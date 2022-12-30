Айны оказались вычеркнуты из этноса

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На Дальнем Востоке можно встретить уникальный народ, который исторически населял большую территорию и на материке, и на Японских островах. В России считают, что айны исчезли в конце 1970-х.
В Японии их существование неохотно признали. Сегодня айны живут в двух соседних странах, но отношение к ним разное. Кстати, исторически айны были коренным населением Хоккайдо. До Средних веков в отдельных районах Японии их было больше, чем японцев.
У этого народа есть интересная особенность - их выделяют не только необычные костюмы, но и лица. Для женщин айны практиковали оригинальный обычай - с самого детства девочкам подрезали губы и втирали в раны уголь. И к началу взрослой жизни у девушки была чёрная татуировка, что делало её похожей на Джокера. Во время свадебной церемонии муж завершал татуировку жены последними надрезами.
Сейчас эта жестокая традиция уже не практикуется из соображений гуманности. Во время обрядов и праздников женщины айна просто рисуют себе улыбку чёрным карандашом. Последняя айна с настоящей татуировкой умерла в 1998 году.
Сейчас эта жестокая традиция уже не практикуется из соображений гуманности. Во время обрядов и праздников женщины айна просто рисуют себе улыбку чёрным карандашом. Последняя айна с настоящей татуировкой умерла в 1998 году.
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А вот у мужчин другая особенность - очень пышные усы. Вокруг рта было так много растительности, что приходилось специальными палочками отодвигать её в сторону при еде. Бриться было не принято.
Уникальность айна заключается в их древности.
Есть документальные подтверждения, что этот этнос существует уже 15 тысяч лет. Получается, что этот народ более древний, чем шумеры и египтяне.
Изначально у айнов была европейская внешность: по мнению учёных они могли прийти с севера континента. А согласно другой версии айны наоборот пришли с юга - из Полинезии.
Генотип и внешность айнов таковы, что ряд учёных вообще сомневается о принадлежности их к трём сегодня существующим расам.
Но те представители, что есть сегодня выглядят как азиаты из-за смешанных браков.
Есть документальные подтверждения, что этот этнос существует уже 15 тысяч лет. Получается, что этот народ более древний, чем шумеры и египтяне.
Изначально у айнов была европейская внешность: по мнению учёных они могли прийти с севера континента. А согласно другой версии айны наоборот пришли с юга - из Полинезии.
Генотип и внешность айнов таковы, что ряд учёных вообще сомневается о принадлежности их к трём сегодня существующим расам.
Но те представители, что есть сегодня выглядят как азиаты из-за смешанных браков.
У айна не было фамилий. Власти двух стран навязывали этносу паспорта и вот так у него появились странные сочетания - русские фамилии и японские имена и наоборот.
Сам народ постепенно ассимилировался в России и Японии, забывая язык и перенимая чужие религии.
Сам народ постепенно ассимилировался в России и Японии, забывая язык и перенимая чужие религии.
Сначала японцы оттесняли миролюбивых айна со своих островов. У айна не было ни армии, ни государства, поэтому они вынуждены были уступать соседям. Японцы не любили народ по причине их древности, ведь тогда пришлось бы сознаться, что не японцы стали первыми хозяевами Хоккайдо.
Но позже власти передумали и в ходе Русско-японской, Гражданской войны территории передавали из рук в руки и японцам стало выгодно заявлять, что айна - часть их нации. Вот так находилось оправдание тому, что и земли народа в бывшей Российской империи должны достаться Японии.
Но позже власти передумали и в ходе Русско-японской, Гражданской войны территории передавали из рук в руки и японцам стало выгодно заявлять, что айна - часть их нации. Вот так находилось оправдание тому, что и земли народа в бывшей Российской империи должны достаться Японии.
Такая политика Японии стала угрозой для айна в СССР. Их всех стали записывать в шпионы, ссылали в лагеря, репрессировали, не давали гражданства. Примечательная внешность выдавала представителей айна.
В 1946 году тех, кто остался, решили выдворить в Хоккайдо.
Сегодня в Японии можно насчитать примерно 25 тысяч айна и они пользуются рядом защитным мер от государства.
В России же при переписи 2010 года всего 109 человек указали эту национальность, но их идентичность не была признана. Айна просто вычеркнули из списка этносов РФ.
В 1946 году тех, кто остался, решили выдворить в Хоккайдо.
Сегодня в Японии можно насчитать примерно 25 тысяч айна и они пользуются рядом защитным мер от государства.
В России же при переписи 2010 года всего 109 человек указали эту национальность, но их идентичность не была признана. Айна просто вычеркнули из списка этносов РФ.
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Включает в себя два острова: Большой Айнов и Малый Айнов[1]. Расположены в 5 км от полуострова Среднего. Имеют ли какую то связь с народностью айна не нашел.