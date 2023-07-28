Турист попытался вывезти из России золотую пластину в своем смартфоне

Пассажир следовал в Китай на теплоходе и упаковал в телефон 17 граммов золота.
Пассажир признался, что драгоценный металл ему подарили знакомые в России и спрятал он его намеренно.
Нарушителю грозит штраф от половины до трехкратной стоимости товаров с их конфискацией. Пластина направлена на экспертизу, сообщили в таможенной службе РФ.
Как отмечают таможенники, с начала года сотрудники ведомства пресекли в 2 раза больше случаев незаконного перемещения драгоценностей через границу. Всего выявлено 201 нарушение на 594 миллиона рублей – в 2 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Чаще всего в обход законодательства граждане пытались провезти ювелирные изделия. В основном их прятали в ручной клади или багаже авиапассажиры. Некоторые нарушители выдавали новые изделия за б/у и пытались провезти их на себе. Драгоценности нелегально перевозили на направлениях ОАЭ, Турции, Китая и Азербайджана.
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Вся его вина в том, что он зачем-то стал прятать.