Борисякия: нелогичные и пугающие эксперименты природы

«Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича»… Такие рассуждения как у классика характерны для людей. Но когда примеры соединения несоединимого встречаются в живой природе, то это завораживает и даже пугает. Как в случае с таким нестандартным существом.