"Ночевали в лобби": заплативших за отдых в Турции по 400 тысяч рублей россиян поселили в недостроенном отеле

Теперь заплатившие за отдых по 400 тысяч сами моют полы, т.к. не хотят дышать строительной пылью, и жалуются на грязь, муравьев и перебои с электричеством.

Одна из туристок, Нина Дубянская, рассказала, что многим постояльцам пришлось ночевать в лобби из-за неготовности номеров.