Где находится один из самых опасных аэропортов Европы

Но в ХХ веке здесь появились отличные дороги, а также свой аэропорт, который считается одним из опаснейших на планете.

Посадить самолет в аэропорту Мадейры технически очень сложно: зону ВПП окружают отвесные скалы. Пилоты держат курс прямо на них и, подлетая к аэродрому, делают крутой поворот перед заходом на посадку.