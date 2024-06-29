Тюрьма Бодмин, отель и ведьмины галки

Эта старинная тюрьма в наши дни интересная туристическая достопримечательность. Но её тёмное кровавое прошлое приятным не назвать.
Тюрьма была спроектирована сэром Джоном Коллом в 1779 году и получила название в честь города Бодмин. Она была построена с использованием труда французских военнопленных и использовалась в течение 150 лет. Несмотря на бесславное происхождение, здание на самом деле было довольно новаторским решением для своего времени. Это была первая британская тюрьма, в которой заключённые содержались в отдельных камерах.
Население тюрьмы менялось с годами, что часто отражало изменения в английском обществе. В течение многих лет она использовалась как тюрьма для должников, но в 1869 году тюремное заключение за долги было отменено. Однако причина этого была не столь благородной, как может показаться на первый взгляд: в основном это было запрещено, чтобы освободить место для заключённых военно-морского флота.
В итоге военно-морская тюрьма заняла целое крыло, и так продолжалось до тех пор, пока оно не было закрыто в 1922 году. Сама тюрьма закрылась всего несколько лет спустя, в 1927 году.
Как и положено подобному месту с мрачным прошлым, оно связано с множеством мистических историй. Самая известная – история о ведьме Роуз Райт и её проклятых птицах.
Роуз Райт родилась в Лаксуляне – небольшой деревне на краю Бодминского болота в начале 1811 года и была известна в местной общине как ведьма. В течение многих лет её боялись и уважали в деревне. Женщина готовила травяные сборы и зелья для людей, чтобы помочь им с их недугами. Однажды случилась засуха, и жители деревни обвинили Роуз, отплатив ей за добро злом.
Женщина жила недалеко от леса, где и собирала травы для своих снадобий. Ей стало одиноко, её игнорировали деревенские жители, которых она когда-то считала друзьями. И со временем она нашла отдушину в лесных обитателях: они хотя бы не предадут. Среди них были галки – умные птицы, сочувствовавшие людям. Они любят блестящие вещи, как и их родственницы сороки. Однако, в отличие от сорок, галки быстры и проворны, а их более скромный размер позволяет им проникать в самые узкие места и устраивать разгромы.
Роуз узнала об этом совершенно случайно: один из её пернатых друзей принёс ей в подарок несколько шиллингов, украденных у кого-то из жителей деревни. Это натолкнуло Роуз на мысль: она может использовать пернатых, чтобы те воровали для неё деньги и вещи, ведь травница была в отчаянии и не хотела голодать. Женщина потратила некоторое время на обучение своих питомцев. Те быстро научились, и вскоре она собрала небольшую кучу драгоценностей и монет. Разумеется, это не осталось незамеченным жителями деревни Лаксулян. Они потребовали от местных дворян и представителей закона разобраться с лесной ведьмой.
По рассказам, Роуз была арестована и заключена в тюрьму после вынесения приговора 19 ноября 1846 года. Ей было 36 лет. По прибытии Роуз ожидаемо заболела из-за недоедания и дизентерии, вызванных её плохим питанием. Вместе с ней в тюрьму прилетели и галки. Пернатые оказались теми ещё озорниками: они донимали охранников и других узников, шумели по ночам и доставляли массу неудобств. Они пытались украсть ключи от камер у охранников, но, увы, им это не удалось. Роуз умерла в своей сырой и грязной камере 13 января 1847 года, через 2 месяца после заключения, ослабленная и измученная своей давней болезнью.
Галки не ушли после её смерти. Считается, что Роуз наложила проклятие на тюрьму и город Бодмин: «Если в Бодмине родится последняя галка, то духи осуждённых восстанут и принесут несчастье и хаос всем, кто живёт здесь».
Некогда мрачное и угрюмое место, тюрьма пришло в упадок. И сейчас несколько секций лежат в руинах. Но и в таком упадочном состоянии она стала туристической достопримечательностью: посетители с удовольствием осматривают руины и с не меньшим удовольствием распивают спиртное в некогда шумном тюремном дворе, где оборудован бар.
В мае 2021 года тюрьма была вновь открыта как роскошный отель с 70 номерами на месте бывших камер заключённых, а оригинальные аутентичные черты в нём сочетаются с современным дизайном.
Источник:
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