Дважды подумайте, прежде чем ткнуть именинника лицом в торт

Эта дурацкая традиция некогда появилась в Испании, и прижилась во многих странах. После задувания свечей кто-то из друзей с размаху опускает лицо именинника в праздничный торт. До недавних пор считалось, что это весело. Однако в этот раз что-то пошло не так...

0 Источник: Молодой женщине пришлось обратиться к врачу после празднования собственного дня рождения. Ее по традиции окунули лицом в торт, но веселья не вышло.

0 Источник: А все из-за конструкции торта. Чтобы многоярусное сооружение держало форму, кондитер скрепил его отдельные слои с помощью заостренных шпажек.