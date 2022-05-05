Художник совмещает разные фильмы и мультики в один кадр, создавая абсолютно безумные сюжеты

Вот бывает смотришь какой-нибудь фильм или мультик, а тебя не оставляет ощущение, что будто бы чего-то не хватает. Навязчивое такое чувство, не отпускающее до самых титров. По всей видимости, художника из Венгрии под псевдонимом pixelfaker очень часто посещало это чувство.