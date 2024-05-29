В Госдуму внесли законопроект о праве регионов и образовательных учреждений самостоятельно запрещать никабы

Инициатор проекта Вячеслав Даванков ссылается на опыт Китая, Казахстана и других государств, где эти запреты уже приняты.
В последнее время всё чаще поговаривают о запрете никабов в общественных местах. Накидки, полностью закрывающие лицо в сочетании с просторной одеждой до пят у многих россиян вызывают чувство страха.
Именно в такой одежде были смертницы, участвовавшие в захвате заложников в "Норд-Осте", да и шахидки в других странах одеваются точно так же. Лицо под накидкой невозможно идентифицировать с помощью специальных камер, а под одеждой можно спрятать оружие.
Общественные деятели и депутаты Госдумы не единожды обращали внимание на этот вопрос, но дальше обсуждений дело не двигалось. Наконец, появилась информация, что вице-спикер нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков внёс на рассмотрение законопроект, который позволит отрегулировать проблему ношения никабов на местах. Согласно инициативе решение о запрете накидок смогут принимать законодательные и муниципальные собрания, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность. Таким образом, каждый регион и школы/институты/колледжи будут наделены правом самостоятельно решить этот вопрос.
«В целях обеспечения принципа светского государства и для обеспечения общественной безопасности во многих странах мира распространён запрет на ношение никаба, хиджаба и иной религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в общественных местах и в образовательных и государственных организациях. Так, например, в Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе установлен законодательный запрет на ношение хиджаба и никаба в школах и на улицах. В 2023 году в Узбекистане был принят закон, запрещающий носить паранджу в общественных местах. В Казахстане запрет на ношение хиджаба школах введён в целях сохранения внутреннего распорядка учебного заведения в соответствии с принципами светскости образования и для обеспечения равенства всех религий перед законом. Таким образом, в настоящее время запрет на ношение никаба или хиджаба в государственных и учебных заведениях или в общественных местах существует в Туркменистане, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, странах Европы, Китае, Индии и других странах», - говорится в пояснительной записке к документу.
Автор законопроекта поясняет, что "уважение к религии - это очень важно, но Россия - светское государство".
Под своим постом в Телеграм-канале инициатор законопроекта запустил опрос на тему "Нужно ли ограничить ношение религиозной одежды в школах". Среди 213 тысяч проголосовавших 56% согласились с такой необходимостью, а 43% были против.
Комментаторы, проголосовавшие против такого запрета, напирали на недопустимость ограничения свободы в выборе одежды. Их оппоненты были согласны с В.Даванковым.
Как считаете, нужный законопроект?
Источник:
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Да и никаб как национальная одежда жителей Аравии и Северной Африки имеет смысл только в пустынных регионах(что бы песок в рот не попадал). И появился никаб еще в доисламский период.
Значит в тех странах, где эта одежда была изначально зарождёна и является как бы национальным достоянием, её уже ДАВНО ЗАПРЕТИЛИ, а тут ещё думают, нужен ли такой законопроект? Господа чиновники, вы себя-то слышите? А дальше что? Кавказцы заявят, что кинжал кама на поясе - обязательный национальный атрибут и тоже начнёте думать: запретить или нет?
Это что за парадокс?
И вообще если бы Ислам не был такой радикальной и воинственной религией (по факту, а не по тексту), никто бы не был против ни хиджабов, ни мечетей, ни масульман в целом...