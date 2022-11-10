На чем ездят в России там, где нет дорог

На Чукотку в принципе можно попасть только на самолете. Главный междугородный транспорт - это вертолеты или небольшие самолеты. И они перевозят не только обычных пассажиров, которые решили слетать в гости или по работе в соседний поселок, или грузы. На вертолетах забирают из тундры детей из бригад оленеводов в школы-интернаты и привозят их обратно на каникулы. И вот интересный факт: на 50 тысяч человек, а это все население огромного Чукотского автономного округа, приходится целых 11 аэродромов. Кроме того, в каждом поселке есть и вертолетные площадки.