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Айны оказались вычеркнуты из этноса

Айны оказались вычеркнуты из этноса

Автор:
30 декабря 2022 14:41
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   СССР   Япония   интересное   история   этнос   
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На Дальнем Востоке можно встретить уникальный народ, который исторически населял большую территорию и на материке, и на Японских островах. В России считают, что айны исчезли в конце 1970-х.
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Метки: Россия   СССР   Япония   интересное   история   этнос   
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3  комментария
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Ивлар Час назад
Я так понимаю,что вся статья затяяна ради очередного плевка в сторону СССР?
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Helimen Час назад
Айновские острова группа островов в Баренцевом море, в заливе Варангер-фьорд.
Включает в себя два острова: Большой Айнов и Малый Айнов[1]. Расположены в 5 км от полуострова Среднего. Имеют ли какую то связь с народностью айна не нашел.
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