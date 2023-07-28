FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10626 постов • 1445 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Турист попытался вывезти из России золотую пластину в своем смартфоне

Турист попытался вывезти из России золотую пластину в своем смартфоне

Автор:
28 июля 2023 08:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: золотая пластина   золото   попался   смартфон   таможня   турист   
1523
3

Пассажир следовал в Китай на теплоходе и упаковал в телефон 17 граммов золота.

Пассажир признался, что драгоценный металл ему подарили знакомые в России и спрятал он его намеренно.

Нарушителю грозит штраф от половины до трехкратной стоимости товаров с их конфискацией. Пластина направлена на экспертизу, сообщили в таможенной службе РФ.

Как отмечают таможенники, с начала года сотрудники ведомства пресекли в 2 раза больше случаев незаконного перемещения драгоценностей через границу. Всего выявлено 201 нарушение на 594 миллиона рублей – в 2 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Чаще всего в обход законодательства граждане пытались провезти ювелирные изделия. В основном их прятали в ручной клади или багаже авиапассажиры. Некоторые нарушители выдавали новые изделия за б/у и пытались провезти их на себе. Драгоценности нелегально перевозили на направлениях ОАЭ, Турции, Китая и Азербайджана.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: золотая пластина   золото   попался   смартфон   таможня   турист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Александр Ломовицкий Час назад
при мне чувак очень возмущался что из пряжки вытащили нож и выкинули на сканере . идиотизм и слабоумие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Григорий Минуту назад
Беспошлинно по закону можно ввозить не более 5 ювелирных изделий из золота и платины, общий вес которых не превышает 130 грамм.
Вся его вина в том, что он зачем-то стал прятать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Billi_Bons Полчаса назад
"Пассажира следовал в Китай..." - текст тоже пассажира писАла?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex Час назад
Дурак. Надо было покрасить в черный цвет и повесить на шею. "Если хочешь что-то спрятать, положи на самом видном месте."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
902
ruslan d Час назад
17 грамм ? В чем проблема была его просто продать ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

277314



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#Юмор#Автовсячина#аварии#подборка#Россия#кино#ДПС
#животные#автомир#интересное#Прикол#ДТП#забавно#полиция#Москва#милота#знаменитости
#машина#в мире#интересно#США#история#авто аварии#Китай#истории#находка#искусство
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться