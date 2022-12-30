Айны оказались вычеркнуты из этноса

У этого народа есть интересная особенность - их выделяют не только необычные костюмы, но и лица. Для женщин айны практиковали оригинальный обычай - с самого детства девочкам подрезали губы и втирали в раны уголь. И к началу взрослой жизни у девушки была чёрная татуировка, что делало её похожей на Джокера. Во время свадебной церемонии муж завершал татуировку жены последними надрезами.

Сейчас эта жестокая традиция уже не практикуется из соображений гуманности. Во время обрядов и праздников женщины айна просто рисуют себе улыбку чёрным карандашом. Последняя айна с настоящей татуировкой умерла в 1998 году.