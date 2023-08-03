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Туриста из Подмосковья избили в первый же день пребывания в 5-звездочном турецком отеле

Туриста из Подмосковья избили в первый же день пребывания в 5-звездочном турецком отеле

Автор:
03 августа 2023 10:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Турция   драка   заступился   отель   россияне   туризм   
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Парень просто пытался разнять драку с подвыпившим фотографом, цеплявшимся к гостям отеля.

Никита прилетел в Турцию со своей девушкой и сестрой. Заселились в 5-звездочный отель в Сиде и вечером пошли в ресторан. На этом спокойный отдых закончился.


В ресторане к отдыхающим подошёл местный фотограф Ричард и предложил пофотографировать гостей. Те сначала отказывались, но штатный фотограф отеля уговаривал, попросив за услуги оплатить его коктейль. Виски с колой превратили словоохотливого "папарацци"в развязного мачо, который сначала стал подкатывать к сестре Никиты, а потом разошёлся и пошёл докапываться до других туристов.


Отдыхающие были против навязчивого внимания фотографа, и в какой-то момент словесные баталии переросли в потасовку. Турок ударил туриста из Эстонии, и Никита бросился на помощь к отдыхающим. Администрация отеля позвала охрану - в результате секьюрити отдубасили стульями и тем, что попалось под руку всех подряд. Особенно досталось Никите, которого пришлось везти в местную клинику.


Там парню наложили скобы на рассеченную кожу головы, забинтовали раны и в дневном стационаре.



А в отеле в компенсацию за неприятный отдых жителям Подмосковья предложили бунгало на пляже, 25 минут бесплатного массажа и бесплатное посещение a la Carte ресторана. К слову, последнее входит в стоимость путёвки.



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Метки: Видео   Турция   драка   заступился   отель   россияне   туризм   
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16  комментариев
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14k
GROMOZEKA Час назад
Искал приключений и таки нашел их
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95
Андрей Граф 5 минут назад
турки те же тупые чурки
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1k
BOOMMER452 7 минут назад
пистишом попахивает
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4k
Alex 9 минут назад
Так вам и надо, дебилам. Больше ездите к грязным турецким свиньям.
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22k
BiZ Полчаса назад
бедненький, он же разнимать пошел, а вернулся с пиьдюлями.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Были как-то в Хорватии, во время ОЧ по футболу. Так олдин неадекват, в открытом ресторане начал пальбу из обреза. Друг возмутился, но иппанутые хорваты начали бузить, "типа, русские бл...." когда (нарочито громко) попросил нашего официанта вызвать полицию, стрелок быстро слинял , а местные "пички" быстро поутихли. Спокойно доели вкусные блюда и сами пошли по своим делам....
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4k
просто Дмитрий 37 минут назад
Если чурка имеет какое-то отношение к отелю.... засудить отель, чтобы неповадно было
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38k
Седой 39 минут назад
Чтоб турки напивались и приставали? Что то слабо верится!
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7k
Станислав 40 минут назад
Свинья везде грязь найдет. Хотел подраться? Будь готов получить звиздюлину.
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948
ruslan d Час назад
Неоднократно был в Турке , надо умудриться , чтоб в отеле довести до такого ...
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2
Alen Dales ruslan d 7 минут назад
тебе просто везло. Сходи в церковь и поставь свечку. что ты не нарвался на отмороженых турков. а таких там много. они как звери. Почитай истории отдыхающих, как таксист избил пассажиров арматурой или как на замечание гиду, чтобы он не приставал к девушке. парня избили турки. да там много историй.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
А парень то дурачёк!
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182
iskra Час назад
Есть у меня знакомый, тоже постоянно лезет защищать и разнимать,когда его никто не просит. И всегда получает проблемы,как телесные,так и юридические. Что показательно, всегда его тянет наводить справедливость,когда выпьет водочки. Частенько даже сам,приняв на грудь, начинает искать,кде кого "обижают",и кому бы помочь так,что бы подраться в процессе..
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