15 проектов из дерева, которые умельцы сделали своими руками

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Дерево - один любимых материалов тех, кто создает что-то своими руками. С ним начинают работать даже новички, планируя создавать мебель и другие предметы. Давайте посмотрим на интересные проекты, которые можно взять на заметку.
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А вы что-то делаете своими руками?
Источник:
АНТИФИШКИ
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