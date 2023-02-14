Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле

Отношения между игроками равнодушными не назовёшь, а 13 февраля напряжение вылилось в настоящий конфликт с массовой дракой.

Как сообщают СМИ, всё началось с провокации. Несколько украинских футболистов подошли к главе ярославского "Шинника" и попросили его спеть гимн Незалэжной. Тот предложил провокаторам выйти на улицу и разобраться по-мужски, однако в разгорающийся конфликт вмешались сотрудники отеля, которым удалось погасить ссору.

Похоже, украинцы сдаваться не собирались, и через время один из спортсменов команды "Минай" затеял драку с ярославским футболистом в лифте отеля, которая затем продолжилась на улице и стала массовой. Чтобы утихомирить разошедшихся спортсменов, руководству отеля пришлось вызвать полицию.

Сейчас обстановка в гостинице спокойная, однако, между отдельными представителями команд, как пишут в СМИ, до сих пор происходят стычки, а в холле отеля дежурят дополнительные наряды охраны.

Телеграм-канал "Мутко против" информирует, что после драки есть травмированные: у нападающего Ильи Грузнова подозрение на перелом ребёр, а у полузащитника Дмитрия Самойлова опух и сильно болит палец. Игроки пройдут медобследование.