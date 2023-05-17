На Колхозном рынке в Чебоксарах для мясника устроили стриптиз

В администрации Колхозного рынка поспешили открестится от шуточного мероприятия, заявив что к нему не имеют никакого отношения. Там отметили, что "чисто этически" относятся к стриптизу отрицательно, пусть даже это была ростовая кукла.

Все свои личные дела арендаторы площадей должны делать в своих личных пространствах, а не на нашей территории. Поздравление хоть и шуточное, но на видео полуголая, пусть это и костюм, танцовщица, и для нас это неприемлемо. Мы будем с этим разбираться. И если выяснится, что это у кого-то из наших арендаторов, то к ним будут применяться санкции в виде как минимум разговора и предупреждения. Мы против такого