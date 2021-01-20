Кенгуру запрыгнул на борт самолета American Airlines

Бортпроводники самолета American Airlines засняли кенгуренка по кличке Гарри, который таинственным образом оказался на борту. Самолет готовился к вылету из города Шарлотта, штат Северная Каролина, в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Поймать маленького гостя, который решил полетать, оказалось нелегкой задачей!
Бортпроводник авиакомпании American Airlines Бобби Уэстон опубликовал видео с кенгуренком, который оказался на борту самолета перед вылетом. Самолет готовился к вылету из города Шарлотта, штат Северная Каролина, в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Животное пытались словить всем самолетом - и это оказалось нелегкой задачей.
Оказалось, кенгуренка по кличке Гарри (Harry) доставили в город в рамках усилий по сохранению природы. На тот момент он находился в аэропорту, но как попал в салон самолета - пока выясняется. Бортпроводникам удалось поймать кенгуру с помощью специального мешка, правда, сделали они это уже за пределами самолета.
Попытки бортпроводников поймать Гарри
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