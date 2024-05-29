В Госдуму внесли законопроект о праве регионов и образовательных учреждений самостоятельно запрещать никабы

Именно в такой одежде были смертницы, участвовавшие в захвате заложников в "Норд-Осте", да и шахидки в других странах одеваются точно так же. Лицо под накидкой невозможно идентифицировать с помощью специальных камер, а под одеждой можно спрятать оружие.

Общественные деятели и депутаты Госдумы не единожды обращали внимание на этот вопрос, но дальше обсуждений дело не двигалось. Наконец, появилась информация, что вице-спикер нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков внёс на рассмотрение законопроект, который позволит отрегулировать проблему ношения никабов на местах. Согласно инициативе решение о запрете накидок смогут принимать законодательные и муниципальные собрания, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность. Таким образом, каждый регион и школы/институты/колледжи будут наделены правом самостоятельно решить этот вопрос.

«В целях обеспечения принципа светского государства и для обеспечения общественной безопасности во многих странах мира распространён запрет на ношение никаба, хиджаба и иной религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в общественных местах и в образовательных и государственных организациях. Так, например, в Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе установлен законодательный запрет на ношение хиджаба и никаба в школах и на улицах. В 2023 году в Узбекистане был принят закон, запрещающий носить паранджу в общественных местах. В Казахстане запрет на ношение хиджаба школах введён в целях сохранения внутреннего распорядка учебного заведения в соответствии с принципами светскости образования и для обеспечения равенства всех религий перед законом. Таким образом, в настоящее время запрет на ношение никаба или хиджаба в государственных и учебных заведениях или в общественных местах существует в Туркменистане, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, странах Европы, Китае, Индии и других странах», - говорится в пояснительной записке к документу.

Автор законопроекта поясняет, что "уважение к религии - это очень важно, но Россия - светское государство".