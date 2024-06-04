После выступления Бузовой в Госдуме задумались о введении дресс-кода для артистов

Потому что трусы на сцене уместны для ночных клубов, а для концертов без возрастных ограничений - нет.
После скандального выступления Ольги Бузовой в Уфе депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова обратилась к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести обязательные требования к одежде артистов для мероприятий, которые не предполагают возрастных ограничений.
Филатова считает, что вид Бузовой на мероприятии был чересчур вызывающим, и с ней сложно не согласиться.
Даже ханжи понимают, что артистка на этот раз "вошла не в ту дверь", перепутав День защиты детей с выступлением в ночном клубе. И если закрыть глаза на репертуар певицы, костюм, в котором она выступала, вряд ли как-то монтируется с темой праздника.
Сама же Бузова поторопилась принести извинения тем, кого оскорбила своим костюмом, но заметила, что все её образы яркие и отчасти эпатажные.
А вот в Госдуме считают, что такие костюмы "и развязное поведение формируют у детей и молодёжи отношение нормы, воспитывают стремление соответствовать демонстрируемой вседозволенности".
По этому вопросу не могла не высказаться Ксения Собчак, которую в своё время осуждали за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой. Она поинтересовалась, почему Бузовой оказалось возможным выступить практически в белье не на закрытом мероприятии, а аж на целом концерте.
Помогут ли Ольге извинения, или ей придётся по примеру участников "голой вечеринки" искупать вину
кровью и молитвами, покажет время. Инцидент с выступлением в неподобающем виде собирается проверить СК.
А пока сценарий времен СССР с утверждёнными костюмами для выступлений всё ближе. Допрыгались, как говорится, досветились исподним.
Источник:
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