Ностальгия в глаз попала: в сети появились фотографии со съёмок нового "Простоквашино"

Внезапно (нет) стало известно, что в России снимут фильм по книге Успенского.
За постановку картины взялся Сарик Андреасян («Онегин»). По его словам, фильм "Простоквашино" станет данью творчеству Эдуарда Успенского. Съёмки уже начались. Точной даты выхода фильма нет, но уже известно, кто сыграет главные роли.
Почтальоном Печкиным станет Иван Охлобыстин, а Дядей Фёдором - Роман Панков, который известен ролью в сериале «Денискины рассказы».
В кадрах, которые появились в сети, легко угадываются локации из мультика
Съёмки фильма стартовали пару дней назад, причём создатели будут совмещать обычные съёмки с использованием графики. Сообщается, что действия фильма будет происходить в СССР. Это значит, что ностальгия захватит всех зрителей.
Надо сказать, в сети пользователи не рады выходу фильма. Может виной всему слова создателей, которые пообещали «новый взгляд» на знакомые сюжеты.
А кого-то насмешил Тр-тр Митя
Источник:
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Ждем очередного позора?
На самом деле, с моей точки зрения, у него есть один достойный фильм. “Землетрясение». Душу выворачивает…
Предлагаю римейк "Ленин а Октябре":
Ленин-Галустян, Крупская-Бузова.,