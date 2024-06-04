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После выступления Бузовой в Госдуме задумались о введении дресс-кода для артистов

После выступления Бузовой в Госдуме задумались о введении дресс-кода для артистов

Автор:
04 июня 2024 16:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Госдума   Ольга Бузова   выступление в Уфе   дресс-код   ксения собчак   ольга любимова   шоу бизнес   
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Потому что трусы на сцене уместны для ночных клубов, а для концертов без возрастных ограничений - нет.

После скандального выступления Ольги Бузовой в Уфе депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова обратилась к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести обязательные требования к одежде артистов для мероприятий, которые не предполагают возрастных ограничений.


Филатова считает, что вид Бузовой на мероприятии был чересчур вызывающим, и с ней сложно не согласиться.


Даже ханжи понимают, что артистка на этот раз "вошла не в ту дверь", перепутав День защиты детей с выступлением в ночном клубе. И если закрыть глаза на репертуар певицы, костюм, в котором она выступала, вряд ли как-то монтируется с темой праздника.





Сама же Бузова поторопилась принести извинения тем, кого оскорбила своим костюмом, но заметила, что все её образы яркие и отчасти эпатажные.



А вот в Госдуме считают, что такие костюмы "и развязное поведение формируют у детей и молодёжи отношение нормы, воспитывают стремление соответствовать демонстрируемой вседозволенности".


По этому вопросу не могла не высказаться Ксения Собчак, которую в своё время осуждали за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой. Она поинтересовалась, почему Бузовой оказалось возможным выступить практически в белье не на закрытом мероприятии, а аж на целом концерте.



Помогут ли Ольге извинения, или ей придётся по примеру участников "голой вечеринки" искупать вину кровью и молитвами, покажет время. Инцидент с выступлением в неподобающем виде собирается проверить СК.


А пока сценарий времен СССР с утверждёнными костюмами для выступлений всё ближе. Допрыгались, как говорится, досветились исподним.


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Метки: Видео   Госдума   Ольга Бузова   выступление в Уфе   дресс-код   ксения собчак   ольга любимова   шоу бизнес   
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8  комментариев
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17k
Alex 47 минут назад
И под фонограмму надо запретить петь, тогда само все "пропадет"))))
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9k
Ntvl Минуту назад
видать стали забывать про неё, ей хайпануть надо было.
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2k
Александр Шевченко 2 минуты назад
Как показывает практика , главное правильная дверь.
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40
Makc Mas 8 минут назад
Ну надо было Цоя не обрывать... хрен с той бузовой, а Цой и АССА на века!
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52k
Элек Мек Полчаса назад
Ну а чем ещё заняться Думе как не дресс кодами...
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20k
Алексей 38 минут назад
Насрать на лошадь, но по факту надо закрывать все пляжи, там такое увидишь просто караул. Это конечно стеб, но со смыслом, хватит уже этого [мат]. Не нарушает закон, - может хоть в мешке ходить, хоть полуголой но в рамках закона. Если кому то не нравится меняйте законы, а не нравы
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5k
Алекс Лом 52 минуты назад
Лошадь опять пропиарилась , а то забывать стали чей навоз по всей Москве раскидан.
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17k
Алексей 55 минут назад
хватит пиарить эти визжащие трусы!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2169 постов (2156 в горячем)

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