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Где находится один из самых опасных аэропортов Европы

Где находится один из самых опасных аэропортов Европы

Автор:
31 марта 2023 08:57
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: аэропорт   видео   опасно   пилот   самолет   факты   фото   
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Совершить в нем посадку могут только самые опытные пилоты.

Архипелаг Мадейра — один из самых уникальных уголков планеты, а увидеть это удивительное место помогла человеческая инфраструктура. Он включает в себя нескольких островов в Атлантическом океане, только два из них заселены — Порту-Санту и Мадейра. Ближайший континент к ним — это Африка: Марокко находится в 680 км от Мадейры. Португалия, к которой относится архипелаг, еще дальше — около тысячи километров.

Так чем же уникальны эти острова? Главный остров — это вершина щитовидного вулкана, который возвышается со дна Атлантики примерно на 6 км. Он сформировался несколько миллионов лет назад, а с момента последней его активности прошло больше шести тысячелетий. Тут сохранилась уникальная природа: скалы, сформированные во время извержений, реликтовый лес, естественные природные бассейны, которые были созданы вулканом. Из-за своей удаленности от материков инфраструктура на Мадейре развивалась очень медленно и местные жители веками ходили в соседние поселения по опасным тропам.

Но в ХХ веке здесь появились отличные дороги, а также свой аэропорт, который считается одним из опаснейших на планете.

Посадить самолет в аэропорту Мадейры технически очень сложно: зону ВПП окружают отвесные скалы. Пилоты держат курс прямо на них и, подлетая к аэродрому, делают крутой поворот перед заходом на посадку.

За первые пятнадцать лет работы в воздушной гавани произошло несколько несчастных случаев, после чего ВПП несколько раз реконструировали. О том, как происходит посадка на Мадейре, а также чем еще уникален этот остров, рассказывает автор видеоролика.


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Метки: аэропорт   видео   опасно   пилот   самолет   факты   фото   
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2  комментария
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1k
Шурман Час назад
Бывали , такой же тупой аэропорт это Корфу , я даже это чудо аэропортом не могу назвать по ряду причин . На нем наверное взлетку ремонтировали вначале 90тых , все в таком состоянии что не передать словами , лучше побывать .
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10k
ron Час назад
Это эффект для зрителя. На самом деле промахивание мимо ВПП или скатывание с нее не менее опасно и на равнинной местности. Но выглядит зрелищно, не поспоришь ))
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