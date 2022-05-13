FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Что на самом деле значат эти эмблемы: секреты автомобильных логотипов Что на самом деле значат эти эмблемы: секреты автомобильных логотипов «Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается «Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама... 8 человек, которые стали миллионерами, реализовав совсем глупые, казалось бы, идеи 8 человек, которые стали миллионерами, реализовав совсем глупые,... Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу Мужчине, спасшему трёхлетнюю девочку от падения с 8 этажа, подарили квартиру Мужчине, спасшему трёхлетнюю девочку от падения с 8 этажа,... Любители заниженных автомобилей приехали на сходку и получили 63 штрафа Любители заниженных автомобилей приехали на сходку и получили 63... Смешные и порой обидные прозвища, которые приклеились к людям и попортили нервы Смешные и порой обидные прозвища, которые приклеились к людям и... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 8 фактов для пополнения копилки бесполезных знаний 8 фактов для пополнения копилки бесполезных знаний Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Вурдалаки»: Мария Захарова высказалась о решении властей Латвии снести советский памятник воинам-освободителям «Вурдалаки»: Мария Захарова высказалась о решении властей Латвии... Особенности жизни Исландии, которые отталкивают и одновременно завораживают Особенности жизни Исландии, которые отталкивают и одновременно... Артемию Лебедеву грозит до 5 лет тюрьмы за «реабилитацию нацизма» Артемию Лебедеву грозит до 5 лет тюрьмы за «реабилитацию нацизма» 30 любопытных находок, которыми поделились пользователи сети 30 любопытных находок, которыми поделились пользователи сети Удивительная природа: странные и интересные растения Удивительная природа: странные и интересные растения "Это всё мне?" Кот пытается понять, что делать с куском мяса "Это всё мне?" Кот пытается понять, что делать с куском мяса Карстовая яма с первобытным лесом: реальность или выдумка Карстовая яма с первобытным лесом: реальность или выдумка Загадочные и любопытные находки, которые люди обнаружили на пляже Загадочные и любопытные находки, которые люди обнаружили на пляже Станция "Рижская" открылась после реставрации⁠⁠ Станция "Рижская" открылась после реставрации⁠⁠
Особенности жизни Исландии, которые отталкивают и одновременно завораживают

Особенности жизни Исландии, которые отталкивают и одновременно завораживают

Автор:
13 мая 2022 11:44
Метки: из исланди   интересно   исландия   особенности жизни   путешествия   разные страны   фото   
7555
15

Исландия располагается в Северной Европе, часто ее называют "страной льдов". Давайте узнаем, как там живут люди и какие есть особенности, непонятные жителям других стран.

×
×

А вы бы хотели побывать в Исландии?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: из исланди   интересно   исландия   особенности жизни   путешествия   разные страны   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Denissg 2 часа назад
Очень хочу побывать. Не могу себе позволить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
241
Бармалей Denissg 2 часа назад
Приезжайте в Мурманск. Териберка и прочие окрестности одинаковые до степени смешения.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Константин 15 минут назад
Что с женой запланировали после выхода на пенсию, так это съездить в Исландию... фиг его знает может и получится еще...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Serhio Konyakoff 18 минут назад
Автор,( если ты автор конечно) я бы убивал за такие посты! Орфографические ошибки-это хрен с ним!!! Хотя надо проверять текст перед тем,как выкладывать.Факты!!! Факты,изложенные здесь,надо проверять,бл@дь!!! Википедия-не есть истина!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Bill 38 минут назад
Что там на самом древнем поселении викингов - шлемы с рогами нашли, или это все-таки литературный вымысел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
371
Vovin Deggial Bill 7 минут назад
Вымысел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 53 минуты назад
"В Исландии найдено самое древнее поселение викингов" - что значит самое древнее??? у нас под Смоленском городище совместной культуры и то датируется 8-9 веком, а там 10-11, чет не стыкуется. Может самое древнее в исландии, а не просто самое древнее? Викинги еще в в 7 веке стали варяжить вроде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Reynisdrangar 57 минут назад
Я была там. Это была наша первая поездка за границу. Поэтому я напутала с гостиницей и заказала номер только на следующий день после нашего вечернего приезда. Мы забросили чемоданы в гостиницу и гуляли всю ночь по Рейкьявику. Потом сели возле прекрасного городского пруда с птицами. И тут я вдруг почувствовала невероятное умиротворение и покой. Будто здесь мое место. Незабываемые ощущения. Такое я не чувствовала больше нигде и никогда.
Уже объехали почти пол мира, а я всё ещё скучаю по этой прекрасной стране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лёха 2 часа назад
Подач масла в ресторане
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Виталий Касандров 2 часа назад
Последний бургер из Макдональдса был продан в 2009 году
Наверное нам тоже надо сделать инсталляцию .
Последний бургер из Макдональдса был продан в 2022 году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ZORRO 2 часа назад
когда принимаешь гражданство Исландии, смена имени и фамилии на местные обязательны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 2 часа назад
А мне там побывать довелось. 1991 год, что ли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
239
cdzpm 3 часа назад
"На пляже обнаружили китовый позвоночник" - это пляж?!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167
Baby 3 часа назад
Нет... наверное,я бы не хотела поехать в Исландию. Там некрасиво на мой взгляд. Скучно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Александр Зотов Baby Час назад
ну, Север он не для всех) в смысле суровой романтики. Но многих из тех, кто там какое-то находился - работал или жил, или просто часто бывал в путешествиях, потом как магнитом тянет всю жизнь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DVPET 3 часа назад
Штрихкод в виде водопада отталкивает особенно сильно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Mowgley 3 часа назад
"часто ее называют "страной льдов"."
---------
А разве Исландия не переводится как "страна льдов"?

Хаукарль кто-нибудь пробовал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167
Baby Mowgley 3 часа назад
Нам нельзя такое. Ни хаукарль,ни мантак, ни сюрстремминг. Это не наша пища. Мы можем отравиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
_SKV_ Mowgley 2 часа назад
Пробовал. Вполне себе )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25828



Другие посты автора
Популярное
Как сейчас выглядит самая худая девушка России, которая весила 17 килограмм
Как сейчас выглядит самая худая девушка России, которая весила 17 килограмм
Мужчине, спасшему трёхлетнюю девочку от падения с 8 этажа, подарили квартиру
Мужчине, спасшему трёхлетнюю девочку от падения с 8 этажа, подарили квартиру
События на Украине 12- 13 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 12- 13 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Подборка киноотцов
Подборка киноотцов
Парни, которые решили впечатлить девушек своим кулинарным искусством и потерпели неудачу
Парни, которые решили впечатлить девушек своим кулинарным искусством и потерпели неудачу
Что на самом деле значат эти эмблемы: секреты автомобильных логотипов
Что на самом деле значат эти эмблемы: секреты автомобильных логотипов
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Был пацан и нет пацана

Лучшие демотиваторы
Ну, допустим, ква

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#история#картинки#Приколы#дети#шоу бизнес#фильм#СССР
#Юмор#люди#интересное#факты#знаменитости#автомир#дтп#Разное#аварии#США
#интересно#в мире#подборка#автомобили#кино#Россия#забавно#Жизнь#Еда#фотографии
Что на самом деле значат эти эмблемы: секреты автомобильных логотипов Что на самом деле значат эти эмблемы: секреты автомобильных логотипов Как сейчас выглядит советская ГЭС высоко в горах Как сейчас выглядит советская ГЭС высоко в горах 12 секретов со всего света: места, запретные для туристов 12 секретов со всего света: места, запретные для туристов Как на самом деле выглядят границы между странами Европы? Как на самом деле выглядят границы между странами Европы? Интересности из разных стран мира Интересности из разных стран мира 14 фото из Франции, которые доказывают, что другая страна - как чужая Вселенная: ничего непонятно, но очень круто&nbsp; 14 фото из Франции, которые доказывают, что другая страна - как чужая Вселенная: ничего...

На что жалуетесь?

Вернуться