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"С таким защитником...": как один торт разрушил жизнь сразу трёх людей

"С таким защитником...": как один торт разрушил жизнь сразу трёх людей

Автор:
04 марта 2024 09:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 23 февраля   Видео   заказ   измена   история из жизни   кондитер   торт   
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Мужчина получил на 23 февраля торт. Всё бы ничего, только надпись на подарке была провокационной, и жена захотела узнать, кто же его подарил.


Мужчина заявил, что торт был подарком от его сестры, но этот ответ жену не устроил.Она обратилась к кондитеру с резонным вопросом: а кто, собственно, заказывал выпечку торта "С таким защитником можно ПЕРЕспать спокойно"?


У кондитера хватило мудрости не раскрывать отправителя, но потом она обратилась к заказчику с вопросом, что вообще происходит.



Как оказалось, мужчина врал девушке, что не поддерживает отношения с женой и уже свободен. Та верила и решила поздравить любимого...


Прелюбопытная история, финал которой не понравился ни одному из её участников. Кроме, пожалуй, кондитера - когда еще понаблюдаешь за такой санта-барбарой!

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Метки: 23 февраля   Видео   заказ   измена   история из жизни   кондитер   торт   
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15  комментариев
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21k
scorpick Час назад
Задолбался тыкать в паузу, чтобы успеть прочитать и хоть что-то понять. Но всё тщетно.
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1k
Димыч 42 секунды назад
Кондитеру, как исполнителю, вообще ПОЛОЖИТЬ, кто и зачем.
А таких историй - мильён. И нередко - с ещё более закрученным сюжетом.
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3k
Пластичный Дятел 10 минут назад
Муж читать не умеет? Как можно было ЭТО принести домой??? Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу.
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3k
Александр Ломовицкий 11 минут назад
нихя не понятно и оказалось что и не интересно. кто на ком стоял какая такая Антонина кто из них муж ..это ж надо так заморочить
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8k
Николай 15 минут назад
Оленю не хватило ума посмотреть что на торте написано, и он влип...
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439
Alex Roland 20 минут назад
Нифига не понятно но очень интересно ...
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4k
Андрей 41 минуту назад
Пи...деж чистой воды, ну или муж полный баран, принес сам домой такой торт
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1k
Darki Час назад
Вот реально,вроде прям хочется узнать что,как,почему,зачем.Но из за ублюдского повествования вообще хз что произошло.
Если кто понял,может напишет просто по человечески что за дичь у этих оклунков случилась и кто есть кто
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2k
Ksenia2 Час назад
То есть этот урод работал на два фронта? Девушке врал, что с женой не живёт, а благоверная была вообще не в курсе его похождений? Надеюсь, что его бросят обе бабы.
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50
Лопатин Михаил Ksenia2 9 минут назад
Я как-то с тремя одновременно мутил. В итоге две из них встретились друг с другом и пообщались. Что характерно, ни одна из них меня после этого не бросила, хотя разговоры с каждой были тяжелыми.
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12k
Гомерчик Час назад
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