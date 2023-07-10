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Под мхом найдены петроглифы возрастом 2700 лет

Под мхом найдены петроглифы возрастом 2700 лет

Автор:
10 июля 2023 08:31
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Швеция   древность   интересное   наскальная живопись   находка   петроглиф   
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Наскальная живопись запечатлела в себе уклад жизни первых людей - будь то охота, рыбалка, строительство лодок. Она также может многое рассказать об экономике и верованиях общин бронзового века. На одной из ферм в Швеции обнаружили гигантский рисунок, созданный 2700 лет назад. Сорок петроглифов таились под слоем мха на массивном валуне.

Изображения обнаружили археологи Фонда документации наскальных рисунков Бохуслена. Петроглифы в Тануме, регион Бохуслена, даже включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как и недавние находки, они относятся к скандинавскому бронзовому веку (1700 - 500 гг. до н.э.) и были созданы путем выбивания и шлифовки изображений.


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Новые глифы находятся недалеко от города Квилле на большом гранитном валуне высотой 3 метра. Почти 3000 лет назад на этом месте было море и скалистый остров, что означает люди создавали изображения с лодок. Коллекция Фонда пополнилась изображениями тринадцати кораблей, девяти лошадей, четырех повозок и семи людей. Археологи заполнили гравировки белым мелом для большей наглядности.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Швеция   древность   интересное   наскальная живопись   находка   петроглиф   
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8  комментариев
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1k
имя пользователя 2 часа назад
Какой 2700 лет, если земле всего 2023 года?
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6k
Умница-красавица 3 минуты назад
За 2700 лет ничего не изменилось. Как рисовали куи, так и рисуют
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21
Виктория 2 часа назад
Что-то уж примитивно для того времени!
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19k
Bill 2 часа назад
На первой картинке - стадо горбатых лисиц полируют чей-то нефритовый жезл
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35k
Опаньки 2 часа назад
2700 ? каких первых людей ? Египтяне уже камни в это время на пирамиды таскали
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35k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
Я, Олаф, сын Ингольфа, был здесь !
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