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Кенгуру запрыгнул на борт самолета American Airlines

Кенгуру запрыгнул на борт самолета American Airlines (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 11:26
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   кенгуренок   кенгуру   самолет   фото   
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Бортпроводники самолета American Airlines засняли кенгуренка по кличке Гарри, который таинственным образом оказался на борту. Самолет готовился к вылету из города Шарлотта, штат Северная Каролина, в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Поймать маленького гостя, который решил полетать, оказалось нелегкой задачей!

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   кенгуренок   кенгуру   самолет   фото   
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