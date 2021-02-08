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Дошколенок привел себе удивительного друга из леса и стал звездой интернета

Дошколенок привел себе удивительного друга из леса и стал звездой интернета (4 фото)

Автор:
08 февраля 2021 23:55
Сообщество : Животные
Метки: дружба   животные   лес   мама   природа   ребенок   сюрприз   фото   
1592
4
Мама четырехлетнего Доминика, Стефани Браун, долго не могла прийти в себя от такого гостя. Хорошо, что сообразила быстренько заснять сына с новым товарищем!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дружба   животные   лес   мама   природа   ребенок   сюрприз   фото   
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11  комментариев
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Миша 2 часа назад
Редкий кадр на память. Реально адекватная мама, молодца.
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GRuslan 48 минут назад
Если это так работает, то надо срочно купить футболку с золотыми слитками и баксами и бежать в лес.
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Сергей GRuslan 39 минут назад
Вот по этому у тебя их и нет. Ты даже не знаешь, где они обитают.
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4k
Иван GRuslan 9 минут назад
Не в лес, а в Геленджик.
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26k
Антон 58 минут назад
Дети, мне кажется, могут найти общий язык с кем и с чем угодно
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7k
Перст Указующий Антон 57 минут назад
кроме таких же детей, у которых более крутые игрушки)
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Меня больше мама заинтересовала, чем олени.
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Дарвин и аморальная премия Убийца Прохиндеев Час назад
Она тебе не даст,подкати к оленю
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539
X Æ A-12 Убийца Прохиндеев 56 минут назад
Красава.
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BAMBRA 2 часа назад
Кашей то покормили мелкого?
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Великий Кормчий BAMBRA 2 часа назад
Ага, гречка с тушёнкой из оленины

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