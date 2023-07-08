"Они русские, так им и надо": охранники отеля в Турции избили российского туриста, заступившегося за жену

В гостеприимной Турции не все рады туристам из России. В каких-то отелях отдых может прерваться госпитализацией из-за того, что просто хотел заступиться за жену.
Инцидент начался с того, что в отдыхающую пару с балкона дважды сбрасывали бутылки. Женщина пожаловалась администратору отеля Noxinn Deluxe в Аланье, однако на ресепшене её проигнорировали, а стоящий рядом охранник заявил, что, дескать, "раз вы русские - так вам и надо". Удивившись наглости обслуживающего персонала, россиянка достала телефон и попросила повторить только что сказанное уже на камеру, однако турок попытался выхватить мобильный.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
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"Мой муж оттолкнул его и забрал обратно, и тогда на него налетели другие сотрудники отеля. Моему мужу нанесли удары по голове, ему стало плохо, скорая помощь не вызывалась, пока не приехала полиция", — заявила Мария Скокова.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику и сцены жестокости!
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Пострадавшему всё же вызвали неотложку, когда он потерял сознание. Россиянина госпитализировали, и его жена, как пишут СМИ, находится рядом с ним, в госпитале.
Однако через сутки после инцидента супруга избитого россиянина заявила, что подписано двустороннее соглашение об отсутствии претензий. Конфликт между туристами из России и охраной Noxinn Deluxe в Аланье исчерпан. «Инцидент полностью улажен. С обеих сторон были принесены извинения. Мы признали, что каждый из нас был по-своему не прав. Я могла своими действиями спровоцировать охрану отеля. Они со своей стороны тоже проявили некомпетентность. Мы решили пойти друг другу навстречу», - сообщает туристка. В соглашении, которое она продемонстрировала на камеру, указано, что отель компенсирует расходы из клиники, где обследовали мужа.
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И хотя в видеообращении Скокова утверждает, что не разрешала публиковать видео и любую другую информацию о драке в соцсетях, в это верится с натяжкой. Ролик был прислан в редакцию «Крыши ТурДома» девушкой, представившаяся коллегой пострадавшей. Она не только просила опубликовать это видео, но и передала аудиообращение туристки, разрешавшей публикацию, а также прислала дополнительные фото и сама разместила их в соцсетях.
Видимо, неплохой была компенсация от отеля, что сразу забылись претензии и уничижительное отношение к россиянам.
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По ютубу на дороге махач регулярно происходит и по меньшим причинам.
Может просто изначально надо быть адекватным? Того и смотри врагов кругом поубавится.
дамочка типичное быдло да и хряку вломили за дело
что мешало вызвать менеджера и всё это обсудить и либо покинуть отель либо .....