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15 проектов из дерева, которые умельцы сделали своими руками

15 проектов из дерева, которые умельцы сделали своими руками

Автор:
21 ноября 2022 09:04
Сообщество : Фабрика идей
Метки: деревообработка   идеи   из дерева   красиво   своими руками   сделал из дерева   умельцы   
647
15

Дерево - один любимых материалов тех, кто создает что-то своими руками. С ним начинают работать даже новички, планируя создавать мебель и другие предметы. Давайте посмотрим на интересные проекты, которые можно взять на заметку.

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А вы что-то делаете своими руками?


Источник:

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Метки: деревообработка   идеи   из дерева   красиво   своими руками   сделал из дерева   умельцы   
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2  комментария
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63k
Татьяна Юсова 21 минуту назад
Вот что получается, когда руки растут из того места, из которого надо.
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9k
Shtoppi 12 минут назад
Для европы очень актуально в этом сезоне. Будет чем "буржуйки" топить когда холода настанут.
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