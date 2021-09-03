16 умельцев, которые попробовали сделать что-то своими руками - и вышло у них очень круто

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Делать что-то своими руками - всегда круто. Особенно когда реально получается. В этой подборке собраны самые классные идеи и их реализации от умельцев и новичков, увлекающихся деревом.
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А вы делали что-то своими руками из дерева? Поделитесь результатом!
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Метки: дерево из дерева мебель своими руками умельцы
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