Бог дал - Бог взял: помощника священника поймали за воровством денег

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Прихожане часто оставляют пожертвования для церкви. Парень по имени Ярослав решил, что ему деньги нужнее и прямо во время пасхального обряда на глазах у верующих перекладывал свернутые купюры из корзины в личный карман.
В нынешнем году предпасхальная и пасхальная недели выдались слишком уж насыщенными курьезными и странными случаями. В Харьковской области заметили священника, окропившего прихожан водой из ведра, в Киеве странные барышни-малолетки решили пособирать лайков, сняв свое безобразное поведение в церкви на камеру. А этот интересный эпизод заметили жители Днепропетровской области. Во время пасхальной службы возле главной церкви в городе Новомосковск прихожане увидели молодого помощника священника, который без стеснения изымал деньги из корзины для пожертвований и складывал их в свой карман.
Батюшка, окроплявший куличи и другую праздничную снедь, заметил, как его помощник Ярослав что-то положил в карман. "Ты что, деньги воруешь?" - обратился он к молодому человеку. Тот, смутившись, что-то невнятно пробормотал.
Кто-то из толпы попросил батюшку продолжить обряд, а с произошедшим разбираться уже позже.
Кто-то из толпы попросил батюшку продолжить обряд, а с произошедшим разбираться уже позже.
Пользователи Телеграм-канала APnews не оставили видео без комментариев:
- Бог дал, Бог взял;
- Саморассчет на месте или "свежая копейка";
- Карман надежнее, чем корзина ... Батюшка шутит ... он знает, как надо;
- Он лично Иисусу передаст;
- Подвергнут анафеме.
Наказал ли священник своего корыстолюбивого помощника или простил - неизвестно.
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Было б такое возможно, если б в церквях служили богобоязенные, праведные, верующие люди и деньги шли только на благие дела - разумеется нет. Кто б взял с собой вороватого послушника, на такое ответственное дело? Они бы за пару лет службы в монастыре (пока его ни к каким общественным деяниям не допускали бы даже) давно себя проявил как крыса и был бы изгнан с позором.
А тут, даже особого скандала нет.. максимум поп ему вечером по хлеборезке втащит, чтоб не воровал у своих.
Да и вообще удивительно, как в 21 веке, при таком уровне развитии науки и просветительской деятельности, ещё существуют верующие. Религия возможна, когда народ дремучий и может толковать удар молнии как гнев каких то существ на облаках. Но когда тебе уже известно про то что такое облака, что в стратосфере, какой космос, как работает Вселенная (за исключением некоторых пока нерешённых загадок вроде тёмной матери, энергии, и что там внутри чёрных дыр, что никак не тянет на божественный промысел), верить в какие-то высшие силы которые распоряжаются твоей судьбой - удел крайне узколобых людей. Прям образец дологического мышления папуасов, которые связывают свечение моря (планктона) с тем что они клёвенко так помолились пару недель назад и зарезали обезьяну в жертву.
И ладно бы дефицит образования у людей по какой-то причине, ну так, есть куча источников откуда можно восполнить недостающие знания.. не в тайге ж живут.. Но нет, как покорные бараны, несут свои кровно
заработанные и молятся. А пухломордые мужики с бородками в чёрных туниках, ржут с них и ведут разгульный образ жизни на эти деньги. Средние века какие-то. И ладно бы бабкам такое простить можно в силу старческой деменции и маразма, но ведь есть ещё и молодые, которые идут и принимают веру.. ну где мозг их?
Православие границ не имеет, оно в башке!!