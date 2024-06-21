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Ностальгия в глаз попала: в сети появились фотографии со съёмок нового "Простоквашино"

Ностальгия в глаз попала: в сети появились фотографии со съёмок нового "Простоквашино"

Автор:
21 июня 2024 18:48
Сообщество : Кино
Метки: интересное   кадры со съёмок   кино   простоквашино   ремейк   съёмки   фото   
1407
7

Внезапно (нет) стало известно, что в России снимут фильм по книге Успенского.

За постановку картины взялся Сарик Андреасян («Онегин»). По его словам, фильм "Простоквашино" станет данью творчеству Эдуарда Успенского. Съёмки уже начались. Точной даты выхода фильма нет, но уже известно, кто сыграет главные роли.

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Почтальоном Печкиным станет Иван Охлобыстин, а Дядей Фёдором - Роман Панков, который известен ролью в сериале «Денискины рассказы».

Съёмки фильма стартовали пару дней назад, причём создатели будут совмещать обычные съёмки с использованием графики. Сообщается, что действия фильма будет происходить в СССР. Это значит, что ностальгия захватит всех зрителей.

Надо сказать, в сети пользователи не рады выходу фильма. Может виной всему слова создателей, которые пообещали «новый взгляд» на знакомые сюжеты.

А кого-то насмешил Тр-тр Митя

Источник:

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Метки: интересное   кадры со съёмок   кино   простоквашино   ремейк   съёмки   фото   
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5  комментариев
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70k
Андрей Час назад
А нельзя на законодательном уровне запретить вот эти вот "ремейки" отечественной киноклассики? Ну или хотя бы отложить их на то время, когда вымрут те, кто на них вырос?
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360
Самуил Маршак 54 секунды назад
По поводу фильмов Сарика Адреарасяна многими критиками неоднократно отмечалось, что большинство комедий режиссёра отличаются пошлым и довольно безвкусным юмором, а также посредственной игрой актёров, огромным количеством рекламы и некачественными сценариями.
Ждем очередного позора?
На самом деле, с моей точки зрения, у него есть один достойный фильм. “Землетрясение». Душу выворачивает…
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513
_Vasiliy_ 11 минут назад
На *уй, на *уй, кричали пьяные пионеры и хлопали в ладоши
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3k
Igor Grishaev Полчаса назад
Пока армяне не обосрут всё советское наследие они не успокоятся.
Предлагаю римейк "Ленин а Октябре":
Ленин-Галустян, Крупская-Бузова.,
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60k
zloykoyot 52 минуты назад
"В кадрах, которые появились в сети, легко угадываются локации из мультика..." Ага. Вот тут прям один в один. И хер придерёшься - стены, окно и лестница есть.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5149 постов (4934 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
360222



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