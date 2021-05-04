Бог дал - Бог взял: помощника священника поймали за воровством денег

Батюшка, окроплявший куличи и другую праздничную снедь, заметил, как его помощник Ярослав что-то положил в карман. "Ты что, деньги воруешь?" - обратился он к молодому человеку. Тот, смутившись, что-то невнятно пробормотал.

Кто-то из толпы попросил батюшку продолжить обряд, а с произошедшим разбираться уже позже.