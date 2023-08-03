Туриста из Подмосковья избили в первый же день пребывания в 5-звездочном турецком отеле

Никита прилетел в Турцию со своей девушкой и сестрой. Заселились в 5-звездочный отель в Сиде и вечером пошли в ресторан. На этом спокойный отдых закончился.

В ресторане к отдыхающим подошёл местный фотограф Ричард и предложил пофотографировать гостей. Те сначала отказывались, но штатный фотограф отеля уговаривал, попросив за услуги оплатить его коктейль. Виски с колой превратили словоохотливого "папарацци"в развязного мачо, который сначала стал подкатывать к сестре Никиты, а потом разошёлся и пошёл докапываться до других туристов.

Отдыхающие были против навязчивого внимания фотографа, и в какой-то момент словесные баталии переросли в потасовку. Турок ударил туриста из Эстонии, и Никита бросился на помощь к отдыхающим. Администрация отеля позвала охрану - в результате секьюрити отдубасили стульями и тем, что попалось под руку всех подряд. Особенно досталось Никите, которого пришлось везти в местную клинику.