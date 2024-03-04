"С таким защитником...": как один торт разрушил жизнь сразу трёх людей

Мужчина получил на 23 февраля торт. Всё бы ничего, только надпись на подарке была провокационной, и жена захотела узнать, кто же его подарил.
Мужчина заявил, что торт был подарком от его сестры, но этот ответ жену не устроил.Она обратилась к кондитеру с резонным вопросом: а кто, собственно, заказывал выпечку торта "С таким защитником можно ПЕРЕспать спокойно"?
У кондитера хватило мудрости не раскрывать отправителя, но потом она обратилась к заказчику с вопросом, что вообще происходит.
Как оказалось, мужчина врал девушке, что не поддерживает отношения с женой и уже свободен. Та верила и решила поздравить любимого...
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Прелюбопытная история, финал которой не понравился ни одному из её участников. Кроме, пожалуй, кондитера - когда еще понаблюдаешь за такой санта-барбарой!
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А таких историй - мильён. И нередко - с ещё более закрученным сюжетом.
Если кто понял,может напишет просто по человечески что за дичь у этих оклунков случилась и кто есть кто
видимо ты единственная кто хоть что то понял из этой тупой переписки .