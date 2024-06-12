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В Госдуме призвали сократить количество родительских чатов

В Госдуме призвали сократить количество родительских чатов

Автор:
12 июня 2024 22:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   общение   родители   родительские чаты   сокращение   чаты   
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В Госдуме наконец-то обнаружили недоработку в области школьно-родительских коммуникаций и задумались над тем, что не плохо было бы сократить количество родительских чатов. Потому что "общение с педагогами и учениками должно происходить преимущественно в очной форме".


Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко:

Миллион чатов существует, родительский чат, чат с учителем, с родительским комитетом, чат одноклассников и так далее. И каждый, кому не лень, находя, тратя огромное количество времени, отписывает. Пишет всё, что ему заблагорассудилось. Вот он стоит в Москве в пробке, у него настроение плохое, он напишет, естественно, со своими эмоциями. Вот здесь нужно, на мой взгляд, очень чёткое ограничение официальных вот этих каналов, которые создаются. Ну родительское собрание раньше было, когда приходили, друг другу посмотрели родители в глаза. Теперь они не видят, друг друга даже не знают, они в чате общаются. В садике ещё могут увидеть, вместе приводят ребёнка, ну и в школе, может быть, в начальных классах. С учителем, с воспитателем, с преподавателем вуза и родители, и студенты, и ученики должны научиться коммутировать. Эта ответственность обоюдная.

Ранее опрос показал, что 83% россиян сочли необходимым школьные чаты с учителями. Респонденты уверены, чем взрослее ученики, тем значимее роль онлайн-коммуникации с педагогами. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на материалы социологического агентства «Вебер».

Также выяснилось, что 92% родителей не против того, что учитель имеет страницы в соцсетях. 40% считают, что преподавателю можно вести свои соцсети без ограничения доступа. Кроме того, 72% россиян поддерживают сдачу смартфонов учителю перед уроком. Каждый четвёртый выступил против подобной практики.

А в вашем родительском чате тоже пишут в любое время дня и ночи "у кого что болит?"

Источник:

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Метки: Госдума   общение   родители   родительские чаты   сокращение   чаты   
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4  комментария
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32k
AzuveR Полчаса назад
Родительские чаты ,создал сатана.
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41k
albedo 37 минут назад
На мой взгляд все зависит от модератора чата.
Чтобы модератор не давал превращать чат в базар.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1522 поста (1451 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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