В Госдуме прокомментировали законопроект о запрете пропаганды наркотиков в произведениях искусства

Законопроект о запрете пропаганды наркотиков обсуждается с марта прошлого года. Под «пропаганду» попадают сведения о положительных свойствах зпрещёнки и привлекательности употребления веществ. Физлицам будет грозить штраф до 4 тысяч рублей, должностным лицам - до 30 тысяч. Юрлица могут оштрафовать на сумму до 600 тысяч рублей и на 3 месяца приостановить их деятельность. За повторное нарушение суммы штрафов вырастут и замаячит перспектива двух лет исправительных работ.

Поначалу эксперты опасались, что под инициативу попадут все материалы, где упоминаются наркотики. Например, рассказ «Морфий» Михаила Булгакова.