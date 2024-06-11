FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2868 постов • 562 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
"Ночевали в лобби": заплативших за отдых в Турции по 400 тысяч рублей россиян поселили в недостроенном отеле

"Ночевали в лобби": заплативших за отдых в Турции по 400 тысяч рублей россиян поселили в недостроенном отеле

Автор:
11 июня 2024 18:34
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Кемер   Турция   Фетхие   конфликт   недостроенный отель   отель   
2049
6
2

Кто-то смиренно принял условия игры, а кто-то рискнул бунтовать.

Туристический отдых в Турции россиян был испорчен, когда приехавшие в Фетхие увидели свой 5-тизвездочный отель. Liberty Signa должен был открыть свои двери для клиентов ещё 1 июня, но строители затянули сдачу объекта, и открытие перенесли на 10 дней. Они уверяли, что выполнят работы к точному сроку, но и к 10 июня, как выяснилось, ничего доделать не успели. А туроператоры уже продали путёвки, и первых туристов ждало дикое разочарование.


Судя по фото и видео, на территории строительные работы еще не закончились, а в некоторых помещениях не была выполнена даже чистовая отделка. В тех номерах, что были условно готовы, частично отсутствовала мебель. И, конечно, бонусом везде могли наблюдать строительный мусор. Благоустройство пляжа тоже оказалось на троечку: зонты поставили, но лежаков не оказалось.


Туристка, которая приехала в отель по путёвке, отказалась туда заселяться.


А вот некоторые туристы оказались не такими требовательными. Mövenpick Resort Antalya в Кемере также предложил для заселения недостроенный корпус, и кто-то всё-таки рискнул.



Теперь заплатившие за отдых по 400 тысяч сами моют полы, т.к. не хотят дышать строительной пылью, и жалуются на грязь, муравьев и перебои с электричеством.


Одна из туристок, Нина Дубянская, рассказала, что многим постояльцам пришлось ночевать в лобби из-за неготовности номеров.


Почему отели бронируют номера, если те еще не достроены? Конечно, всё дело в прибыли. А еще в уверенности, что русские пошумят, но всё равно не подадут в суд. А значит, конфликт удастся решить без особых финансовых потерь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Видео   Кемер   Турция   Фетхие   конфликт   недостроенный отель   отель   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
АртемШишков 2 часа назад
Не хер кормить турок, они нас презирают, за их фальшими улыбками скрывается ненависть, терпят нас потому что бабки им приносим и при возможности всегда обманут, обворуют и подставят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
47
Sonne-1 11 минут назад
Подождите, они ещё в августе поедут в Сочи, чемоданы над головой держать, такие туры по щаплывам с вещами по 300т.р продают
я бы этим людям раза в 2 цену задрал, это так то экстрим-тур.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Иван Иваныч 19 минут назад
А почему они не едут на море Лаптевых?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Zhora 50 минут назад
Зачем Кемер? Лучше в Кемерово
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алекс Лом 54 минуты назад
ибо нехер ездить к туркам , кто воспитан с чувством правды и справедливости тот никогда не поедет к врагам . Как бы наши политики не сглаживали углы это все только для того чтобы уменьшить количество врагов , а турки как были животными так и остались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex 2 часа назад
Так им и надо. Не хер по Турциям шататься, суки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
498
w mak 2 часа назад
Я понять не могу - нафига ездить в Турцию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 2 часа назад
Итого имеем трудовой лагерь за 400 штук.
Нуачо, недорого)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
498
w mak GROMOZEKA 2 часа назад
Ну так дураки должны страдать)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2197 постов (2184 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

252156



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному сроку
Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному сроку
Набирающие популярность в сообществах
Снимки телескопа Webb переворачивают наше понимание космоса
Снимки телескопа Webb переворачивают наше понимание космоса
Жителям Сингапура снова резрешат содержать кошек в квартирах
Жителям Сингапура снова резрешат содержать кошек в квартирах
Уничтожить опухоль любой ценой
Уничтожить опухоль любой ценой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#Прикол#забавно#позитив#улыбнуло#фильм#маразм#дети
#в мире#машина#Юмор#история#аварии#Автовсячина#США#конфликт#новости#кино
#животные#автомобили#ДТП#интересно#авто аварии#кот#факты#кошка#Россия#электромобиль
Уничтожить опухоль любой ценой Уничтожить опухоль любой ценой "Они русские, так им и надо": охранники отеля в Турции избили российского туриста, заступившегося за жену "Они русские, так им и надо": охранники отеля в Турции избили российского туриста,... Президент Турции проклял Австрию за поднятые флаги Израиля на правительственном здании Президент Турции проклял Австрию за поднятые флаги Израиля на правительственном здании "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле "Просто в дорогу покушать": российских туристов спалили при вывозе из отеля 35 килограммов продуктов "Просто в дорогу покушать": российских туристов спалили при вывозе из отеля 35 килограммов продуктов

На что жалуетесь?

Вернуться