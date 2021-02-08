Дошколенок привел себе удивительного друга из леса и стал звездой интернета

Мама четырехлетнего Доминика, Стефани Браун, долго не могла прийти в себя от такого гостя. Хорошо, что сообразила быстренько заснять сына с новым товарищем!
На днях семья Браунов провела несколько дней на базе отдыха рядом с национальным парком Шенандоа и уже собиралась домой. Стефани рассказала, что собирала вещи, а Доминик бегал где-то возле домика.
Потом мама услышала его шаги и выглянула на крыльцо. А там перед ней предстала такая вот картина!
Потом мама услышала его шаги и выглянула на крыльцо. А там перед ней предстала такая вот картина!
"Я поворачиваю голову - а тут эта парочка: Доминик и маленький олененок. Стоят как ни в чем не бывало, с одинаковым выражением лица! Я не сводила с них глаз и меееедленно достала свой мобильный телефон, чтобы сделать этот кадр," - рассказывает мама.
По словам Стефани, Доминик встретил олененка где-то поблизости и собирался покормить его кашей. И уже выбрал для своего нового друга супергеройское имя Флэш.
По словам Стефани, Доминик встретил олененка где-то поблизости и собирался покормить его кашей. И уже выбрал для своего нового друга супергеройское имя Флэш.
Мама сказала, что оба малыша вели себя как лучшие друзья, но, к сожалению, в тот день Доминику не удалось завести нового питомца... Сделав несколько кадров, Стефани попросила сына отвести олененка обратно в лес. 4-летний мальчик послушался - ведь четвероногого друга тоже где-то ждала его мама...
Примечательно, что Доминик в тот момент был одет в пижаму с изображениям Санта-Клауса и его оленей. Может, это и помогло ему приманить реального олененка?
Примечательно, что Доминик в тот момент был одет в пижаму с изображениям Санта-Клауса и его оленей. Может, это и помогло ему приманить реального олененка?
В Facebook, где Стефани поделилась снимком, тысячи людей были под впечатлением от увиденного:
- Они выглядят так, будто для них это обычное дело. Оба такие милые!
- И правда похожи на приятелей...
- Вернулся с подарком )))
- Ваш сын и его дружок так милы! Отличная картинка.
- Ха, только представьте, кого он приведет следующим?
- Они выглядят так, будто для них это обычное дело. Оба такие милые!
- И правда похожи на приятелей...
- Вернулся с подарком )))
- Ваш сын и его дружок так милы! Отличная картинка.
- Ха, только представьте, кого он приведет следующим?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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