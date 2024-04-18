"Он всё понимает как человек": как медвежонок стал самым преданным другом целой группе пилотов

Но прошло уже достаточно времени, а мать-медведица так и не появлялась. Не видно было и других медвежат. Неужели медвежонок отбился от своей семьи и потерялся? Но удивительно, что мать его не ищет.

Один из пилотов предположил, что медведица могла стать жертвой браконьеров. А медвежонка подкинули охотники или же прибился сам.