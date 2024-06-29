Тюрьма Бодмин, отель и ведьмины галки

По рассказам, Роуз была арестована и заключена в тюрьму после вынесения приговора 19 ноября 1846 года. Ей было 36 лет. По прибытии Роуз ожидаемо заболела из-за недоедания и дизентерии, вызванных её плохим питанием. Вместе с ней в тюрьму прилетели и галки. Пернатые оказались теми ещё озорниками: они донимали охранников и других узников, шумели по ночам и доставляли массу неудобств. Они пытались украсть ключи от камер у охранников, но, увы, им это не удалось. Роуз умерла в своей сырой и грязной камере 13 января 1847 года, через 2 месяца после заключения, ослабленная и измученная своей давней болезнью.