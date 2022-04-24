В России задумались о массовом создании бумаги из известняка

Российский экономист Алексей Елсуков, проанализировав успешное начинание японцев, решил, что на просторах нашей необъятной родины есть все для создания подобных заводов. Тем более что запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми.

Эта бумага дешевле и практичнее, чем привычная нам целлюлоза. Её не придётся отбеливать, и она более устойчива к повреждениям, а также экологична и биоразлагаема.