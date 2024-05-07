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"Чтобы провести интернет - нужно перекрыть всю улицу": пользователи рассказали, что их больше всего удивило в других странах

"Чтобы провести интернет - нужно перекрыть всю улицу": пользователи рассказали, что их больше всего удивило в других странах

Автор:
07 мая 2024 13:16
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в другой стране   иммиграция   истории   истории из жизни   особенности жизни   переехали   путешествия   
1536
18

Жизнь в иммиграции полна сюрпризов. Люди, которые когда-то переехали, поделились своими первыми впечатлениями о новых странах. Кого-то больше всего удивили дружелюбие и расслабленность, других в ступор ввела бюрократия.

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Метки: в другой стране   иммиграция   истории   истории из жизни   особенности жизни   переехали   путешествия   
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12  комментариев
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20k
Голос Вселенной Час назад
Самое большое впечатление - в Греции. Очень мало заправок. И даже те, что есть, закрываются часов в 8 вечера, а то и раньше. Редко какая заправка работает ночью. У нас в России в самой дальней деревне распоследнего Мухожопинска можно легко найти заправку в любое время суток в радиусе не более 10 км.
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33k
Владимир 10 минут назад
Комментарий к фото
Я ездил из Москвы до Нового Уренгоя на машине. Вдоль всей трассы есть заправки, кафе, гостиницы, туалеты, даже душевые есть. И есть места где можно постоять и размять ноги. Впрочем у нас и из Владивостока до Краснодара доехать сейчас не составляет проблемы.
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33k
Владимир 11 минут назад
Комментарий к фото
Русские ненавидят детей?
Еще одна [мат]..
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33k
Владимир 12 минут назад
Комментарий к фото
Я вообще нихрена не понял про нумерацию поезда.. В России точно так - номер поезда известен, путь где он будет стоять известен, вагон нужный известно где будет останавливаться..
Эта дура из тех, кому надо говорить что поезд прибудет на третью и четвертую рельсы?
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11k
JeanLuk Полчаса назад
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В России на многих трассах такие заправки: с кафе, супермаркетом и т.д.
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11k
JeanLuk Полчаса назад
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Апперитив - это называется. Можно где угодно. Накатил рюмашку перед обедом и норм
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11k
JeanLuk 38 минут назад
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У нас на рынках таких подкрашенных тоже продают за оверпрайс, типа "суповая".
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26k
Федор 42 минуты назад
Про желтую курицу - хаааааааа краситель)) Или пошутили или сами не знают. Эту курицу кормили кукурузой, вот и весь секрет! У нас кстати такие тоже стали появляться, в основном в частном секторе.
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22k
иванов дмитрий 48 минут назад
В каждой избушке- свои погремушки.
В любой стране можно найти , про что мы скажем- это офигенно ,просто супер !!!
И в этой же стране что то - полный пиз...ц , как так можно жить??? !!!!
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6k
Дмитрий ! 50 минут назад
В Тае чисто?
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60k
alertol Час назад
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Русские (точнее пост советские, это и прибалты итд) детей боятся, стоит косо посмотреть, как на тебя уже вешают клеймо педофила (хорошо если ментов вызовут, могут и просто отпинать толпой)

Школьнику 2-3 цента на жвачку не хватало, он рылся долго по карманам говорит да было у меня, щас найду, а я на работу опаздываю. Просто 10-20 центов кладу на кассу, говорю нормально, хватает ему. На меня посмотрели как на психа. Словно я ему член показал...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1665 постов (1617 в горячем)

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