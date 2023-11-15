14 людей, которые добавили дерево в интерьер - и получилось просто ВАУ

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Дерево - один из самых популярных и экологичных материалов, который сейчас активно используют в интерьере и строительстве. Перед вами самоделкины, которые могут сотворить реальное чудо,
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Красиво, но не практично. Пыль в щели набъётся, хрен потом вычистишь.