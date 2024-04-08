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Мальчик нашёл на прогулке древнеримский браслет из золота

Мальчик нашёл на прогулке древнеримский браслет из золота

Автор:
08 апреля 2024 08:15
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Великобритания   браслет   древность   золото   находка   римляне   
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12-летний Роуэн Брэннан обнаружил редкое украшение, выгуливая собаку в Пагхэме, Великобритания. Возраст изделия составляет 2000 лет.

Школьник был со своей мамой, 44-летней Амандой, когда заметил украшение.

"Роуэн очень авантюрный и всегда подбирает вещи, - призналась Аманда. - Я постоянно говорю ему: "Положи, это грязное". Но в этот раз он меня не послушал, был уверен, что нашёл настоящее золото".

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Они и не подозревали, что в их руках оказался настоящий артефакт, пока к ним домой не пришла парикмахер. Мастер рассказала, что увлекается поисками с металлоискателем, и мальчик показал ей найденную вещь.

Взглянув на браслет, женщина посоветовала Брэннанам обратиться к экспертам.

Сотрудники Британского музея установили, что украшение представляет собой римский браслет типа "армилла", он был изготовлен в I веке н.э.

"Такой браслет дарили римским солдатам в качестве награды за доблестную службу, - пояснила Аманда. - Мы нашли лишь часть изделия".

Роуэн узнал, что сделал "исключительно редкую находку".

"Это было так увлекательно, мы узнали много нового. Нам нравится участвовать в процессе изучения браслета, следить за его историей", - сказала Аманда.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   браслет   древность   золото   находка   римляне   
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8  комментариев
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18k
Александр Час назад
Англия много веков только грабежами мира и занималась, так что ничего удивительного.
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174
МadMax Александр 53 минуты назад
Две тысячи лет назад наглии не было. Там была Римская империя.
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599
Максим Эсфельд 9 минут назад
Ну да, археологи под землю лезут чтоб что то вчерашнее найти. А тут 2000 лет и на поверхности. Это ж где мальчик так гуляет?
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−1
русский Иван, Ваня 11 минут назад
алоизыч уже поцеловал его в животик?
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1k
kolobok263 57 минут назад
теперь этот свин все блестящее поднимать будет....
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2856 постов (2683 в горячем)

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