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Два занятных примера, как в Китае работает кино-цензура

Два занятных примера, как в Китае работает кино-цензура

Автор:
25 августа 2022 09:38
Сообщество : Кино
Метки: Китай   Цензура   видео   кино   концовка   мультик   фильм   фото   
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Китай — огромный кинорынок (Индия, кажется, пока его не обогнала). Посему может диктовать свои условия, запрещать прокат не понравившихся проектов (там так и не вышли "Тор-4", "Базз Лайт", "Доктор Стрэндж 2" - всё из-за "не таких" персонажей).

Китайцы даже умудряются в свою угоду менять сюжет фильмов! Почему бы и нет. Их страна, их правила и традиции.


Например, "Миньоны: Грювитация" в Китае получили другую концовку. Дед Кастет в китайской версии садится на 20 лет в тюрьму (в принципе, справедливо, не смотря на хиханьки, — это же полноценный отрицательный персонаж). Грю же становится хорошим парнем, в будущем — примерный папа трёх дочек (китайцы каким-то образом игнорируют мультфильмы "Гадкий Я").

Жаль, но китайцы всё же не смогли заставить студию перерисовать мультфильм. Никаких новых сцен, рендеринга, цветокоррекции и т.д. Изменение сюжета выполнено в виде довольно топорно сделанной презентации, слайд-шоу с надписями:


Пример №2.

"Бойцовский клуб" недавно вышел на китайском стриминге также с совершенной иной концовкой.

Вместо сцены взрыва небоскрёбов — плашка с надписями, что полиция всех поймала, бомбы изъяла, никто не пострадал, а Тайлера посадили в дурдом.

Благодаря подсказке, оставленной Тайлером, полиция быстро разгадала весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлер был отправлен в психиатрическую лечебницу для прохождения психологического лечения. В 2012 году выписан из больницы.

Хорошее дело или нет: вот такое вмешательство и цензура — покажет время. Ну, а мы предлагаем обсудить всё это в комментариях.


Классное видео о съёмках боёв в "Бойцовском клубе":


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   Цензура   видео   кино   концовка   мультик   фильм   фото   
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4  комментария
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15k
Александр 17 минут назад
Молодцы китайцы.
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577
Жирный бот 5 минут назад
А мы без кино( Благо начали пиратские фильмы прокручивать в кинотеатрах)
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23k
pssst 39 минут назад
А помните, был такой поц - Ричард Гир? Вот он в Китае не вписался в политику партии. И нет больше нигде Ричарда Гира.
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4k
Copycat Час назад
Мне кажется китайцы наслышаны о том что после выхода Бойцовского клуба, на западе нашлись дурачки которые начали организовывать сами такие клубы как в фильме, а один заминировал помойки в городе

и такие подумали "а оно нам вообще надо?"
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