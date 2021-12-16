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Обманчивые предметы, которые на самом деле что-то другое

Обманчивые предметы, которые на самом деле что-то другое (17 фото)

Автор:
16 декабря 2021 09:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   кадр   обман   подборка   сюрприз   фото   
1452
17

Даже самые простые вещи могут преподнести большой сюрприз!

Даже если вы абсолютно уверены в своём зрении и точно знаете, что глаза вас не подведут, иногда всё же стоит оставаться настороже — хотя бы потому, что нас окружают крайне коварные предметы! Кажется, повседневные вещи, природа и даже еда так и норовят обмануть своим видом и сделать вид, что на самом деле они вовсе не такие, какими кажутся. Что ж, давайте проверим: разгадаете ли вы их подвох с первого взгляда?


Была уверена, что покупаю зеркало в полный рост

×
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Разрезал мыло ручной работы, и захотелось его съесть

Какое милое вязаное одеяло! Жаль, что это просто печать на ткани

Дико напугался странных крыс на кухне, а это жена собралась готовить свёклу

Подумала, что сестра купила себе новый набор косметики

Но нет, на самом деле она испекла торт!

Обрадовалась, что бойфренд купил мне конфет! А это макароны

Подарил жене термос в виде объектива и теперь сам же каждый раз пугаюсь

Из настоящего здесь только дверной проём

Озёрное чудовище оказалось просто старыми покрышками

Вот это сегодня оставили на моей машине

Как же быстро радость сменилась жестоким разочарованием!

Нашёл красную яшму, и она похожа на стейк

Шесть флаконов специальной краски, и мой сын превратился в солдатика

А вы тоже удивились, почему кактус стоит рядом с раковиной?

Гантели на 3 кило каждый раз напоминают мне зелёные M&Ms

Нет, это не зеркало

Красивый песочный замок получился?

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Метки: вещи   кадр   обман   подборка   сюрприз   фото   
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