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В Египте обнаружили кувшины с вином возрастом более 5 тысяч лет

В Египте обнаружили кувшины с вином возрастом более 5 тысяч лет

Автор:
02 октября 2023 08:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   вино   древность   египет   интересно   находка   
816
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Интересное открытие сделали археологи, работающие на раскопках гробницы египетской царицы.

Сотни уцелевших кувшинов с вином 5-тысячелетней выдержки нашли археологи при раскопках гробницы в Египте.

О находке сообщило Министерство туризма и древностей. Египетско-германско-австрийская археологическая миссия вела работы в гробнице древнеегипетской царицы Мернейт в городе Абидос, которая правила около 2950 года до н.э и была самой влиятельной женщиной своей эпохи. При раскопках специалисты обнаружили несколько погребальных предметов, среди которых — сотни больших кувшинов с вином, некоторые сосуды были закупорены, в них сохранился напиток. Возраст вина оценивается почти в пять тысяч лет. Анализ напитка поможет ученым узнать, каким было искусство виноделия в то время.

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Метки: в мире   вино   древность   египет   интересно   находка   
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6  комментариев
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Горожанин Полчаса назад
Это джин.
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Чистый бес 5 минут назад
Скорее всего уже с ацетальдегидом, а не с вином.
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2k
Vergüenza Ajena 5 минут назад
С вином или уже с уксусом?
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MPEG-8 18 минут назад
Царица серьёзно готовилась к загробной жизни, знала, что своё бухлишко всегда лучше.
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