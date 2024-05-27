В Госдуме прокомментировали законопроект о запрете пропаганды наркотиков в произведениях искусства

Активно обсуждают и упоминания о веществах в классической литературе.
Законопроект о запрете пропаганды наркотиков обсуждается с марта прошлого года. Под «пропаганду» попадают сведения о положительных свойствах зпрещёнки и привлекательности употребления веществ. Физлицам будет грозить штраф до 4 тысяч рублей, должностным лицам - до 30 тысяч. Юрлица могут оштрафовать на сумму до 600 тысяч рублей и на 3 месяца приостановить их деятельность. За повторное нарушение суммы штрафов вырастут и замаячит перспектива двух лет исправительных работ.
Поначалу эксперты опасались, что под инициативу попадут все материалы, где упоминаются наркотики. Например, рассказ «Морфий» Михаила Булгакова.
Как сегодня сообщила главред RT Маргарита Симоньян:
Коллектив, проверьте, пжл, может, сообщение с ошибкой? Не могу я поверить, что комитет Госдумы рекомендовал запретить Толстого и Булгакова.
И добавила:
А вот фильм «Реквием по мечте» - он вновь созданный или классический? Я считаю, его надо показывать молодежи специально и обязательно (может, убрав пару самых жестких сцен). Это лучшая прививка от наркомании была бы.
Нет, у нас будет по-другому. У нас будут запрещены книги и кино, рассказывающие об ужасах наркомании, отбивающие охоту даже пробовать. Мы будем просто вообще об этом молчать. Чтобы тем, кто расскажет о наркотиках нашим детям на школьной вечеринке или в подворотне, нам железно нечего было противопоставить.
Сильный ход. Браво.
Но в пояснениях к законопроекту указывается, что инфа про наркотики не будет считаться пропагандой, если будет маркировка об административной и уголовной ответственности. И сведения о заболеваниях и зависимости от употребления. Как это будет выглядеть в книгах или фильмах - пока не понятно. Но депутат ГД Сергей Леонов заявил, что классику никто трогать не собирается.
Нет, конечно, такие книги (русских классиков, прим.) никто запрещать не будет. Вообще, это касается вновь созданных произведений прежде всего. И во-вторых, это касается именно пропаганды, то есть упоминание наркотиков как пропаганда и разговор о наркотиках, как это что-то хорошее… Неужели мы будем сейчас классиков каким-то образом сейчас резать и цензуру какую-то вводить. На мой взгляд, нет.
И пояснил, как новые нормы повлияют на современное искусство:
Если в фильме, произведении, песни будут говорить, что наркотики - это зло, плохо… это будет даваться в публичную плоскость и вопросов к этим произведениям не будет.
Если законопроект одобрят, он вступит в силу 1 сентября.
Источник:
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Лучше бы увеличили срок выплаты на детей с полутора до трех лет. Там даже обсуждать нечего. Ребенку полтора года, мама всё еще в декрете, а выплат уже нет....
Идиоты.
Подозреваю, что нас очередной раз хотят напарить и под предлогом борьбы за здоровье нации протащить очередной закон для усмирения недовольных...
Хоть ты трижды рафинированные книжки печатай - если написанное в них не будет совпадать с реальностью, то никто их и не будет воспринимать всерьёз...
Надо запретить рекламу наркоты, не должно быть никакого снисходительного изображения наркомана, нужно не забрюливать как сигареты в кино, а наоборот, показывать жизнь наркомана, нужно показывать как наркоманы добывают деньги на дозу, как подыхают потом от гепатита и это принудительно надо показывать школьникам, причём регулярно и с комментариями врача после показа фильма. У молодёжи и в обществе в целом нужно сформировать постулат: наркоман - враг, наркоман не прикольный чувак - а психически нездоровый человек, продавцов наркотиков должно ненавидеть всё общество, но топорная российская пропаганда вряд ли осилит такую работу.