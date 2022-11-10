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На чем ездят в России там, где нет дорог

На чем ездят в России там, где нет дорог

Автор:
10 ноября 2022 10:55
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   авто   в мире   дорога   интересно   на чем ездят   транспорт   чукотка   
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В отдаленных уголках страны между населенными пунктами могут быть сотни километров бездорожья. Как местные жители, например, на Чукотке решают эти проблемы?

Дороги на Крайнем Севере - понятие весьма условное. За пределами городов они, как правило, резко заканчиваются, и начинается тундра, степь или болота. Автомобильных трасс может не быть вовсе, так как их сложно построить из-за географических условий. Особенно тяжело с дорогами на Чукотке, где населенные пункты разделяют сотни километров болотистой и горной тундры. Но как же тогда люди перемещаются?


Вертолет вместо автобуса

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На Чукотку в принципе можно попасть только на самолете. Главный междугородный транспорт - это вертолеты или небольшие самолеты. И они перевозят не только обычных пассажиров, которые решили слетать в гости или по работе в соседний поселок, или грузы. На вертолетах забирают из тундры детей из бригад оленеводов в школы-интернаты и привозят их обратно на каникулы. И вот интересный факт: на 50 тысяч человек, а это все население огромного Чукотского автономного округа, приходится целых 11 аэродромов. Кроме того, в каждом поселке есть и вертолетные площадки.

Самые большие аэродромы - в Анадыре, столице региона, в Певеке и в Билибино. Также несколько аэродромов было построено в годы Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза. Северные аэродромы выглядят очень атмосферно и уютно, многие из них находятся вообще в центре городов и больше похожи на обычные деревянные дома.


«Трэкол» против «Хищника»

Вездеходы «Трэкол» и «Хищник» - это самый подходящий транспорт для поездок на природу. Так, в окрестностях Анадыря есть несколько популярных у горожан сопок, куда можно добраться только имея гигантские колеса и неубиваемую подвеску. Местные жители говорят, что в сухую погоду можно проехать и на внедорожнике, но нужно четко знать маршрут, чтобы не завязнуть в болоте. Впрочем, иногда завязнуть может и вездеход - и тогда его вытаскивают другим вездеходом.

«Трэколы» и «Хищники» также используются и для накатывания зимних дорог: они идут друг за другом, утрамбовывая мягкий снег. Звучит немного странно, но автоперевозки наиболее активны именно зимой. Пусть на улице и минус 40, а то и минус 50, зато болота замерзают, и можно перемещаться между поселками на обычном автомобиле (разумеется, утепленном и подготовленном к морозам). Для жителей Анадыря, например, самый важный «зимник» проходит по лиману между аэропортом и городом. Летом приходится переправляться на другую сторону на пароме, а в межсезонье на вертолете.

Вездеходы нередко заменяют и общественный транспорт на Чукотке. Например, между селами Лорино и Лаврентия пассажиры перемещаются на огромном грузовом автобусе «Урале» с восемью колесами.


С ветерком по городу

В самих населенных пунктах Чукотки дороги нередко бывают грунтовыми или представляют из себя просто бетонные плиты (асфальт быстро разрушается в таких условиях). И в селах можно встретить местных жителей, разъезжающих на квадрациклах. По российским правилам дорожного движения, ездить в городе на квадроцикле можно, только нельзя выезжать на автомагистрали. Но здесь их и нет.

А в оленеводческих бригадах, которые живут и работают в тундре, обычно имеется пара-тройка снегоходов. С их помощью они могут ездить в поселок по магазинам или в поликлинику, а также перевезти свой дом-ярангу на новое место.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   авто   в мире   дорога   интересно   на чем ездят   транспорт   чукотка   
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2  комментария
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12k
Александр 46 минут назад
"Автомобильных трасс может не быть вовсе, так как их сложно построить из-за географических условий."
Дальше можно не читать... Незнание литературных условий помешало автору поста...
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Доктор Джонс Полчаса назад
В России дорогой называют то направление, где хотят проехать, или хотя бы пройти...
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Anarasius

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