Под мхом найдены петроглифы возрастом 2700 лет

Наскальная живопись запечатлела в себе уклад жизни первых людей - будь то охота, рыбалка, строительство лодок. Она также может многое рассказать об экономике и верованиях общин бронзового века. На одной из ферм в Швеции обнаружили гигантский рисунок, созданный 2700 лет назад. Сорок петроглифов таились под слоем мха на массивном валуне.