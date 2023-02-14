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Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле

Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле

Автор:
14 февраля 2023 11:16
Сообщество : Спорт
Метки: Royal Seginus   Ynews   Минай   Турция   Шинник   драка   конфликт   отель   политика   футбол   
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Поводом для драки назвали провокацию на почве политики.

Игроки команд "Шинник" (РФ) и "Минай" (Украина) сейчас находятся на сборах в Турции. Так случилось, что обе команды живут в одном отеле Royal Seginus в Анталье.


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Отношения между игроками равнодушными не назовёшь, а 13 февраля напряжение вылилось в настоящий конфликт с массовой дракой.


Как сообщают СМИ, всё началось с провокации. Несколько украинских футболистов подошли к главе ярославского "Шинника" и попросили его спеть гимн Незалэжной. Тот предложил провокаторам выйти на улицу и разобраться по-мужски, однако в разгорающийся конфликт вмешались сотрудники отеля, которым удалось погасить ссору.


Похоже, украинцы сдаваться не собирались, и через время один из спортсменов команды "Минай" затеял драку с ярославским футболистом в лифте отеля, которая затем продолжилась на улице и стала массовой. Чтобы утихомирить разошедшихся спортсменов, руководству отеля пришлось вызвать полицию.


Сейчас обстановка в гостинице спокойная, однако, между отдельными представителями команд, как пишут в СМИ, до сих пор происходят стычки, а в холле отеля дежурят дополнительные наряды охраны.


Телеграм-канал "Мутко против" информирует, что после драки есть травмированные: у нападающего Ильи Грузнова подозрение на перелом ребёр, а у полузащитника Дмитрия Самойлова опух и сильно болит палец. Игроки пройдут медобследование.


Гендиректор "Шинника" Сергей Кулаков проинформировал о том, что сейчас разбирается в ситуации. После того, как будут ясны детали, на официальном сайте команды появится сообщение. Пресс-атташе "Шинника" факт драки подтвердил, но сказал, что серьезных травм у игроков нет. «Да, действительно стычка между нашими игроками и игроками клуба «Минай» произошла вчера в отеле. Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов, как пишут в СМИ — нет», — сказал Игорь Мережин.



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Метки: Royal Seginus   Ynews   Минай   Турция   Шинник   драка   конфликт   отель   политика   футбол   
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10  комментариев
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4k
Денис 44 минуты назад
Гимн спеть... Надо было сказать что он не свинособака. Хрюкать и выть не умеет.
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1k
Андрей Еделькин 24 секунды назад
От их завывыания "гимна" весь отель подумает что в похоронном доме поселился.
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89
noname789 17 минут назад
"В современной беде на Украине виновата эпидемия сифилиса в Галичине, в конце 19, начале 20 века, врачи ещё тогда предсказали последствие этой пандемии, сифилисом болело более 85% всего населения.

Низкий интеллект, повышенная внушаемость, немотивированная агрессия, инфантильность, что собственно мы и наблюдаем, начиная с "Белого братства" и заканчивая сегодняшним днём. Доминирующее население инфантильно настолько, что как дети уверено, что им все должны и во всех их бедах виноваты "родители". Как видим на примере ополчения Новороссии, только русско язычное население способно думать и принимать ответственные решения. Кстати, виной ещё является крайне бедный украинский диалект, в котором не более 40тыс. слов против русского в 500тыс. слов. Они не умеют внятно передавать словами свои мысли, не хватает словарного запаса. На украинском диалекте нет ни одной книги по научной литературы, только придуманная история, как древние укры вырыли Чёрное море, а из грунта построили Кавказские горы. Да, нам смешно, тем не менее эти дебилы в это верят.

Причина даунизма и агрессивности галичан послевоенная эпидемия сифилиса в Галициии, до 80% зараженных. Врачи объясняют подобный склад нынешнего поколения галичан генетическими изменениями, происшедшими после послевоенной эпидемии сифилиса в Галиции. В некоторых районах, Червоноградском, Сокальском, доля заболевших была чуть ли не 80%, что, кстати, говорит и об общем уровне этих людей.
После ВОВ эпидемию победили, но уже тогда опытные врачи предсказывали, что настоящий ужас не сама эпидемия, а то, что из-за генетических изменений, вызываемых сифилисом, через поколение будут рождаться тупые и агрессивные люди.

Теперь это третье поколение вступило во взрослую, самостоятельную жизнь. В данном случае речь о внуках.

Кстати, во Львове в те годы было обзывательство "францюватый", т. е. переболевший "французской болезнью" = тупица, уродец и т. п. Говорилось о тех, кто родился от матерей-сифилитичек, коих при повальном заражении было более чем...

Не спорьте с салоедами это безсмысленно, они лишь NPC, извращенное сознание обусловленное повальным заражением сифилисом их предков. В следствии этого необратимые повреждения мозга последующих поколений. Только ампутация головы, к сожалению.
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30k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Дегенератам очень важно, чтобы их похоронный гимн знали другие ? Тупорылые мрази.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Пусть бы они свой гимн в окопах пели, а не в турецком отеле.
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64k
Татьяна Юсова 45 минут назад
А в России нет возможности тренироваться?
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