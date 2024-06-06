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"Облико морале": в Госдуму внесли законопроект о поведении артистов и об использовании фонограммы

"Облико морале": в Госдуму внесли законопроект о поведении артистов и об использовании фонограммы

Автор:
06 июня 2024 17:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Госдума   бузова   внешний вид   дресс-код   законопроект   
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Законопроект касается внешнего облика артиста, его поведения на сцене, и включает много чего еще.

После выступления Ольги Бузовой в Уфе, общественники задумались о внешнем виде артистов и из поведении на сцене. Не секрет, что многих из представителей шоу- бизнеса иначе как "поющие трусы" уже не называют, и "трусы" - вовсе не аллегория, а тот элемент костюма, который единственным запоминают из всего наряда артиста.



Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова обратилась к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести обязательные требования к одежде артистов для мероприятий, которые не предполагают возрастных ограничений.



Филатова уверена, что дресс-код для артистов просто необходим. Если уж у них самих не хватает соображения одеться на концерт без возрастных ограничений как-то поприличнее.


И 4 июня Госдума приняла на рассмотрение законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения защиты прав потребителей при оказании зрелищно-развлекательных услуг".


Его авторы предлагают внести несколько поправок и дополнений к уже существующим федеральным законам «О защите прав потребителей», «О рекламе» и «Основы законодательства РФ о культуре»:

  1. В закон "О защите прав потребителей" предлагается внести пункт об обязательном информировании зрителей о том, что на концерте используется фонограмма. Причём, это уведомление должно быть преподнесено в «в наглядной и доступной форме» . Информация о фонограмме должна содержаться и на билетах, и на рекламных плакатах/баннерах, занимая не менее 30% от площади печатного носителя. В противном случае зритель может вернуть деньги за билет, даже если он посетил концерт.

  1. Закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» предлагается дополнить статьей, регламентирующей моральный облик творческих коллективов. Поясняется, что она должна «основываться на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». В связи с чем, артисты должны не совершать поступков, противоречащих установленным в обществе моральным нормам, а именно, не материться, не пить алкоголь, не употреблять наркотики и психотропные вещества. Кроме этого, на сцене они должны избегать «непристойных и оскорбительных образов».

Т.к. документ подготовила группа Курултая Башкирии, в Госдуме о нём будет рассказывать Эльвира Аиткулова.


Авторы проекта считают, что "в последнее время участились утверждения об упадке культуры и деградации современной молодежи. Популярные звезды с экранов кричат им о бесполезности образования, попутно обучая пить, курить и принимать психотропные вещества. Каждая очередная звездная персона считает своим долгом растлить аудиторию и запустить необратимую трансформацию в неосознанную толпу". И с этим, по мнению инициаторов законопроекта, нужно бороться.


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Метки: Видео   Госдума   бузова   внешний вид   дресс-код   законопроект   
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18  комментариев
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1k
DuckTales 2 часа назад
Без фонограммы их количество значительно поубавится .
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3k
Igor Grishaev 13 минут назад
Про фанеру давно пора. Филя давно уж под фанеру поёт, на следующий день после принятия закона в Румынию свою свалит, соловей наш безголосый
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48k
Игорь 19 минут назад
И это в очередной раз доказывает, что депутаты не знают Конституции страны, для которой пишут законы (то, что они живут в соседней галактике сомнению не подлежит).

Все эти запрещающие законы противоречат ст. 29 п.5 Конституции.
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11k
soar Полчаса назад
Если так дело пойдет, может дойти до того, что рок-музыкантам запретят прыгать со сцены в толпу, а зрителям запретят слэмить перед сценой. Или еще лучше, заставят выступать в костюмах и с модельными стрижками. Типа, а сейчас перед вами выступит вокально-инструментальный коллектив "Поцелуй".
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719
al-lav 53 минуты назад
А что с голограммами делать?
У буржуев давно покойные Э. Пресли, М. Джексон, У. Хьюстон со сцены зажигают.
У нас Цой, Горшок ... Летова, вроде , собирались.

Или наши думальщики до этого еще не додумкали? :-)
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27k
ЦСКА Час назад
Вся эта гнида, вытрясающая на сцену лобковую перхоть, будет существовать до техпор, пока существуют лохи вывыливающие по 5-25 тысяч зв то, что бы послужать магнитофон и посмотреть на дергающуюся креветку...
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55k
Андрей 2 часа назад
Предлагаю при использовании на сцене фонограммы артиста (записи голоса на носитель) использовать только голограмму артиста или видеозапись его с проекцией на экран (как в кино).
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Законы там всё какие-то принимают..но их нахер никто не исполняет..ни по мигрантам ..ни по этим мразям либер-сатанинским.
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15k
Владимир 2 часа назад
Ну всё, инстасамка или как её, может закрываться.
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9k
Фельдъегерь 2 часа назад
Не устану повторять: советский опыт худ.советов и вообще цензуры нужно не стесняться возвращать. Всё, что нам говорят "либералы" - вранье, именно цензура позволяла создавать шедевры в искусстве, заставляла творцов искать метафоры и исключала попадание в массы откровенной пошлятины
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713
Corkscrew 2 часа назад
Похоже, скоро у некоторых т. н. певцов и звезд карьера пойдет на спад, т. к. кроме голой жопы или чего-то еще, кривляясь на сцене под "фанеру", показать им больше нечего.
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13k
Гомерчик 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Schreibikus
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