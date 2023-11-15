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14 людей, которые добавили дерево в интерьер - и получилось просто ВАУ

14 людей, которые добавили дерево в интерьер - и получилось просто ВАУ

Автор:
15 ноября 2023 21:45
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Дерево   дизайн   из дерева   интересно   красиво   своими руками   фото   
1368
15

Дерево - один из самых популярных и экологичных материалов, который сейчас активно используют в интерьере и строительстве. Перед вами самоделкины, которые могут сотворить реальное чудо,

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Метки: Дерево   дизайн   из дерева   интересно   красиво   своими руками   фото   
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1k
Gadova 58 минут назад
Полка Гомера Симпсона
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125k
parallax 56 минут назад
5. Табуретка из ореха

Красиво, но не практично. Пыль в щели набъётся, хрен потом вычистишь.
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Спелая кукурузинка

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