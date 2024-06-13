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На Крите обнаружены руины минойского сооружения

На Крите обнаружены руины минойского сооружения

Автор:
13 июня 2024 09:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Минойская цивилизация   греция   древность   крит   находка   строение   
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В ходе строительства нового аэропорта на крупнейшем греческом острове обнаружено круглое сооружение диаметром около 48 м. Возраст лабиринтоподобного монумента составляет 4000 лет.

В Министерстве культуры Греции заявили, что это строение является "уникальной и чрезвычайно интересной находкой".

Сооружение площадью 1800 кв. м относится к минойской цивилизации бронзового века. Цивилизация возникла на острове Крит и просуществовала с 3000 до 1450 года до н. э. Минойцы были высокоразвитым обществом: вели активную морскую торговлю, достигли высокого уровня мастерства в искусстве.

По мнению экспертов, здание использовалось в основном в 2000-1700 годах до н. э. и было воздвигнуто в то время, когда на Крите строились первые дворцы - в том числе в Кноссе и Фесте.

Археологи не знают, для чего использовалось сооружение на вершине холма. Раскопки ещё продолжаются, пока найдено большое количество костей животных.

В заявлении Министерства говорится: "Возможно, оно использовалось для проведения ритуальных церемоний с употреблением пищи, вина и, вероятно, с жертвоприношениями".

Внутреннее пространство было разделено на несколько залов и окружено восемью ступенчатыми каменными стенами высотой 1,7 м.

"Его размеры, планировка и аккуратное строительство потребовали значительных затрат труда и специальных знаний. Несомненно, это было общественное здание, выделявшееся на фоне всей территории".


На этом месте планировали разместить радиолокационную станцию для обслуживания нового аэропорта неподалёку от города Кастелли. Однако богатое культурное наследие Греции нередко приводит к конфликту интересов при реализации строительных проектов.

Министр культуры Лина Мендони пообещала, что памятник древности сохранят, а для станции выделят другое место.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Минойская цивилизация   греция   древность   крит   находка   строение   
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1  комментарий
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Кот Чеширский Полчаса назад
Лабиринт нашли, потом откопают Минотавра. Хороший задел для фильма ужасов
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3028 постов (2855 в горячем)

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