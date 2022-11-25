15 красивых пиксельных скульптур из дерева

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Хань Хсу-Тунг, художник из Тайваня, создаёт умопомрачительные деревянные скульптуры, которые кажутся пикселизированными. И хотя художник занимается резьбой по дереву уже 35 лет, пиксельной скульптурой из дерева он начал заниматься лишь в 2010 году.
Деревянные фигуры и животные в работах Ханя словно растворяются в пикселях, при этом все они выглядят совершенно завораживающе.
«Поскольку сейчас цифровые технологии всё больше влияют на людей, я стараюсь выражать это влияние через деревянную скульптуру. Поэтому я пытаюсь использовать деревянные блоки для имитации изображения с экрана компьютера, что мне очень нравится», — рассказал мастер.
«Процесс создания этой формы изделий из дерева очень сложен и требует точности, и на это всегда уходит много времени, но я надеюсь, что наконец-то смог найти новую выразительную форму резьбы по дереву», — добавил тайванец.
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