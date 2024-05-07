"Чтобы провести интернет - нужно перекрыть всю улицу": пользователи рассказали, что их больше всего удивило в других странах

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Жизнь в иммиграции полна сюрпризов. Люди, которые когда-то переехали, поделились своими первыми впечатлениями о новых странах. Кого-то больше всего удивили дружелюбие и расслабленность, других в ступор ввела бюрократия.
1. В каждой стране есть свои особенности, к которым привыкли местные, но приезжих вводят в ступор
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3. Люди находят как положительные, так и отрицательные моменты для себя, сравнивая с прошлой жизнью
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Еще одна [мат]..
Эта дура из тех, кому надо говорить что поезд прибудет на третью и четвертую рельсы?
В любой стране можно найти , про что мы скажем- это офигенно ,просто супер !!!
И в этой же стране что то - полный пиз...ц , как так можно жить??? !!!!
Школьнику 2-3 цента на жвачку не хватало, он рылся долго по карманам говорит да было у меня, щас найду, а я на работу опаздываю. Просто 10-20 центов кладу на кассу, говорю нормально, хватает ему. На меня посмотрели как на психа. Словно я ему член показал...