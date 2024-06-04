После выступления Бузовой в Госдуме задумались о введении дресс-кода для артистов

Филатова считает, что вид Бузовой на мероприятии был чересчур вызывающим, и с ней сложно не согласиться.

Даже ханжи понимают, что артистка на этот раз "вошла не в ту дверь", перепутав День защиты детей с выступлением в ночном клубе. И если закрыть глаза на репертуар певицы, костюм, в котором она выступала, вряд ли как-то монтируется с темой праздника.