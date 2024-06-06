"Облико морале": в Госдуму внесли законопроект о поведении артистов и об использовании фонограммы

Законопроект касается внешнего облика артиста, его поведения на сцене, и включает много чего еще.
После выступления Ольги Бузовой в Уфе, общественники задумались о внешнем виде артистов и из поведении на сцене. Не секрет, что многих из представителей шоу- бизнеса иначе как "поющие трусы" уже не называют, и "трусы" - вовсе не аллегория, а тот элемент костюма, который единственным запоминают из всего наряда артиста.
Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова обратилась к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести обязательные требования к одежде артистов для мероприятий, которые не предполагают возрастных ограничений.
Филатова уверена, что дресс-код для артистов просто необходим. Если уж у них самих не хватает соображения одеться на концерт без возрастных ограничений как-то поприличнее.
И 4 июня Госдума приняла на рассмотрение законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения защиты прав потребителей при оказании зрелищно-развлекательных услуг".
Его авторы предлагают внести несколько поправок и дополнений к уже существующим федеральным законам «О защите прав потребителей», «О рекламе» и «Основы законодательства РФ о культуре»:
- В закон "О защите прав потребителей" предлагается внести пункт об обязательном информировании зрителей о том, что на концерте используется фонограмма. Причём, это уведомление должно быть преподнесено в «в наглядной и доступной форме» . Информация о фонограмме должна содержаться и на билетах, и на рекламных плакатах/баннерах, занимая не менее 30% от площади печатного носителя. В противном случае зритель может вернуть деньги за билет, даже если он посетил концерт.
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- Закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» предлагается дополнить статьей, регламентирующей моральный облик творческих коллективов. Поясняется, что она должна «основываться на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». В связи с чем, артисты должны не совершать поступков, противоречащих установленным в обществе моральным нормам, а именно, не материться, не пить алкоголь, не употреблять наркотики и психотропные вещества. Кроме этого, на сцене они должны избегать «непристойных и оскорбительных образов».
Т.к. документ подготовила группа Курултая Башкирии, в Госдуме о нём будет рассказывать Эльвира Аиткулова.
Авторы проекта считают, что "в последнее время участились утверждения об упадке культуры и деградации современной молодежи. Популярные звезды с экранов кричат им о бесполезности образования, попутно обучая пить, курить и принимать психотропные вещества. Каждая очередная звездная персона считает своим долгом растлить аудиторию и запустить необратимую трансформацию в неосознанную толпу". И с этим, по мнению инициаторов законопроекта, нужно бороться.
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Все эти запрещающие законы противоречат ст. 29 п.5 Конституции.
У буржуев давно покойные Э. Пресли, М. Джексон, У. Хьюстон со сцены зажигают.
У нас Цой, Горшок ... Летова, вроде , собирались.
Или наши думальщики до этого еще не додумкали? :-)