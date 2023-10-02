В Египте обнаружили кувшины с вином возрастом более 5 тысяч лет

Сотни уцелевших кувшинов с вином 5-тысячелетней выдержки нашли археологи при раскопках гробницы в Египте.

О находке сообщило Министерство туризма и древностей. Египетско-германско-австрийская археологическая миссия вела работы в гробнице древнеегипетской царицы Мернейт в городе Абидос, которая правила около 2950 года до н.э и была самой влиятельной женщиной своей эпохи. При раскопках специалисты обнаружили несколько погребальных предметов, среди которых — сотни больших кувшинов с вином, некоторые сосуды были закупорены, в них сохранился напиток. Возраст вина оценивается почти в пять тысяч лет. Анализ напитка поможет ученым узнать, каким было искусство виноделия в то время.