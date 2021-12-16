Обманчивые предметы, которые на самом деле что-то другое

Даже если вы абсолютно уверены в своём зрении и точно знаете, что глаза вас не подведут, иногда всё же стоит оставаться настороже — хотя бы потому, что нас окружают крайне коварные предметы! Кажется, повседневные вещи, природа и даже еда так и норовят обмануть своим видом и сделать вид, что на самом деле они вовсе не такие, какими кажутся. Что ж, давайте проверим: разгадаете ли вы их подвох с первого взгляда?

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