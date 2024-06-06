"Облико морале": в Госдуму внесли законопроект о поведении артистов и об использовании фонограммы

И 4 июня Госдума приняла на рассмотрение законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения защиты прав потребителей при оказании зрелищно-развлекательных услуг".

Его авторы предлагают внести несколько поправок и дополнений к уже существующим федеральным законам «О защите прав потребителей», «О рекламе» и «Основы законодательства РФ о культуре»: