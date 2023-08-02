FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6721 пост • 3056 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Просто в дорогу покушать": российских туристов спалили при вывозе из отеля 35 килограммов продуктов

"Просто в дорогу покушать": российских туристов спалили при вывозе из отеля 35 килограммов продуктов

Автор:
02 августа 2023 07:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Турция   анталия   все включено   жадкость   отель   позор   туристы   
2844
2
1

Отдыхающие не мелочились и прихватили с собой столько обедов в фольге со шведского стола, пакетиков с чаем и сахаром, что даже у бывалых сотрудников отеля задёргался глаз.

Российские туристы отдохнули в Анталии на полную катушку и поняли буквально термин "всё включено". При выселении из отеля его служащие обнаружили, что отдыхающие пытаются вывезти рекордное количество вещей. 35 килограммов "сувениров" из отеля включали пакетики с соусами, чаем, сахаром, еду в фольге и снеки. Про шампуни и косметику, а также гостиничные полотенца можно умолчать.


Туристов случайно спалила горничная, которая увидела, что все это добро не влезает в их чемоданы. Она сообщила руководству отеля, которое приняло меры.


Сначала туристка пыталась оправдаться тем, что все это ей дали в гостинице, потом сообщила, что хотела оставить эти запасы сотрудникам отеля и, наконец, пояснила, что везет гостинцы домой, а еда - для перекуса в дороге.


Украденное было пересчитано и возвращено в 5-звездочный отель. А туристов, чьи имена не называются, вряд ли захотят там видеть и впредь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Турция   анталия   все включено   жадкость   отель   позор   туристы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Росомаха 2 часа назад
Позорище!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Я дам вам парабеллум Минуту назад
Стыдоба,блдь!
Потом владельцы и сотрудники турецких отелей на других русских туристов смотрят искоса и с подозреньем!Не удивлюсь если эта жаба взяла кредит в банке на этот отдых-отсюда вывод,мол,"мне деньги за отдых нужно возвращать,так хоть себе что-нибудь урву бесплатно"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bobbus 2 минуты назад
Надо было в холодильнике вывозить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
285
Алексей Бляйбтрой 3 минуты назад
Это лютый боян, пятилетней давности, и это хохлы... для турков нет разницы, если на русском говорят то русские..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
RDen 6 минут назад
похоже это больные люди. Не шучу. Гостинцы они домой везут. Ага. Поюзаную зубную пасту и пол тюбика шампуня?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
253
alx 7 минут назад
Этому видео уже 4 или 5 лет,его даже по ТВ показывали. И это не российские туристы, а саложуйки хохляцкие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бабай 10 минут назад
Таких нельзя из страны выпускать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
195
Александр Шевченко 10 минут назад
Потратить кучу денег на 5 звёзд и ьыть таким мелочным. Писец, кешбек крахобора. ПОЗОРИЩЕ. Люди просто не понимают, что такое репутационные потери.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe 10 минут назад
Видимо, понятие "все включено" понято буквально. Жаль, холодильник в багаж не поместился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 13 минут назад
У некоторых наших граждан в голове так забито! Они в гостях тащат со стола оставшееся не только на свадьбах и днях рождениях, но и со столов на поминках!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Остап_Бендер_Задунайский 17 минут назад
Жлобьё!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Карл Колбасов 19 минут назад
Вот это жадность!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил До Полчаса назад
Вы прямо-таки изо рта детей обслуживающего персонала кусок вырываете, ведь это им должно было достаться! Я б тоже следил кто и сколько взял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
zloykoyot Час назад
Странно, в оригинале турецкой новости про 35 килограмм ничего не написано. Автор, массу сам добавил для сгущения красок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
rutt Час назад
Запретить выезд за пределы своего места рождения, позорище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
poha Час назад
Да , человека можно вывести из деревни, а деревню из человека?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
10k
Алексей Час назад
Из разряда хватаем ртом и жопой,стыд блэт,наблюдал таких не раз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жирный бот Час назад
"За все уплочено. Нужно отбить путевку"))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Валерий Час назад
свиньи что тут ещё сказать, и да--это не зависит от национальности это сугубо наше постсоветское, когда люди привыкли что халяву надо тащить чемоданами даже если это никому нафик не нужные ржавые болты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
iskra Валерий 54 минуты назад
Союза уже 30 лет нет. Второе поколение растет в капитализме. Но в нищете, жадности и вороватости по прежнему виноват СССР...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
349
София 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 9 комментариев
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

136004



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#Прикол#ДТП#авто аварии#США#факты#новости#Австралия
#Юмор#автомир#в мире#кино#забавно#Автовсячина#подборка#улыбнуло#сарказм#Девушка
#машина#автомобили#интересно#аварии#позитив#фильм#Китай#история#Разное#интересное
В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться