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Семья купила в магазине пакет с картошкой: внутри их ждал "сюрприз"

Семья купила в магазине пакет с картошкой: внутри их ждал "сюрприз"

Автор:
11 июня 2024 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   картошка   покупка   сюрприз   фото   ящерица   
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Семья из городка Флинтшир (графство Уэльс, Великобритания) осталась без обеда после того, как нашла живую змею в пакете с картофелем, приобретенном в супермаркете

На кадрах, снятых членами семьи, можно увидеть, как рептилия ползает внутри упаковки.

Покупатели рассказали, что заказали товар в продуктовом магазине во время отпуска в Корнуолле, заплатив за все 360 фунтов стерлингов. Когда они готовили еду и увидели "сюрприз" в прозрачном пакете, то были напуганы и боялись укуса.

"Мы достали из шкафа мешок картофеля, чтобы приготовить обед. Один из членов семьи сначала принял змею за толстый картофельный росток, но тот неожиданно начал шевелиться. Сначала было очевидно, что существо внутри довольно большое, но только присмотревшись внимательнее, мы поняли, что оно похоже на змею. Представьте себе наши крики", — вспоминают британцы тот инцидент.

Представители Sainsbury's извинились перед семьей и отметили, что это "единичный" случай.

"Мы связались с покупателем, чтобы извиниться за этот досадный случай и предложить варианты решения проблемы. Пытаемся предотвратить подобные инциденты с помощью специальных процедур, и проведем расследование вместе с нашим поставщиком", — указано в официальном заявлении.

Источник:

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Метки: Видео   картошка   покупка   сюрприз   фото   ящерица   
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8  комментариев
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1k
no. Час назад
купили мясо по цене картошки.
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11k
vasilykopkov Минуту назад
Змеи - вкусный и питательный продукт.
На вкус как курица :)
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−7
Игорь 12 минут назад
Здpавcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не находитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy хлеба, хоть на килогpамм каpтошки.

Ecли оcтавите контакты, то я готов веpнyть c пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом cлyчае оcтавьте cвои контакты в личных cообщениях. Я веpнy 100%!

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Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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5k
Владимир Полчаса назад
супермаркет уже по миру пустили?
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32k
Serg2001 37 минут назад
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11k
MakDag 56 минут назад
А чем им картошка не понравилась?
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1k
Corkscrew Час назад
Ну и чего они пересрались-то? Картошечка сразу с мясом, причем свежим, в комплекте. Так что непонятно зачем было шум поднимать?
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
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