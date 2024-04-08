Мальчик нашёл на прогулке древнеримский браслет из золота

12-летний Роуэн Брэннан обнаружил редкое украшение, выгуливая собаку в Пагхэме, Великобритания. Возраст изделия составляет 2000 лет.
Школьник был со своей мамой, 44-летней Амандой, когда заметил украшение.
"Роуэн очень авантюрный и всегда подбирает вещи, - призналась Аманда. - Я постоянно говорю ему: "Положи, это грязное". Но в этот раз он меня не послушал, был уверен, что нашёл настоящее золото".
Они и не подозревали, что в их руках оказался настоящий артефакт, пока к ним домой не пришла парикмахер. Мастер рассказала, что увлекается поисками с металлоискателем, и мальчик показал ей найденную вещь.
Взглянув на браслет, женщина посоветовала Брэннанам обратиться к экспертам.
Сотрудники Британского музея установили, что украшение представляет собой римский браслет типа "армилла", он был изготовлен в I веке н.э.
"Такой браслет дарили римским солдатам в качестве награды за доблестную службу, - пояснила Аманда. - Мы нашли лишь часть изделия".
Роуэн узнал, что сделал "исключительно редкую находку".
"Это было так увлекательно, мы узнали много нового. Нам нравится участвовать в процессе изучения браслета, следить за его историей", - сказала Аманда.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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