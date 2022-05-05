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Художник совмещает разные фильмы и мультики в один кадр, создавая абсолютно безумные сюжеты

Художник совмещает разные фильмы и мультики в один кадр, создавая абсолютно безумные сюжеты

Автор:
05 мая 2022 10:40
Сообщество : Кино
Метки: забавно   кадр   кино   мультик   фильм   фото   художник   
994
16

Вот бывает смотришь какой-нибудь фильм или мультик, а тебя не оставляет ощущение, что будто бы чего-то не хватает. Навязчивое такое чувство, не отпускающее до самых титров. По всей видимости, художника из Венгрии под псевдонимом pixelfaker очень часто посещало это чувство.

До такой степени, что он решил соединить творения кинематографа и мультипликации в забавные коллажи, закрыв не только свой личный гештальт, но и знатно повеселив своих подписчиков.


«Кунг-фу панда» и «Матрица»

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«Эдвард руки-ножницы» и «Звёздные войны»

«Монстры на каникулах» и «Блэйд»

«Форест Гамп» и «Эйс Вентура»

«Волшебник страны Оз» и «Звёздные войны»

Художник не стесняется соединять самые несоединимые на первый взгляд картины.


«Винни Пух» и «Хэллоуин»

«Пила» и «Шрек»

«Вверх» и «Звёздные войны»

Но результат оказыается гораздо лучше, чем могло показаться на первый взгляд.


«Волшебник страны Оз» и «Железный человек»

«Шестое чувство» и «Охотники за приведениями»

«Инопланетянин» и «Люди в чёрном»

«Гарри Поттер» и «Тупой и ещё тупее»

И уж если не быть ханжой, а окунуться в мир собственной фантазии, то такие картины могли бы украсить современный кинематографический мир.


«Привидение» и «Крик»

«Один дома» и «Терминатор»

«История игрушек» и «Звонок»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: забавно   кадр   кино   мультик   фильм   фото   художник   
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2  комментария
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69k
Viktor 57 минут назад
Не вставило, с нашими лучше!

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18k
nobody® Полчаса назад
Охотники за привидениями порадовали
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