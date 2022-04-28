Мальчик сыграл в «Камень, ножницы, бумага» с сотрудником, загружающим багаж

Не можете решить, кто будет ехать у окна? Боретесь за то, кто получит переднее сиденье? Все эти споры легко разрешаются с помощью хорошо известного метода. А еще «Камень-ножницы-бумага» — простой способ развлечения. Мальчик в этом видео решил сыграть с сотрудником аэропорта и получил массу эмоций.
Знаете ли вы, что истоки одной из самых известных игр восходят к Китаю и династии Хань? Причем было это еще около 200-х гг. до н. э. Тогда, конечно, этот способ развлечения носил другое название и имел несколько другие правила, но все же похожие. Первоначально игра предоставляла три вариации: лягушку, слизняка и змею. Как и в нынешней версии, состязание проводилось с помощью рук: большой вытянутый палец характеризовал лягушку, мизинец — слизняка, а змею представлял указательный палец.
Игра очень крепко укоренилась в культуре и стала распространяться повсеместно. Конечно, она претерпевала изменения, но сама ее суть осталась прежней. Так, в 1700-х годах с ней познакомились в Японии, где она получила широкую огласку, а к началу XX века она распространилась за пределы азиатских стран. Существует даже Всемирный день памяти этой игры, который учредили в 2014 году, и отмечается он 27 августа.
Культовая игра — отличный способ решения споров и развлечения. В нее могут играть все от мала до велика. И независимо от половой принадлежности, языка или возраста у каждого есть возможность стать победителем. Так, игроки в видео ниже образовали спонтанный союз и получили множество эмоций, развлекаясь подобным образом.
Семья совершала посадку на рейс, направляясь в Калифорнию. Пока самолет не взлетел, 11-летний мальчик по имени Ной решил скоротать время и немного развлечься. Он пригласил сыграть в «Камень-ножницы-бумага» сотрудника аэропорта, и тот ему не отказал. Рабочий даже дал ему пять в окне, когда загружал багаж. Пусть мальчик и проиграл в этой битве, он получил положительные эмоции, которые сопровождали его весь полет.
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