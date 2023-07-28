Турист попытался вывезти из России золотую пластину в своем смартфоне

Как отмечают таможенники, с начала года сотрудники ведомства пресекли в 2 раза больше случаев незаконного перемещения драгоценностей через границу. Всего выявлено 201 нарушение на 594 миллиона рублей – в 2 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года.



Чаще всего в обход законодательства граждане пытались провезти ювелирные изделия. В основном их прятали в ручной клади или багаже авиапассажиры. Некоторые нарушители выдавали новые изделия за б/у и пытались провезти их на себе. Драгоценности нелегально перевозили на направлениях ОАЭ, Турции, Китая и Азербайджана.