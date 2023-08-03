Туриста из Подмосковья избили в первый же день пребывания в 5-звездочном турецком отеле

Парень просто пытался разнять драку с подвыпившим фотографом, цеплявшимся к гостям отеля.
Никита прилетел в Турцию со своей девушкой и сестрой. Заселились в 5-звездочный отель в Сиде и вечером пошли в ресторан. На этом спокойный отдых закончился.
В ресторане к отдыхающим подошёл местный фотограф Ричард и предложил пофотографировать гостей. Те сначала отказывались, но штатный фотограф отеля уговаривал, попросив за услуги оплатить его коктейль. Виски с колой превратили словоохотливого "папарацци"в развязного мачо, который сначала стал подкатывать к сестре Никиты, а потом разошёлся и пошёл докапываться до других туристов.
Отдыхающие были против навязчивого внимания фотографа, и в какой-то момент словесные баталии переросли в потасовку. Турок ударил туриста из Эстонии, и Никита бросился на помощь к отдыхающим. Администрация отеля позвала охрану - в результате секьюрити отдубасили стульями и тем, что попалось под руку всех подряд. Особенно досталось Никите, которого пришлось везти в местную клинику.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки!
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Там парню наложили скобы на рассеченную кожу головы, забинтовали раны и в дневном стационаре.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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А в отеле в компенсацию за неприятный отдых жителям Подмосковья предложили бунгало на пляже, 25 минут бесплатного массажа и бесплатное посещение a la Carte ресторана. К слову, последнее входит в стоимость путёвки.
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А уж если нашел "свободные уши" (после возлияния), то профессионально сидит на них до утра или отключения слушателя(в зависимости, что наступит раньше)))))
"Меня зовут Иван Рэмбо и я патрулирую этот район когда бухой! "