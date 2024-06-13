На Крите обнаружены руины минойского сооружения

В Министерстве культуры Греции заявили, что это строение является "уникальной и чрезвычайно интересной находкой".

Сооружение площадью 1800 кв. м относится к минойской цивилизации бронзового века. Цивилизация возникла на острове Крит и просуществовала с 3000 до 1450 года до н. э. Минойцы были высокоразвитым обществом: вели активную морскую торговлю, достигли высокого уровня мастерства в искусстве.

По мнению экспертов, здание использовалось в основном в 2000-1700 годах до н. э. и было воздвигнуто в то время, когда на Крите строились первые дворцы - в том числе в Кноссе и Фесте.