"Просто в дорогу покушать": российских туристов спалили при вывозе из отеля 35 килограммов продуктов

Туристов случайно спалила горничная, которая увидела, что все это добро не влезает в их чемоданы. Она сообщила руководству отеля, которое приняло меры.

Сначала туристка пыталась оправдаться тем, что все это ей дали в гостинице, потом сообщила, что хотела оставить эти запасы сотрудникам отеля и, наконец, пояснила, что везет гостинцы домой, а еда - для перекуса в дороге.