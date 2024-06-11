"Ночевали в лобби": заплативших за отдых в Турции по 400 тысяч рублей россиян поселили в недостроенном отеле

Кто-то смиренно принял условия игры, а кто-то рискнул бунтовать.
Туристический отдых в Турции россиян был испорчен, когда приехавшие в Фетхие увидели свой 5-тизвездочный отель. Liberty Signa должен был открыть свои двери для клиентов ещё 1 июня, но строители затянули сдачу объекта, и открытие перенесли на 10 дней. Они уверяли, что выполнят работы к точному сроку, но и к 10 июня, как выяснилось, ничего доделать не успели. А туроператоры уже продали путёвки, и первых туристов ждало дикое разочарование.
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Судя по фото и видео, на территории строительные работы еще не закончились, а в некоторых помещениях не была выполнена даже чистовая отделка. В тех номерах, что были условно готовы, частично отсутствовала мебель. И, конечно, бонусом везде могли наблюдать строительный мусор. Благоустройство пляжа тоже оказалось на троечку: зонты поставили, но лежаков не оказалось.
А вот некоторые туристы оказались не такими требовательными. Mövenpick Resort Antalya в Кемере также предложил для заселения недостроенный корпус, и кто-то всё-таки рискнул.
Теперь заплатившие за отдых по 400 тысяч сами моют полы, т.к. не хотят дышать строительной пылью, и жалуются на грязь, муравьев и перебои с электричеством.
Одна из туристок, Нина Дубянская, рассказала, что многим постояльцам пришлось ночевать в лобби из-за неготовности номеров.
Почему отели бронируют номера, если те еще не достроены? Конечно, всё дело в прибыли. А еще в уверенности, что русские пошумят, но всё равно не подадут в суд. А значит, конфликт удастся решить без особых финансовых потерь.
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Нуачо, недорого)))