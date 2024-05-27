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В Госдуме прокомментировали законопроект о запрете пропаганды наркотиков в произведениях искусства

В Госдуме прокомментировали законопроект о запрете пропаганды наркотиков в произведениях искусства

Автор:
27 мая 2024 17:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Маргарита Симоньян   Наркотики   вещества   запрет   пропаганда   
1866
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Активно обсуждают и упоминания о веществах в классической литературе.

Законопроект о запрете пропаганды наркотиков обсуждается с марта прошлого года. Под «пропаганду» попадают сведения о положительных свойствах зпрещёнки и привлекательности употребления веществ. Физлицам будет грозить штраф до 4 тысяч рублей, должностным лицам - до 30 тысяч. Юрлица могут оштрафовать на сумму до 600 тысяч рублей и на 3 месяца приостановить их деятельность. За повторное нарушение суммы штрафов вырастут и замаячит перспектива двух лет исправительных работ.

Поначалу эксперты опасались, что под инициативу попадут все материалы, где упоминаются наркотики. Например, рассказ «Морфий» Михаила Булгакова.

Как сегодня сообщила главред RT Маргарита Симоньян:

Коллектив, проверьте, пжл, может, сообщение с ошибкой? Не могу я поверить, что комитет Госдумы рекомендовал запретить Толстого и Булгакова.

И добавила:

А вот фильм «Реквием по мечте» - он вновь созданный или классический? Я считаю, его надо показывать молодежи специально и обязательно (может, убрав пару самых жестких сцен). Это лучшая прививка от наркомании была бы.

Нет, у нас будет по-другому. У нас будут запрещены книги и кино, рассказывающие об ужасах наркомании, отбивающие охоту даже пробовать. Мы будем просто вообще об этом молчать. Чтобы тем, кто расскажет о наркотиках нашим детям на школьной вечеринке или в подворотне, нам железно нечего было противопоставить.

Сильный ход. Браво.

Но в пояснениях к законопроекту указывается, что инфа про наркотики не будет считаться пропагандой, если будет маркировка об административной и уголовной ответственности. И сведения о заболеваниях и зависимости от употребления. Как это будет выглядеть в книгах или фильмах - пока не понятно. Но депутат ГД Сергей Леонов заявил, что классику никто трогать не собирается.

Нет, конечно, такие книги (русских классиков, прим.) никто запрещать не будет. Вообще, это касается вновь созданных произведений прежде всего. И во-вторых, это касается именно пропаганды, то есть упоминание наркотиков как пропаганда и разговор о наркотиках, как это что-то хорошее… Неужели мы будем сейчас классиков каким-то образом сейчас резать и цензуру какую-то вводить. На мой взгляд, нет.

И пояснил, как новые нормы повлияют на современное искусство:

Если в фильме, произведении, песни будут говорить, что наркотики - это зло, плохо… это будет даваться в публичную плоскость и вопросов к этим произведениям не будет.

Если законопроект одобрят, он вступит в силу 1 сентября.


Источник:

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Метки: Госдума   Маргарита Симоньян   Наркотики   вещества   запрет   пропаганда   
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22  комментария
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Шерлока Холмса тоже запретят?
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40k
russger 11 минут назад
А давайте обгоним Северную Корею? Пусть выберут 10 книг/фильмов/песен, которые можно слушать и смотреть, остальное под запрет. Но только патриотические.
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3k
Daimos Полчаса назад
Ну создавать они не умеют. Только запрещать.
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1k
рулон обоев Полчаса назад
все поэты серебряного века сидели на наркоте
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593
boliwar Полчаса назад
Пипец "Агате Кристи"
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6k
methos2 44 минуты назад
У меня такое впечатление что у них у каждого план по законопроектам...
Лучше бы увеличили срок выплаты на детей с полутора до трех лет. Там даже обсуждать нечего. Ребенку полтора года, мама всё еще в декрете, а выплат уже нет....
Идиоты.
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26k
Slawa49 56 минут назад
Деда Мазая точно запретят, ибо не может дед в здравом уме на лодке плавать по лесу и зайцев собирать! а про "Ежика в тумане" ваще страшно представить))))))
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26k
Slawa49 57 минут назад
я конечно в наркоте и ее приминении не силен, НО разве морфий еще где то употребляют как и опиум, может я чего то не знаю (и слава богу)
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35k
Korolev Час назад
Опять у господ начальничков телега впереди лошади. Сперва социальное явление, потом его отражение в искусстве. Не наоборот. А у этих граждан ругаются матом курят, пьют и потребляют вещества оттого что это в кино показали. Вроде образованные люди.

Подозреваю, что нас очередной раз хотят напарить и под предлогом борьбы за здоровье нации протащить очередной закон для усмирения недовольных...
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11k
sedoisever Час назад
Зато в телеграмме куча каналов, где спортики калечат тех, кто "кинул магазин". Этим дума не хочет заняться? Каждый таксист знает, где торгуют наркотой, а менты не знают...
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28k
Влад Час назад
А не русских классиков? Ну, скажем, Ко нан Дойля? Помниться Шерлок морфием баловался.
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35k
Korolev Час назад
Ссылка youtu.be
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35k
Korolev Час назад
Пока есть рынок и порождаемая им социальная помойка, от наркомании как массового явления избавиться не получится. Всегда найдутся те, кто захочет убежать от реальности, и те, кто им в этом поможет.

Хоть ты трижды рафинированные книжки печатай - если написанное в них не будет совпадать с реальностью, то никто их и не будет воспринимать всерьёз...
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35k
Юр21 Час назад
И как всегда сделаем всё через жопу, как с курением в кино, как с немецкой формой...
Надо запретить рекламу наркоты, не должно быть никакого снисходительного изображения наркомана, нужно не забрюливать как сигареты в кино, а наоборот, показывать жизнь наркомана, нужно показывать как наркоманы добывают деньги на дозу, как подыхают потом от гепатита и это принудительно надо показывать школьникам, причём регулярно и с комментариями врача после показа фильма. У молодёжи и в обществе в целом нужно сформировать постулат: наркоман - враг, наркоман не прикольный чувак - а психически нездоровый человек, продавцов наркотиков должно ненавидеть всё общество, но топорная российская пропаганда вряд ли осилит такую работу.
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3k
friday2009 Час назад
Ленина тоже запретят? "Религия это опиум для народа". А против религии никто против не будет. Эх, прощай Агата Кристи и их Опиум
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