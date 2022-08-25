Два занятных примера, как в Китае работает кино-цензура

Китайцы даже умудряются в свою угоду менять сюжет фильмов! Почему бы и нет. Их страна, их правила и традиции.

Например, "Миньоны: Грювитация" в Китае получили другую концовку. Дед Кастет в китайской версии садится на 20 лет в тюрьму (в принципе, справедливо, не смотря на хиханьки, — это же полноценный отрицательный персонаж). Грю же становится хорошим парнем, в будущем — примерный папа трёх дочек (китайцы каким-то образом игнорируют мультфильмы "Гадкий Я").

Жаль, но китайцы всё же не смогли заставить студию перерисовать мультфильм. Никаких новых сцен, рендеринга, цветокоррекции и т.д. Изменение сюжета выполнено в виде довольно топорно сделанной презентации, слайд-шоу с надписями: