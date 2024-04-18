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"Он всё понимает как человек": как медвежонок стал самым преданным другом целой группе пилотов

"Он всё понимает как человек": как медвежонок стал самым преданным другом целой группе пилотов

Автор:
18 апреля 2024 12:05
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забота   медвежонок   милота   пилот   самолет   фото   
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Когда заходит речь о преданности животных к человеку, то часто рассказывают именно о собаках или других домашних животных. Но, как ни удивительно, таким качеством могут обладать и дикие звери. Их не надо дрессировать, с ними можно дружить.

Бедный потеряшка

Аэродром "Орловка" в Тверской области посетил неожиданный гость. Пилоты удивились: вдоль взлетно-посадочной полосы блуждал медвежонок. Люди не стали приближаться к нему, опасаясь, что может появиться медведица. Неподалеку начинался лес, и возможно, что медведи могли забрести оттуда.

Но прошло уже достаточно времени, а мать-медведица так и не появлялась. Не видно было и других медвежат. Неужели медвежонок отбился от своей семьи и потерялся? Но удивительно, что мать его не ищет.

Один из пилотов предположил, что медведица могла стать жертвой браконьеров. А медвежонка подкинули охотники или же прибился сам.

Если это так, то медвежонку чудом удалось избежать опасности. Но ведь ему все равно практически не выжить одному! От жалости к малышу дрогнуло бы любое сердце, но только не браконьерское. Пилоты ничего не знали о животных, но его незавидная участь им была ясна.

Гордость аэродрома

Размышляя, что же делать, пилоты приблизились к малышу. Медвежонок не испугался их и, казалось, наоборот, рад хоть кому-нибудь. Тем не менее в первые минуты он относился к людям настороженно, но дружелюбие мужчин успокоило его.

Вскоре медвежонок уже спокойно наблюдал за аэродромом из кабины пилота. Он смотрел на все удивленно, позволял сажать себя на колени и вообще вел подобно любому человеческому малышу. Люди удивлялись такому сходству.

Медвежонок остался на аэродроме. О том, чтобы отнести животное в лес, и речи не было. Люди не сделали это раньше, а теперь и подавно не смогли бы отправить малыша на верную гибель в лесу.

Мансур – так назвали медвежонка – стал питомцем пилотов. Причем он сам выбрал своего папу - Андрея Иванова. Проводил почти все время с ним.

В окрестностях весть об Мансуре разнеслась быстро. Люди приезжали на аэродром, чтобы посмотреть на забавного малыша. Мишка среди всех прочих людей тянулся к Андрею и самое главное слушался его даже без всякой дрессировки.

Время шло, и стремительный рост медвежонка вызывал беспокойство. Все таки содержание медведя, тем более на таком объекте, как аэродром, дело нешуточное.

Коллективно решили передать мишку в более подходящее место к специалистам, кто знает толк в уходе и содержании таких животных.

– Ну вот и все, вопрос решен. Мансур отправится в заповедник, который создали недавно. Под охрану взяты не только местные животные, сотрудники принимают также других зверей и птиц, словом, всех, кто может существовать в одной экосистеме. Думаю, медведю там самое место, - размышляли сотрудники аэродрома.

Всем, и особенно Андрею, было тяжело расставаться с любимцем. Но делать было нечего. Все-таки это не собака, а дикий медведь, хоть и маленький.

Через несколько дней Мансура поместили в специальный фургон и повезли в заказник. Андрей хотел поехать вместе с сотрудниками, но его не пустили, ссылаясь на должностные инструкции и правила перевозки. Тогда пилот решил переждать несколько дней и навестить питомца позже, в заповеднике.

Жестокий обман

Каково же было удивление мужчины, когда ему отказали в посещении заказчика! Он несколько раз пытался добиться, но сталкивался с отказами. То медведю нельзя видеть бывшего хозяина, то проводятся какие-то работы, наконец, ему просто стали отказывать без объяснения причин.

Андрей списал все это на издержки бюрократии, однако начав интересоваться организацией, куда отвезли мишку, то выяснили, что никакого заповедника нет и не было.

Нехорошие люди таким хитрым способом просто выманили медведя для участия в травле собак. Медвежонок должен был использовался в качестве приманки, на котором собаки обучались охоте...

Мансур был в сильном стрессе, заметно ослаб и похудел, хотя должен только набирать вес. Он был сжат и смотрел исподлобья, видя вокруг лишь опасность.

Сказать, что все на аэродроме были в шоке от происходящего - ничего не сказать. Слова не могли вымолвить никто, уж до такой степени все казалось странным, ведь медведь – это хомячок какой-нибудь, которого можно потерять или спрятать.

Животные, которые попадают в затравочные станции, служат жертвами для натаскивания охотничьих и служебных собак. Для безопасности им обрезают когти и стачивают клыки.

Пилоты спешно собрались выручать медведя. К счастью, его зубы и когти были целы, спасители успели вовремя. Видимо из-за маленьких размеров посчитали, что медвежонок еще не так опасен для собак и оставили его средства защиты.

Мансура забрали и временно увезли на аэродром. Но мишка рос и уже стал ломать некоторые вещи. Поэтому было решено переместить его в более подходящие условия.

После того, как история была предана огласке, ни один житель окрестностей не мог остаться в стороне. Сообща сострадательные люди помогли Андрею построить медведю большой вольер с бассейном, игровыми комплексами со всеми удобствами. Теперь Мансур мог оставаться среди любящих его людей, не пугая других.

Андрей снова часто проводит время с питомцем. И это самое главное, ведь только благодаря чутким и отзывчивым сердцам животные еще могут выжить в мире людей, подчас таком жестоком. Мансур с самого начала понимал все эмоции и чувства как человек.

Он ежедневно требует ласки и общения, настолько преданный и добрый питомец, что к нему часто приезжают люди за тысячи километров, чтобы просто увидеть Мансура. А он каждому рад!

Обязательно посмотрите небольшой фильм про Андрея и Мансура, это очень интересно и трогательно!

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Метки: Видео   животные   забота   медвежонок   милота   пилот   самолет   фото   
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Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
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hhwost Час назад
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