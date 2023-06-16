Британская подводная лодка времен была найдена у берегов Греции, где она затонула в 1942 году. Греческий дайвер Костас Токтаридес объявил на своей странице в Facebook*, что его команда обнаружила HMS Triumph в Эгейском море, «в десяти километрах» от мыса Сунион и на глубине около 200 метров».

По словам Токтаридеса, закрытые люки и убранный перископ указывают на то, что подлодка находилась в стадии погружения на момент своей гибели.