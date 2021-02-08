Дошколенок привел себе удивительного друга из леса и стал звездой интернета

Мама сказала, что оба малыша вели себя как лучшие друзья, но, к сожалению, в тот день Доминику не удалось завести нового питомца... Сделав несколько кадров, Стефани попросила сына отвести олененка обратно в лес. 4-летний мальчик послушался - ведь четвероногого друга тоже где-то ждала его мама...



Примечательно, что Доминик в тот момент был одет в пижаму с изображениям Санта-Клауса и его оленей. Может, это и помогло ему приманить реального олененка?