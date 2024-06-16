Не линкор, не крейсер и даже не эсминец. Самый результативный корабль Первой тихоокеанской эскадры

Русско-японская война была очень неудачна для России, в том числе и на море. Однако это не значит, что за время конфликта русский императорский флот не смог нанести противнику серьёзного урона. В составе Первой тихоокеанской эскадры самым эффективным кораблём стал минный транспорт «Амур». Он один смог добиться успеха едва ли не большего, чем весь флот.
Корабль «Амур» был построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 1901 году. В основе его проекта лежали предложения лейтенанта Степанова, который ещё в 1889 году предложил оригинальную конструкцию минного транспорта. Благодаря особому строению кормы такой корабль мог сбрасывать до 30 мин на относительно высокой скорости без остановок. Формально он числился на флоте обыкновенным транспортом, хотя, помимо 450 мин, имел на вооружении пять 75-мм орудий Кане обр. 1892 года и семь 47-мм орудий Гочкиса.
Сам «Амур», как и однотипный ему «Енисей», имел длину 91,4 м, ширину 12,5 м и водоизмещение 3010 тонн. Две вертикальные паровые машины тройного расширения приводили в движение по одному гребному винту и работали на пару, выдаваемом двенадцатью водотрубными котлами Бельвилля общей мощностью 4700 л.с. Максимальная скорость транспорта составляла 18 узлов.
Оба корабля в 1902 году прибыли с полным комплектом мин в Порт-Артур и вошли в состав Первой тихоокеанской эскадры. С началом войны русский флот стали преследовать неудачи, начало которым положил «Енисей». Всего через два дня после нападения японцев в январе 1904 года он подорвался на собственном минном поле. Затем на нём же подорвался пришедший на выручку транспорту бронепалубный крейсер.
«Амуру» не повезло таким же образом. В марте 1904 года он налетел на затопленный русским командованием брандер. Полученные повреждения поставили корабль на некоторое время в ремонт. Тем временем, после потопления на минах броненосца «Петропавловск» вместе с адмиралом Макаровым Первая тихоокеанская эскадра практически бездействовала, оставшись без командующего. Моряки только следили за японцами, блокирующими Порт-Артур с моря.
Наблюдатели отметили, что противник крейсирует фактически по одному и тому же маршруту. Поэтому в конце апреля командир «Амура» капитан 2-го ранга Ф.Н. Иванов 6-й предложил выставить мины на пути следования японцев, примерно в 11 милях от берега. Разрешение было получено, но с оговоркой. Исполняющий обязанности командующего эскадрой контр-адмирал Витгефт опасался, что если о постановке мин в нейтральных водах станет известно, то разразится международный скандал. Поэтому установку мин предписали в 8 милях от берега.
1 мая 1904 года Иванов вышел в море и решил нарушить приказ, выставив 50 мин там, где и предлагал — в 11 милях от береговой линии. Командир транспорта сильно рисковал, поскольку во время установки мин «Амур» могли заметить японцы, но сказались скорость работы минёров и погода. Туман скрыл действия корабля, и, выполнив свою работу, транспорт благополучно вернулся на базу.
Результат не заставил себя ждать. На следующий день японская эскадра барона Токиоки в составе эскадренных броненосцев Hatsuse, Yashima и Shikishima вышла в море и направилась по привычному маршруту. В 9:55 утра флагман Hatsuse наткнулся на мину. Последовавший взрыв вывел из строя двигатель и рули, но корабль продолжал оставаться на плаву. Адмирал, его штаб и часть экипажа успели покинуть броненосец, прежде чем он в 11:33 наткнулся на ещё одну мину. Она повредила погреб боеприпасов, раздался взрыв, и через 90 секунд Hatsuse скрылся под водой, унеся с собой 493 человека.
После первого подрыва к флагману сразу же устремился броненосец Yashima, но в 11:10 и он наскочил на мину. Третий броненосец эскадры, Shikishima, взял собрата на буксир и попытался привести на базу. Они смогли отойти довольно далеко от минного поля, но из-за движения и неудачных действий экипажа течь заделать не удавалось. Крен броненосца нарастал. В итоге около 17 часов вечера экипаж принял решение покинуть корабль, что и было выполнено без каких-либо потерь. Примерно через три часа брошенный Yashima перевернулся и затонул.
Поскольку его гибель произошла вне зоны видимости русских, то факт потери японцы засекретили. Тем не менее известия о затоплении Yashima попали в прессу. В отчёте Иванова 6-го Витгефту также было указано, что «Амур» потопил два броненосца. Однако самому Иванову не очень поверили, как и газетам. Поэтому Yashima в кругах командования считался уцелевшим, и его ожидали встретить даже в ходе Цусимского сражения.
Таким образом, действия «Амура» смогли отчасти реабилитировать неудачи русского флота в первых месяцах войны. Потопление двух броненосцев сместило баланс в линейных силах в пользу России. Японцы же были вынуждены привлекать вместо погибших кораблей значительно уступавшие им по огневой мощи бронепалубные крейсеры. Однако Витгефт не сумел воспользоваться таким превосходством. Почти сразу после успеха «Амура» он отдал приказ перевести экипажи крупных кораблей на берег, а в июльском сражении в Жёлтом море вообще потерпел поражение от уступавших по численности японцам.
Кроме того, японцы так и не смогли сразу понять, как именно они потеряли два броненосца. Они полагали, что всему виной атака подводной лодки. Эскадра Токиоки даже пыталась найти атакующую субмарину и потопить её орудийным огнём по воде. О том, что причиной подрыва были мины, незаметно выставленные накануне, японцы не могли и подумать. Они узнали об истинных причинах потерь только из русских источников намного позже.
Сам «Амур» в июне стал на ремонт, а по его окончании из-за нехватки мин использовался, как плавбаза. 26 ноября 1904 года, будучи в доке, он был повреждён японским артиллерийским огнём. Ремонтировать транспорт не стали. 20 декабря, перед сдачей крепости, экипаж взорвал свой корабль. Вошедшие в Порт-Артур японцы обнаружили «Амур» в доке в полузатопленном состоянии, подняли и продали на металлолом.
В честь «Амура» назвали однотипный ему минный транспорт, построенный на том же Балтийском заводе в 1906 году. Под этим именем он служил и в советском флоте, пока в августе 1941 года не был повреждён немецкой авиабомбой и затем затоплен экипажем в гавани Таллина.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»
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