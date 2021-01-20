Кенгуру запрыгнул на борт самолета American Airlines

Оказалось, кенгуренка по кличке Гарри (Harry) доставили в город в рамках усилий по сохранению природы. На тот момент он находился в аэропорту, но как попал в салон самолета - пока выясняется. Бортпроводникам удалось поймать кенгуру с помощью специального мешка, правда, сделали они это уже за пределами самолета.