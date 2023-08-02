"Просто в дорогу покушать": российских туристов спалили при вывозе из отеля 35 килограммов продуктов

Отдыхающие не мелочились и прихватили с собой столько обедов в фольге со шведского стола, пакетиков с чаем и сахаром, что даже у бывалых сотрудников отеля задёргался глаз.
Российские туристы отдохнули в Анталии на полную катушку и поняли буквально термин "всё включено". При выселении из отеля его служащие обнаружили, что отдыхающие пытаются вывезти рекордное количество вещей. 35 килограммов "сувениров" из отеля включали пакетики с соусами, чаем, сахаром, еду в фольге и снеки. Про шампуни и косметику, а также гостиничные полотенца можно умолчать.
Туристов случайно спалила горничная, которая увидела, что все это добро не влезает в их чемоданы. Она сообщила руководству отеля, которое приняло меры.
Сначала туристка пыталась оправдаться тем, что все это ей дали в гостинице, потом сообщила, что хотела оставить эти запасы сотрудникам отеля и, наконец, пояснила, что везет гостинцы домой, а еда - для перекуса в дороге.
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Украденное было пересчитано и возвращено в 5-звездочный отель. А туристов, чьи имена не называются, вряд ли захотят там видеть и впредь.
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Потом владельцы и сотрудники турецких отелей на других русских туристов смотрят искоса и с подозреньем!Не удивлюсь если эта жаба взяла кредит в банке на этот отдых-отсюда вывод,мол,"мне деньги за отдых нужно возвращать,так хоть себе что-нибудь урву бесплатно"...
Ведь это именно она крадет унитазы у бедных селюков.
А тех, кто ее на этом палит, она съедает.
Инфа сотка, арестович говорил
Да брось!
Такое повсеместно распространено.
Видел я всяких несунов