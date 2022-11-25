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15 красивых пиксельных скульптур из дерева

15 красивых пиксельных скульптур из дерева

Автор:
25 ноября 2022 09:22
Сообщество : Искусство
Метки: Хань Хсу-Тунг   дерево   искусство   пиксель   своими руками   талант   фото   художник   
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Хань Хсу-Тунг, художник из Тайваня, создаёт умопомрачительные деревянные скульптуры, которые кажутся пикселизированными. И хотя художник занимается резьбой по дереву уже 35 лет, пиксельной скульптурой из дерева он начал заниматься лишь в 2010 году.

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Метки: Хань Хсу-Тунг   дерево   искусство   пиксель   своими руками   талант   фото   художник   
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