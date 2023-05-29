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Особенности жизни в Сингапуре, которые удивляют жителей других стран

Особенности жизни в Сингапуре, которые удивляют жителей других стран

Автор:
29 мая 2023 12:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: особенности жизни   путешественник   путешествия   сингапур   страны   фото   
3719
15

Сингапур – это многонациональный город-государство, мировой финансовый центр. Там есть то, чего нет в других странах. Давайте посмотрим, что там есть интересного,

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Метки: особенности жизни   путешественник   путешествия   сингапур   страны   фото   
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10  комментариев
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3k
· · 38 минут назад
"...8. Обычное ДТП на улицах Сингапура..."
............................................................................
Ага, "..обычное..", если учесть, что автомобили абсолютно идентичные, вплоть до обвеса, ехали в одном направлении и по предположению журналистов, которые слетелись на это ДТП, водители обоих авто были знакомы .
https://auto.vercity.ru/autonews/82507_dva_lamborghini_aventador_stolknulis_drug_s_drugom_foto_i_video/https://auto.vercity.ru/autonews/82507_dva_lamborghini_aventador_stolknulis_drug_s_drugom_foto_i_video/
Журналисты слетелись, потому что ДТП с подобными тачками, да и сами тачки также редкость в Сингапуре, как и во всём мире .
В таблице 12 самых распространённых марок автомобилей в стране и "Lambo" появилось только в конце пятого десятка .
https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2020/singapore/https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2020/singapore/
За 2022, было продано 23 машины общего модельного ряда "Lamborghini", как и новых, так и б/у, в 21-м - 47, в 20-м - 42, в 19-м - 61 .
https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2019/singapore/lamborghini/https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2019/singapore/lamborghini/
Но самое главное - нельзя просто так взять и купить автомобиль в Сингапуре .
Кроме высоченных пошлин и налогов, надо ещё приобрести лицензию на право обладанием автомобиля .
А теперь по ценам - одинаковые модели, примерно, в 2 раза выше чем в России (до 02.2022 г.) и в 4 раза выше, чем в США .
Лицензии, высокие налоги и драконовские пошлины в этом государстве ведены из-за катастрофического дефицита пространства и соответственно, безумных пробок .
Поэтому, Автор, хватит мифы рассказывать о рае за границей и считать читателей "Фишек" тупицами .

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83k
7guest 15 минут назад
Очень справедливое наказание за наркоту.
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25k
Скептик-материалист Полчаса назад
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15k
Majul Час назад
Бургеры???
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26k
Федор 2 часа назад
Я еще в Сингапуре, запрещена жевательная резинка! Что бы на асфальте и в других местах на оставались жевательные блямбы которые трудно отдирать!
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