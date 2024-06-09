Кедровые кружева: свои работы сибирский мастер не продает ни за какие деньги

"Экспонаты руками не трогать!"

Тем не менее, подготовка и обработка самой стружки - далеко не весь уникальный метод Сергея Бобкова, заверенный, между прочим, официальным патентом. Лично мне главным показалось другое: невероятно глубокий подход к проектированию произведения. Начнем с того, что предварительно мастер внимательнейшим образом изучает анатомию, физиологию и поведение животного, которое он хочет изобразить.

- Это лет 30 назад было бы тяжело: сходи, отыщи нужный учебник или атлас. Чтобы понаблюдать за естественным поведением животного, вообще надо было неделями высматривать его в лесу. Сегодня все есть буквально под рукой, спасибо интернету, - делится "секретом" Сергей Васильевич.

После того как в воображении художника сформировался цельный образ, мастер рисует на бумаге эскиз, затем вырезает по нему трехмерную фигурку из тех же брусков, склеенных между собой, а уже потом "одевает" ее в мех или перья. Настолько, повторюсь, тонкие, что ни на глаз, ни на ощупь не отличаются от настоящих. Разве что цветом его звери и птицы не похожи, но поверьте - все остальное настолько… живое, что нельзя не поверить: оказывается, бобры, соболя, совы и орлы могут рождаться и в такой окраске.

Заведующий местным Домом культуры Сергей Антипов, кстати, ученик Сергея Бобкова, на этот счет шутит:

- Подумываем о том, чтобы на выставку запускать только зрителей со связанными руками. Особенно детей: им непременно хочется погладить каждое животное. Эта тяга зрителей хорошо заметна на последнем шедевре мастера - "Мануле", на которого мастер потратил четыре с половиной года.

Сергей Антипов при мне извлекает огромного кота из специального ящика с внутренними креплениями, в котором тот вернулся с очередной выставки. Кедровый "мех" на затылке "Манула" кажется вытертым, но я тут же убеждаюсь, что произведения Сергея Бобкова не так уж уязвимы. Автор изваяния делает несколько пассов рукой, и шерстинки возвращаются в исходное положение: подготовка материала настолько качественная, что он сохраняет эластичность годами, даже после тысяч прикосновений.