"Они русские, так им и надо": охранники отеля в Турции избили российского туриста, заступившегося за жену

И хотя в видеообращении Скокова утверждает, что не разрешала публиковать видео и любую другую информацию о драке в соцсетях, в это верится с натяжкой. Ролик был прислан в редакцию «Крыши ТурДома» девушкой, представившаяся коллегой пострадавшей. Она не только просила опубликовать это видео, но и передала аудиообращение туристки, разрешавшей публикацию, а также прислала дополнительные фото и сама разместила их в соцсетях.

Видимо, неплохой была компенсация от отеля, что сразу забылись претензии и уничижительное отношение к россиянам.