Семья купила в магазине пакет с картошкой: внутри их ждал "сюрприз"

На кадрах, снятых членами семьи, можно увидеть, как рептилия ползает внутри упаковки.

Покупатели рассказали, что заказали товар в продуктовом магазине во время отпуска в Корнуолле, заплатив за все 360 фунтов стерлингов. Когда они готовили еду и увидели "сюрприз" в прозрачном пакете, то были напуганы и боялись укуса.