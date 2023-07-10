Под мхом найдены петроглифы возрастом 2700 лет

Наскальная живопись запечатлела в себе уклад жизни первых людей - будь то охота, рыбалка, строительство лодок. Она также может многое рассказать об экономике и верованиях общин бронзового века. На одной из ферм в Швеции обнаружили гигантский рисунок, созданный 2700 лет назад. Сорок петроглифов таились под слоем мха на массивном валуне.
40 петроглифов с изображением людей, животных и кораблей были обнаружены неподалеку от Квилле, Швеция
Изображения обнаружили археологи Фонда документации наскальных рисунков Бохуслена. Петроглифы в Тануме, регион Бохуслена, даже включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как и недавние находки, они относятся к скандинавскому бронзовому веку (1700 - 500 гг. до н.э.) и были созданы путем выбивания и шлифовки изображений.
Новые глифы находятся недалеко от города Квилле на большом гранитном валуне высотой 3 метра. Почти 3000 лет назад на этом месте было море и скалистый остров, что означает люди создавали изображения с лодок. Коллекция Фонда пополнилась изображениями тринадцати кораблей, девяти лошадей, четырех повозок и семи людей. Археологи заполнили гравировки белым мелом для большей наглядности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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