Залегла на глубине 666 футов: дайверы нашли сверхсекретную подлодку времен Второй мировой

В 1942 году исчезла с радаров британская подводная лодка HMS Triumph (N18), открывшая эру специальных военных операций. Долгие годы никто не мог ее обнаружить, но теперь обломки нашли у берегов...