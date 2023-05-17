На Колхозном рынке в Чебоксарах для мясника устроили стриптиз

Незабываемое представление не понравилось только администрации рынка.
В Чебоксарах друзья мясника решили в честь дня его рождения устроить сюрприз и притащили прямо на рынок аниматора в костюме темнокожей женщины, которая под музыку станцевала для виновника торжества стриптиз. Примечательно, что торговец наслаждался необычным шоу не отходя от кассы — прямо у своего мясного прилавка.
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В администрации Колхозного рынка поспешили открестится от шуточного мероприятия, заявив что к нему не имеют никакого отношения. Там отметили, что "чисто этически" относятся к стриптизу отрицательно, пусть даже это была ростовая кукла.
Все свои личные дела арендаторы площадей должны делать в своих личных пространствах, а не на нашей территории. Поздравление хоть и шуточное, но на видео полуголая, пусть это и костюм, танцовщица, и для нас это неприемлемо. Мы будем с этим разбираться. И если выяснится, что это у кого-то из наших арендаторов, то к ним будут применяться санкции в виде как минимум разговора и предупреждения. Мы против такого
Между тем, по рассказам лицезревших шоу покупателей, мяснику стриптиз понравился. Он посмеялся над номером и даже оттянул ради смеха стринги ростовой куклы.
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Глянуть бы на тех кто этим возмущался и перед кем оправдывалась администрация.