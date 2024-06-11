Семья купила в магазине пакет с картошкой: внутри их ждал "сюрприз"

Семья из городка Флинтшир (графство Уэльс, Великобритания) осталась без обеда после того, как нашла живую змею в пакете с картофелем, приобретенном в супермаркете
На кадрах, снятых членами семьи, можно увидеть, как рептилия ползает внутри упаковки.
Покупатели рассказали, что заказали товар в продуктовом магазине во время отпуска в Корнуолле, заплатив за все 360 фунтов стерлингов. Когда они готовили еду и увидели "сюрприз" в прозрачном пакете, то были напуганы и боялись укуса.
"Мы достали из шкафа мешок картофеля, чтобы приготовить обед. Один из членов семьи сначала принял змею за толстый картофельный росток, но тот неожиданно начал шевелиться. Сначала было очевидно, что существо внутри довольно большое, но только присмотревшись внимательнее, мы поняли, что оно похоже на змею. Представьте себе наши крики", — вспоминают британцы тот инцидент.
Представители Sainsbury's извинились перед семьей и отметили, что это "единичный" случай.
"Мы связались с покупателем, чтобы извиниться за этот досадный случай и предложить варианты решения проблемы. Пытаемся предотвратить подобные инциденты с помощью специальных процедур, и проведем расследование вместе с нашим поставщиком", — указано в официальном заявлении.
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На вкус как курица :)
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