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На Колхозном рынке в Чебоксарах для мясника устроили стриптиз

На Колхозном рынке в Чебоксарах для мясника устроили стриптиз

Автор:
17 мая 2023 15:57
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   день рождения   курьёз   мясник   ростовая кукла   рынок   стриптиз   сюрприз   чебоксары   
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Незабываемое представление не понравилось только администрации рынка.

В Чебоксарах друзья мясника решили в честь дня его рождения устроить сюрприз и притащили прямо на рынок аниматора в костюме темнокожей женщины, которая под музыку станцевала для виновника торжества стриптиз. Примечательно, что торговец наслаждался необычным шоу не отходя от кассы — прямо у своего мясного прилавка.

В администрации Колхозного рынка поспешили открестится от шуточного мероприятия, заявив что к нему не имеют никакого отношения. Там отметили, что "чисто этически" относятся к стриптизу отрицательно, пусть даже это была ростовая кукла.


Все свои личные дела арендаторы площадей должны делать в своих личных пространствах, а не на нашей территории. Поздравление хоть и шуточное, но на видео полуголая, пусть это и костюм, танцовщица, и для нас это неприемлемо. Мы будем с этим разбираться. И если выяснится, что это у кого-то из наших арендаторов, то к ним будут применяться санкции в виде как минимум разговора и предупреждения. Мы против такого

Между тем, по рассказам лицезревших шоу покупателей, мяснику стриптиз понравился. Он посмеялся над номером и даже оттянул ради смеха стринги ростовой куклы.

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Метки: видео   день рождения   курьёз   мясник   ростовая кукла   рынок   стриптиз   сюрприз   чебоксары   
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15  комментариев
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26k
Федор 58 минут назад
Прикольно, но у меня вопрос - видны ценники на мясо, 50 и 75, это так дешево в Чебоксарах мясо стоит
это этому видео лет так несколько? Баксы я отвергаю, а вот если там сейчас такая цена рыночного мяса, то я готов смотаться в Чебоксары хоть завтра))
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1k
Николай Минуту назад
Чебоксары не Монако, жизнь не манага (с) АТЛ
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3k
Алекс Чебурашкин 48 минут назад
А где стриптиз? сиськи где ась?
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19k
Александр 50 минут назад
"Притащили аниматора" он что сам идти не мог или сопротивлялся?
Глянуть бы на тех кто этим возмущался и перед кем оправдывалась администрация.
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