В Госдуме призвали сократить количество родительских чатов

Также выяснилось, что 92% родителей не против того, что учитель имеет страницы в соцсетях. 40% считают, что преподавателю можно вести свои соцсети без ограничения доступа. Кроме того, 72% россиян поддерживают сдачу смартфонов учителю перед уроком. Каждый четвёртый выступил против подобной практики.

А в вашем родительском чате тоже пишут в любое время дня и ночи "у кого что болит?"