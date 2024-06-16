Не линкор, не крейсер и даже не эсминец. Самый результативный корабль Первой тихоокеанской эскадры

Корабль «Амур» был построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 1901 году. В основе его проекта лежали предложения лейтенанта Степанова, который ещё в 1889 году предложил оригинальную конструкцию минного транспорта. Благодаря особому строению кормы такой корабль мог сбрасывать до 30 мин на относительно высокой скорости без остановок. Формально он числился на флоте обыкновенным транспортом, хотя, помимо 450 мин, имел на вооружении пять 75-мм орудий Кане обр. 1892 года и семь 47-мм орудий Гочкиса.

Сам «Амур», как и однотипный ему «Енисей», имел длину 91,4 м, ширину 12,5 м и водоизмещение 3010 тонн. Две вертикальные паровые машины тройного расширения приводили в движение по одному гребному винту и работали на пару, выдаваемом двенадцатью водотрубными котлами Бельвилля общей мощностью 4700 л.с. Максимальная скорость транспорта составляла 18 узлов.

Оба корабля в 1902 году прибыли с полным комплектом мин в Порт-Артур и вошли в состав Первой тихоокеанской эскадры. С началом войны русский флот стали преследовать неудачи, начало которым положил «Енисей». Всего через два дня после нападения японцев в январе 1904 года он подорвался на собственном минном поле. Затем на нём же подорвался пришедший на выручку транспорту бронепалубный крейсер.

«Амуру» не повезло таким же образом. В марте 1904 года он налетел на затопленный русским командованием брандер. Полученные повреждения поставили корабль на некоторое время в ремонт. Тем временем, после потопления на минах броненосца «Петропавловск» вместе с адмиралом Макаровым Первая тихоокеанская эскадра практически бездействовала, оставшись без командующего. Моряки только следили за японцами, блокирующими Порт-Артур с моря.

Наблюдатели отметили, что противник крейсирует фактически по одному и тому же маршруту. Поэтому в конце апреля командир «Амура» капитан 2-го ранга Ф.Н. Иванов 6-й предложил выставить мины на пути следования японцев, примерно в 11 милях от берега. Разрешение было получено, но с оговоркой. Исполняющий обязанности командующего эскадрой контр-адмирал Витгефт опасался, что если о постановке мин в нейтральных водах станет известно, то разразится международный скандал. Поэтому установку мин предписали в 8 милях от берега.