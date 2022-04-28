Мальчик сыграл в «Камень, ножницы, бумага» с сотрудником, загружающим багаж

Знаете ли вы, что истоки одной из самых известных игр восходят к Китаю и династии Хань? Причем было это еще около 200-х гг. до н. э. Тогда, конечно, этот способ развлечения носил другое название и имел несколько другие правила, но все же похожие. Первоначально игра предоставляла три вариации: лягушку, слизняка и змею. Как и в нынешней версии, состязание проводилось с помощью рук: большой вытянутый палец характеризовал лягушку, мизинец — слизняка, а змею представлял указательный палец.