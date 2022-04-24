В России задумались о массовом создании бумаги из известняка

В 2015 году японские учёные применили на практике уникальный метод по созданию бумаги из известняка, а буквально через год уже запустили завод по производству этой «каменной» бумаги.
Для производства одной тонны обычной бумаги требуется 100 тонн воды, в то время как «каменная» бумага производится без использования воды. Вместо 20 деревьев используется менее тонны известняка и 200 кг полиолефина.
Российский экономист Алексей Елсуков, проанализировав успешное начинание японцев, решил, что на просторах нашей необъятной родины есть все для создания подобных заводов. Тем более что запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми.
Эта бумага дешевле и практичнее, чем привычная нам целлюлоза. Её не придётся отбеливать, и она более устойчива к повреждениям, а также экологична и биоразлагаема.
«Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на неё будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», — подчёркивает экономист.
Особенно это стало актуально после того, как с российского рынка ушла фирма Zewa, а производители офисной бумаги столкнулись перебоями в поставках химии для отбеливания.
Источник:
АНТИФИШКИ
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