Борисякия: нелогичные и пугающие эксперименты природы

«Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича»… Такие рассуждения как у классика характерны для людей. Но когда примеры соединения несоединимого встречаются в живой природе, то это завораживает и даже пугает. Как в случае с таким нестандартным существом.
Это не порождение чьей-то больной фантазии и не итог фотошопа. Борисякия – это результат смелых экспериментов природы, напоминающий изображение, полученное благодаря детским кубикам, на которых нарисованы части разных животных. У борисякии явно лошадиная основа, есть выраженные медвежьи элементы. А ещё в игрищах трансформации этого крупного представителя семейства халикотериев явно приняли участие обезьяны, носороги, кенгуру, жирафы. И, кажется, даже немного засветился ленивец.
Чудная зверушка обитала на территории современного Казахстана в эпоху олигоцена, могла похвастаться высотой в холке порядка 2,5 метров и обладала массивными передними лапами с внушительными когтями. Но когти только на реконструкции выглядят страшно. В действительности это больше видоизменённые копыта (борисякия – непарнокопытное, как тапир, зебра или носорог).
И специфические лапки создание использовало, чтобы кормиться. Тоже специфически: древняя химера поднималась на задние лапы, цеплялась когтями-копытами за кору дерева. И ей ничто не мешало методично объедать все пригодные в пищу части. Борисякии – классические травоядные, чей рацион состоял из листьев, плодов, веток, коры, семян и прочего. Что объясняет лошадиную форму головы – добывать и жевать пищу удобно.
Это объяснение на основе скелета животного выдвинул известный советский палеонтолог Алексей Алексеевич Борисяк, в честь которого создание и получило своё название.
Борисякии исчезли с лица Земли примерно 781 000 лет назад. Причиной могло стать как изменение климата, так и выход на арену наших прямоходящих предков. Неуклюжие и грузные гиганты ничего не могли противопоставить слабым, но юрким живчикам, освоившим нехитрую науку бомбардирования вкусного объекта булыжниками. А, может, просто пришло их время.
Но в любом случае эта странная на современный взгляд, но логичная для своей эпохи форма жизни в действительности была порождена средой и законами физики и химии, а не стала результатом шуток природы.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста