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"Они русские, так им и надо": охранники отеля в Турции избили российского туриста, заступившегося за жену

"Они русские, так им и надо": охранники отеля в Турции избили российского туриста, заступившегося за жену

Автор:
08 июля 2023 10:17
Метки: Аланья   Видео   Турция   госпитализация   драка   отель   русские туристы   туризм   
7936
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В гостеприимной Турции не все рады туристам из России. В каких-то отелях отдых может прерваться госпитализацией из-за того, что просто хотел заступиться за жену.

Инцидент начался с того, что в отдыхающую пару с балкона дважды сбрасывали бутылки. Женщина пожаловалась администратору отеля Noxinn Deluxe в Аланье, однако на ресепшене её проигнорировали, а стоящий рядом охранник заявил, что, дескать, "раз вы русские - так вам и надо". Удивившись наглости обслуживающего персонала, россиянка достала телефон и попросила повторить только что сказанное уже на камеру, однако турок попытался выхватить мобильный.



"Мой муж оттолкнул его и забрал обратно, и тогда на него налетели другие сотрудники отеля. Моему мужу нанесли удары по голове, ему стало плохо, скорая помощь не вызывалась, пока не приехала полиция", — заявила Мария Скокова.

Пострадавшему всё же вызвали неотложку, когда он потерял сознание. Россиянина госпитализировали, и его жена, как пишут СМИ, находится рядом с ним, в госпитале.


Однако через сутки после инцидента супруга избитого россиянина заявила, что подписано двустороннее соглашение об отсутствии претензий. Конфликт между туристами из России и охраной Noxinn Deluxe в Аланье исчерпан. «Инцидент полностью улажен. С обеих сторон были принесены извинения. Мы признали, что каждый из нас был по-своему не прав. Я могла своими действиями спровоцировать охрану отеля. Они со своей стороны тоже проявили некомпетентность. Мы решили пойти друг другу навстречу», - сообщает туристка. В соглашении, которое она продемонстрировала на камеру, указано, что отель компенсирует расходы из клиники, где обследовали мужа.


И хотя в видеообращении Скокова утверждает, что не разрешала публиковать видео и любую другую информацию о драке в соцсетях, в это верится с натяжкой. Ролик был прислан в редакцию «Крыши ТурДома» девушкой, представившаяся коллегой пострадавшей. Она не только просила опубликовать это видео, но и передала аудиообращение туристки, разрешавшей публикацию, а также прислала дополнительные фото и сама разместила их в соцсетях.


Видимо, неплохой была компенсация от отеля, что сразу забылись претензии и уничижительное отношение к россиянам.



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Метки: Аланья   Видео   Турция   госпитализация   драка   отель   русские туристы   туризм   
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85  комментариев
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27k
БамбарбияКиргуду 19 часов назад
Таким людям хоть в лоб,что по лбу.Пока по бошке не получат,не поймут.Уж сколько случаев было,всё равно едут.Турция враг.Ездить в эту страну,значит кормить врага.Так им и надо.
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46
sipezik 3 часа назад
Ну, судя по закадровому гундежу-все получили за дело. Работаю с турками-никогда проблем не возникало. Более того-один работал в сфере туризма в Турции. Спросила про русских туристов. Плохо не сказал. Но ответил: несколько лет как я в Норвегии-до сих пор отхожу.
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5k
Евгений Д 5 часов назад
Хватит уже по черножопиям ездить и потом жаловаться.
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15k
info-kozirev 6 часов назад
Турки были как бы "нейтральными" в этом конфликте с украиной,теперь надо туркам писдюлей вломить,а нашим долбоящерам пора давно понять,нехера ездить тратить деньги на их курортах,суками турки были ВСЕГДА,а сейчас с двойным рвением взялись.
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 часов назад
ну чё съездили ? позагорали? я уже 20 лет говорю всем не ездить туда.
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2k
Дмитрий 7 часов назад
в турции по русски требовать чтото)))))
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4k
Сергей С 7 часов назад
Noxinn Deluxe Hotel 3*, Что могло пойти не так?
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143
wgw 7 часов назад
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4k
Сергей С 7 часов назад
А компенсация за моральный ущерб?
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377
Дима Новосельский 9 часов назад
Ну а хули, турок и русский братья навек, вот и азовцев Зеленскому отдали, плевать на Путина, а вы ездейте туда нн стесняйтесь...
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657
Vas_26 9 часов назад
Я больше чем уверен, что этот боров нарывался сам
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3
vadpog 10 часов назад
Мне одному хочется всечь этой самке только услышав звуки из ее хавальника?
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12
Александр 12 часов назад
нужно выслушать и другую сторону конфликта - а то по видео непонятно, за что дают оплеухи жирдяю и что верещит его самка
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13
AndrK189100 12 часов назад
Ну, контингент россиян в турецких трешечках понимает только физические методы воздействия. Их надо привентивно, перед заселением пропускать через экзекуцию. Розги или вожжи... Можно даже сразу в пакет включить услугу по приведению в человеческое состояние путем физического насилия. Будет на курортах ляпота, тишь да гладь...
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13
AndrK189100 Leonid 11 часов назад
Да я в общем и целом. В пятёрках тоже такие встречаются. Просто реже. Ну, а то, что многие россияне к обслуживающему персоналу относятся, как к рабам, обязаным выполнять их капризы. Факт. Увы...
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195
Андрей Leonid 10 часов назад
так дело в том что чем больше звезд - тем более по быдлячески себя ведут люди !
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936
kolobok263 13 часов назад
Простили туркам сбитый самолёт, ничего им не сделали, теперь пожинаем плоды
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103
3zo672nyb9t0 kolobok263 9 часов назад
Автобус с турецкими летчиками с того света передает тебе привет
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1k
Homem 14 часов назад
Сколько ещё туристов должно получить по голове,чтоб понять,что не стоит к ним ехать хотя бы из чувства солидарности .
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1k
SmartCat101 14 часов назад
каой-то бред
дамочка типичное быдло да и хряку вломили за дело

что мешало вызвать менеджера и всё это обсудить и либо покинуть отель либо .....
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1k
Baklanavr 14 часов назад
Что-то мне в очередной раз говорит, по внешности пострадавших, голосу на видео и тд, что завязка конфликта явно была другая. Т.е. надо бы еще послушать начальника транспортного цеха, т.е. другую сторону. А то как что случиться, так из уст участников все время льется: "мы тут трезвые с томиком Пушкина вышли, а нас за национальность нахер послали". А потом оказывается, что у гражданина белочка случилась и он пол отеля развалил.
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39k
Aleks 15 часов назад
Все проблемы из за баб. Даже проблемы баб из за баб.
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24k
MrGod 15 часов назад
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
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3k
Aleks 15 часов назад
В мире ничего не изменилось, всегда были нации на которых не работает толерантность, ввиду несовпадения менталитетов, нетерпимость. К этому кроме воспитания, менталитета , примешивается территориальные, религиозные, финансовые усугубляющие факторы. Даже те европейцы ведут себя так же, только цивилизованность проявляется что морды не бьют прямо. На другом уровне, с дипломатическими змеиными улыбочками будут раздевать до трусов, отжимая имущество, деньги. Но на словах и внешне, приятные, улыбчивые люди. А суть та же.
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