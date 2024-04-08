Мальчик нашёл на прогулке древнеримский браслет из золота

Школьник был со своей мамой, 44-летней Амандой, когда заметил украшение.

"Роуэн очень авантюрный и всегда подбирает вещи, - призналась Аманда. - Я постоянно говорю ему: "Положи, это грязное". Но в этот раз он меня не послушал, был уверен, что нашёл настоящее золото".