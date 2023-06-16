Опытный дайвер из Греции объявил, что после 20 лет поисков ему наконец-то удалось отыскать подлодку спецназначения HMS Triumph, затонувшую во время Второй мировой войны.
Британская подводная лодка времен была найдена у берегов Греции, где она затонула в 1942 году. Греческий дайвер Костас Токтаридес объявил на своей странице в Facebook*, что его команда обнаружила HMS Triumph в Эгейском море, «в десяти километрах» от мыса Сунион и на глубине около 200 метров».
По словам Токтаридеса, закрытые люки и убранный перископ указывают на то, что подлодка находилась в стадии погружения на момент своей гибели.
Одна из участников поисковой группы, Рена Гиатропуло Токтаридес, рассказала Live Science, что носовая часть была сильно повреждена взрывом, который наверняка и потопил подводную лодку. Но неясно, был ли этот взрыв внешним — возможно, от глубинной бомбы или морской мины — или внутренним, то есть, взорвалась одна из собственных торпед субмарины. В настоящее время команда работает с экспертами по подводным лодкам и торпедам, чтобы «получить ответы, которые мы ищем», — объяснила Токтаридес в электронном письме.
Спецоперации
Подлодка «Триумф» была спущена на воду в 1938 году и выполнила более 20 миссий во время Второй мировой войны, включая атаки на корабли гитлеровской коалиции и подводные лодки в Средиземном море. Но судно наиболее известно своей ролью в секретных спецоперациях, включая спасение нескольких солдат союзников, оказавшихся в ловушке в Северной Африке, и доставку в Грецию, которая тогда была вражеской территорией, офицеров британской разведки, чтобы помочь там сопротивлению.
Также в 1941 году подводная лодка тайно доставила капитана Билла Хадсона, офицера британского Управления специальных операций (SOE), в удерживаемый «осью» сербский порт Петровац на Адриатическом побережье, чтобы помочь югославским партизанам — одна из первых миссий SOE и предшественник всех специальных военных операций с тех пор.
Токтаридес и его команда искали обломки «Триумфа» более 20 лет. «История «Триумфа» сложна и занимает уникальное место в военно-морской истории; она неразрывно связана с греческим сопротивлением и секретными службами, действовавшими во времена итало-германской оккупации», — сказала Гиатропулоу.
Они уже обнаружили четыре затонувшие подводные лодки, в том числе HMS Perseus в 1997 году, но найти HMS Triumph было «чрезвычайно сложно», сказала она. «Большую часть времени поиски проходили в плохую погоду и с очень сильными подводными течениями».
Одним из ключей к успеху было использование дистанционно управляемого подводного аппарата, или ROV: «Водолазы не могут работать на глубине 203 метра и при таких сильных течениях», — пояснила она.
Пропавшая без вести
Согласно военно-морским архивам, в декабре 1941 года «Триумф» тайно вошла в залив Деспотикос, недалеко от острова Антипарос на Кикладах. 30 декабря субмарина отправила зашифрованное сообщение о том, что высадила группу британской военной разведки, а затем 9 января она должна была спасти более 30 британских беглецов с близлежащего острова Антипарос.
Но «Триумф» так и не объявился, и беглецов арестовали. По состоянию на 23 января 1942 года подводная лодка числилась Королевским флотом пропавшей без вести с 64 членами экипажа на борту.
Очевидно, экипаж погиб при затоплении. «Я полагаю, что все 64 героя находятся на подводной лодке, так как они находились в глубоком погружении и все люки закрыты, — сказала Гиатропулоу. — К HMS Triumph нужно относиться с уважением и святостью, которых она заслуживает как военно-морская могила».
Точно так же важно уведомить семьи пропавшего экипажа, заявил Тимми Гамбин, морской археолог из Мальтийского университета, который не участвовал в поисках «Триумфа», но руководил обнаружением обломков HMS Urge, британской подводной лодки времен Второй мировой войны, затонувшей у берегов Мальты.
«С тысячами кораблей, потерянных во время Второй мировой войны, появилось множество человеческих историй — не только жертвах, но и о тех, кто их пережил», — написал Гамбин Live Science.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В 1942 году исчезла с радаров британская подводная лодка HMS Triumph (N18), открывшая эру специальных военных операций. Долгие годы никто не мог ее обнаружить, но теперь обломки нашли у берегов...
Какая ж она на фиг "свехсекретная", раз нашли?!