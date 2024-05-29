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В Госдуму внесли законопроект о праве регионов и образовательных учреждений самостоятельно запрещать никабы

В Госдуму внесли законопроект о праве регионов и образовательных учреждений самостоятельно запрещать никабы

Автор:
29 мая 2024 09:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   В.Даванков   Госдума   законопроект   запрет на ношение никабов   никаб   светское государство   
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Инициатор проекта Вячеслав Даванков ссылается на опыт Китая, Казахстана и других государств, где эти запреты уже приняты.

В последнее время всё чаще поговаривают о запрете никабов в общественных местах. Накидки, полностью закрывающие лицо в сочетании с просторной одеждой до пят у многих россиян вызывают чувство страха.


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Именно в такой одежде были смертницы, участвовавшие в захвате заложников в "Норд-Осте", да и шахидки в других странах одеваются точно так же. Лицо под накидкой невозможно идентифицировать с помощью специальных камер, а под одеждой можно спрятать оружие.


Общественные деятели и депутаты Госдумы не единожды обращали внимание на этот вопрос, но дальше обсуждений дело не двигалось. Наконец, появилась информация, что вице-спикер нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков внёс на рассмотрение законопроект, который позволит отрегулировать проблему ношения никабов на местах. Согласно инициативе решение о запрете накидок смогут принимать законодательные и муниципальные собрания, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность. Таким образом, каждый регион и школы/институты/колледжи будут наделены правом самостоятельно решить этот вопрос.


«В целях обеспечения принципа светского государства и для обеспечения общественной безопасности во многих странах мира распространён запрет на ношение никаба, хиджаба и иной религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в общественных местах и в образовательных и государственных организациях. Так, например, в Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе установлен законодательный запрет на ношение хиджаба и никаба в школах и на улицах. В 2023 году в Узбекистане был принят закон, запрещающий носить паранджу в общественных местах. В Казахстане запрет на ношение хиджаба школах введён в целях сохранения внутреннего распорядка учебного заведения в соответствии с принципами светскости образования и для обеспечения равенства всех религий перед законом. Таким образом, в настоящее время запрет на ношение никаба или хиджаба в государственных и учебных заведениях или в общественных местах существует в Туркменистане, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, странах Европы, Китае, Индии и других странах», - говорится в пояснительной записке к документу.

Автор законопроекта поясняет, что "уважение к религии - это очень важно, но Россия - светское государство".

Под своим постом в Телеграм-канале инициатор законопроекта запустил опрос на тему "Нужно ли ограничить ношение религиозной одежды в школах". Среди 213 тысяч проголосовавших 56% согласились с такой необходимостью, а 43% были против.


Комментаторы, проголосовавшие против такого запрета, напирали на недопустимость ограничения свободы в выборе одежды. Их оппоненты были согласны с В.Даванковым.


Как считаете, нужный законопроект?

Источник:

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Метки: Ynews   В.Даванков   Госдума   законопроект   запрет на ношение никабов   никаб   светское государство   
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19  комментариев
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4k
krokodilov 2 часа назад
Мне кажется надо просто запретить ношение паранджи и никаба на всей территории России в общественных местах. Дома носи что хочешь.
Да и никаб как национальная одежда жителей Аравии и Северной Африки имеет смысл только в пустынных регионах(что бы песок в рот не попадал). И появился никаб еще в доисламский период.
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11k
Доктор 8 минут назад
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11k
Доктор 8 минут назад
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
можно еще чурок пожалуйста тоже запретить ))))
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3k
Звёздный странник Полчаса назад
Почему этот элемент одежды до сих пор не запретили там, где он в принципе не соотвествует основному социальному статусу общества?
Значит в тех странах, где эта одежда была изначально зарождёна и является как бы национальным достоянием, её уже ДАВНО ЗАПРЕТИЛИ, а тут ещё думают, нужен ли такой законопроект? Господа чиновники, вы себя-то слышите? А дальше что? Кавказцы заявят, что кинжал кама на поясе - обязательный национальный атрибут и тоже начнёте думать: запретить или нет?
Это что за парадокс?
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1k
Nick Час назад
что за бред, под кого он прогибается ?
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5k
вася васильев Час назад
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8k
Oleg Час назад
ссыкуны.
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6k
Руслан Час назад
Какой-то сюрреализм. В странах с преобладающим мусульманским населением запрещают и ограничивают, в России - дискутируют
Технично, конечно, Кремль спихнул решение вопроса на регионы. Но если власть сильная, то не хрен сопли жевать, а просто запрещать на Федеральном уровне.
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2k
AUTOMAN Час назад
Это называется-на волне народного возмущения пытаться заработать себе политические очки, одновременно сняв с себя всякую ответственность! Запрет нужен по всей России! Почитайте законодательство того же Таджикистана-там нельзя носить подобную одежду, потому что это-признак радикального исламизма! Вот и у нас за подобное нужно не просто запрет вводить-а уголовку подвести: ведь это - признак принадлежности к экстремистским течениям ислама, кои запрещены!
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1k
Павел Кузнецов Час назад
A что, гос дума не может? Тогда зачем она нужна?
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Запрещать - так везде. Иначе получим школы, разделенные по религиозному принципу, а вместе с тем - конфликты на этой основе.
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Вы что! Из тех кто носит никаб получаются самые лучшие учителя , врачи, учёные. Они потом всю жизнь работают на заводах и предприятиях на благо России. Им вообще образование та нужно?
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62k
dima423 2 часа назад
Законы должны быть единые в стране, если везде будут свои законы то это отличный толчок к сепаратизму в дальнейшем... В посте на картинках бабы спрашивают - как мешает факт ношения кем то, какой либо одежды окружающим? У меня тогда встречный вопрос, а как мешает окружающим факт хождения голыми кого либо в общественных местах?? Вот это тоже самое.
И вообще если бы Ислам не был такой радикальной и воинственной религией (по факту, а не по тексту), никто бы не был против ни хиджабов, ни мечетей, ни масульман в целом...
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10k
Alex 2 часа назад
Гниды черножопые
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10k
Alex 2 часа назад
Запретить нахер это говно!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2143 поста (2132 в горячем)

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