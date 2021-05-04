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Бог дал - Бог взял: помощника священника поймали за воровством денег

Бог дал - Бог взял: помощника священника поймали за воровством денег (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: воровство   деньги   конфуз   корзина   пасха   пожертвование   попался   служба   
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Прихожане часто оставляют пожертвования для церкви. Парень по имени Ярослав решил, что ему деньги нужнее и прямо во время пасхального обряда на глазах у верующих перекладывал свернутые купюры из корзины в личный карман.

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Метки: воровство   деньги   конфуз   корзина   пасха   пожертвование   попался   служба   
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24  комментария
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12k
* 2 часа назад
Идиотов ничем не проймёшь. У них на глазах воруют их же пожертвования, а они говорят "продолжай" и подкидывают ещё...
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168
Slava Dzhugashvili 3 минуты назад
Не имей 100 друзей, лучше 1000 шекелей.
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1k
smokes 22 минуты назад
Видно же что Ярослав - слаб на ум.. батюшка к нему как ребенку даже обращается..
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34k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Помошник знает, что как только батюшка окажется наедине с корзинкой, то ему (помошнику) достанутся самые крохи, вот и решил чутка себе на карман сгрузить.
Было б такое возможно, если б в церквях служили богобоязенные, праведные, верующие люди и деньги шли только на благие дела - разумеется нет. Кто б взял с собой вороватого послушника, на такое ответственное дело? Они бы за пару лет службы в монастыре (пока его ни к каким общественным деяниям не допускали бы даже) давно себя проявил как крыса и был бы изгнан с позором.
А тут, даже особого скандала нет.. максимум поп ему вечером по хлеборезке втащит, чтоб не воровал у своих.
Да и вообще удивительно, как в 21 веке, при таком уровне развитии науки и просветительской деятельности, ещё существуют верующие. Религия возможна, когда народ дремучий и может толковать удар молнии как гнев каких то существ на облаках. Но когда тебе уже известно про то что такое облака, что в стратосфере, какой космос, как работает Вселенная (за исключением некоторых пока нерешённых загадок вроде тёмной матери, энергии, и что там внутри чёрных дыр, что никак не тянет на божественный промысел), верить в какие-то высшие силы которые распоряжаются твоей судьбой - удел крайне узколобых людей. Прям образец дологического мышления папуасов, которые связывают свечение моря (планктона) с тем что они клёвенко так помолились пару недель назад и зарезали обезьяну в жертву.
И ладно бы дефицит образования у людей по какой-то причине, ну так, есть куча источников откуда можно восполнить недостающие знания.. не в тайге ж живут.. Но нет, как покорные бараны, несут свои кровно
заработанные и молятся. А пухломордые мужики с бородками в чёрных туниках, ржут с них и ведут разгульный образ жизни на эти деньги. Средние века какие-то. И ладно бы бабкам такое простить можно в силу старческой деменции и маразма, но ведь есть ещё и молодые, которые идут и принимают веру.. ну где мозг их?
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1k
Александр Туманов Полчаса назад
Напомнило.
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2k
NIS 36 минут назад
Ну , всё как обычно- ведро крутится , лавэха мутится ..
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6k
Сгусток позитива 48 минут назад
вообще не скрываясь_)
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11k
Великий Кормчий 53 минуты назад
Странно, никогда такого не было а тут....
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21k
Батончик с маком 55 минут назад
Этот Ярослав больше на Ибрагима похож
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−39
RUSOFOB199LVL Час назад
Вся суть русской православной церкви))
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309
анатолий горленко Snork Snorkoff 52 минуты назад
Украл вор у вора...
Православие границ не имеет, оно в башке!!
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58k
Опиум для народа Час назад
Будущий святой Ярослав Златорук.)))
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10k
net Час назад
Говорят по внешности судить людей нельзя, но глядя на этого помощника, лично у меня складывается к нему отношение, что я бы ему приваренную/прикрученную к земле гирю не доверил бы.
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193
manul74 2 часа назад
формально. они оба воруют деньги.
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3k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Он не корысти ради, он хочет "потикший бачок" поменять. Да и остальной ремонт недешев.
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40k
Александр 2 часа назад
Таких не наказывают, таких в чине повышают, в ОПГ РПЦ это почетно.
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66k
Пётровыч 2 часа назад
Я чего то не понимаю, зачем люди кидают им деньги? Они же не нужны служителям бога! Если им кушать нечего, дайте им картошки. Зубы нечем чистить? Дайте им зубную щётку. Мыло можно им дать, трусы, носки или ещё какие расходники, а деньги то им зачем?
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10k
ГородДомов 2 часа назад
вот моё мнение. об этом .
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