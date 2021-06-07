Дважды подумайте, прежде чем ткнуть именинника лицом в торт

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Эта дурацкая традиция некогда появилась в Испании, и прижилась во многих странах. После задувания свечей кто-то из друзей с размаху опускает лицо именинника в праздничный торт. До недавних пор считалось, что это весело. Однако в этот раз что-то пошло не так...
Молодой женщине пришлось обратиться к врачу после празднования собственного дня рождения. Ее по традиции окунули лицом в торт, но веселья не вышло.
А все из-за конструкции торта. Чтобы многоярусное сооружение держало форму, кондитер скрепил его отдельные слои с помощью заостренных шпажек.
Одна из них оказалась в веке именинницы, когда ее с силой толкнули лицом. Несколько миллиметров в сторону - и женщина могла бы запросто лишиться глаза!
"Если вы не хотите, чтобы день рождения превратился в кошмар, дважды подумайте, прежде чем толкнете именинника лицом в торт!" - предупредил пользователь Фейсбук Ong Lip Qin Physiotherapist - Precise Rehab, который выложил эти фото в сеть. По счастью, в нашей стране эта традиция не слишком распространена, иначе количество именинников. лишившихся глаза в результате шутки друзей, исчислялось бы тысячами.
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Только они будут у того, кто это сделает.
и пусть тыкают хоть куда))))
У этого повелителя школоты ведь столько власти!
Столько друзей в правительстве и бизнесе.
А уж если в этой стране традиция "лицом в торт", то этот кондитер либо дебил, либо специально оставил, что бы кто без глаз остался!
Я помню как у нас в России, на НГ кто то притащил пироженки, я съел, и понял что внутри кто то оставил поломанные пополам зубочистки! Одну половинку я вытащил изо рта, вторую так и не нашел, все думал что проглотил по пьяни. Может второй и не было, попереживать пришлось
Сказали, мол, сами уберём как есть сядем.
А потом тупо забыли.
Такая хрень бывает периодически.
(2) вот так выглядит торт без каркаса после доставки или транспортировки по залу.
Вызывает антирес
Ваш технический прогресс:
Как у вас там сеют брюкву
С кожурою али без?..
Посол
Йес!
Царь
Вызывает антирес
Ваш питательный процесс:
Как у вас там пьют какаву
С сахарином али без?..
Посол
Йес!
Царь
Вызывает антирес
И такой ишо разрез:
Как у вас там ходют бабы
В панталонах али без?
Посол
Йес!
Нянька
Постеснялся хоть посла б!..
Аль совсем башкой ослаб?..
Где бы что ни говорили
Все одно сведет на баб!
Царь
Ты опять в свою дуду?
Сдам в тюрьму, имей в виду!
Я ж не просто балабоню,
Я ж политику веду!
Я даже 1 раз думать не буду - просто никогда в голову не придёт такой хренью заниматься. Реально каким-то идиотизмом попахивает.