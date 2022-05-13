Особенности жизни Исландии, которые отталкивают и одновременно завораживают

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Исландия располагается в Северной Европе, часто ее называют "страной льдов". Давайте узнаем, как там живут люди и какие есть особенности, непонятные жителям других стран.
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А вы бы хотели побывать в Исландии?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Уже объехали почти пол мира, а я всё ещё скучаю по этой прекрасной стране.
Наверное нам тоже надо сделать инсталляцию .
Последний бургер из Макдональдса был продан в 2022 году.
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А разве Исландия не переводится как "страна льдов"?
Хаукарль кто-нибудь пробовал?
Легко запомнить))