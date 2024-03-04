"С таким защитником...": как один торт разрушил жизнь сразу трёх людей



Мужчина заявил, что торт был подарком от его сестры, но этот ответ жену не устроил.Она обратилась к кондитеру с резонным вопросом: а кто, собственно, заказывал выпечку торта "С таким защитником можно ПЕРЕспать спокойно"?



