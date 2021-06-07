FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2818 постов • 1052 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Дважды подумайте, прежде чем ткнуть именинника лицом в торт

Дважды подумайте, прежде чем ткнуть именинника лицом в торт (4 фото)

Автор:
07 июня 2021 10:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Травма   день рождения   опасно   последствия   сюрприз   торт   традиция   фото   
15640
4
Открыть все картинки 18+
Эта дурацкая традиция некогда появилась в Испании, и прижилась во многих странах. После задувания свечей кто-то из друзей с размаху опускает лицо именинника в праздничный торт. До недавних пор считалось, что это весело. Однако в этот раз что-то пошло не так...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Травма   день рождения   опасно   последствия   сюрприз   торт   традиция   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
68
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
68  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
761
g789 6 часов назад
Я думаю, в нашей стране, ткнуть именинника лицом в торт приведёт к травмам, часто тяжёлым, причём в 100% случаев.
Только они будут у того, кто это сделает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Sergey 56 секунд назад
Всегда считал эту идею дурацкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
Станислав Килин Полчаса назад
У меня по поводу данной е.анутой традиции развилась фобия. Все время,когда просматривая видео, боюсь что так когда-нибудь и случится. Ну вот дождался..... Жуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 40 минут назад
Если вы не хотите что бы ДР превратился в кошмар, не приглашайте придурков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Чумной Доктор Час назад
Не понимаю я этого действия - это же заведомо одежду на выброс и идти переодеваться в менее красивое . ну и испортить еду - взять вкусный торт и его выкинуть . ДЕБИЛЫ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Виталий Шаров Час назад
Всегда бесила эта "их" традиция. Надо же додуматься до такого - портить торт,который можно было бы съесть...уф,тупые! ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146
Георгий Давыдов 2 часа назад
Ипанутейшая "шутка"!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Mr.X 2 часа назад
А у меня помню на свадьбе повара в кафе торт украли. Пока первый кусок отрезали и тамада пыталась подороже продать, остальное побыстренькому разрезали и спиз..ли. Разбираться не стали, позвонили хозяину, тот деньги вернул без проблем, пусть со своими сам разбирается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сол Гудман 3 часа назад
Хорошо у нас нет такой дурацкой традиции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98
Dima 3 часа назад
люля-кебаб надо вместо торта !!!!
и пусть тыкают хоть куда))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Геворг Амбарцумян 4 часа назад
всегда был против культуры запада
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
465
Placid Геворг Амбарцумян 4 часа назад
Зря вы это культурой называете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 4 часа назад
Фу, б...! Аж передёрнуло! Не дай бог!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
андрей 4 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Григорий 4 часа назад
Разные страны, разные традиции. Традиция штрафной у нас вроде всегда была. При Петре точно уже была, называлось "наказание Орлом". Графин был в виде орла. Как-то опоздавший герцог Курляндский, не отличавшийся богатырским здоровьем, упился до полного изумления и помер от выпитого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Денис 5 часов назад
Иногда шпажки в торте очень нужны, но их почему-то нет...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Никита Денис 4 часа назад
Специально для Вас целый вертел вдоль позвоночника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Дмитрий 5 часов назад
Походу, молодость кондитера прошла в рядах Вьетконга.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mr.Keks 5 часов назад
А какого хрена кондитер оставил там шпажки? А ели кто то бы съел кусок и не заметил бы там эту хрень? Итог был бы - перфорация кишечника, и попадание в брюшную полость его содержимого, воспалительный процесс, полосная операция по удалению инородного тела из ЖКТ и все вытекающие!
А уж если в этой стране традиция "лицом в торт", то этот кондитер либо дебил, либо специально оставил, что бы кто без глаз остался!
Я помню как у нас в России, на НГ кто то притащил пироженки, я съел, и понял что внутри кто то оставил поломанные пополам зубочистки! Одну половинку я вытащил изо рта, вторую так и не нашел, все думал что проглотил по пьяни. Может второй и не было, попереживать пришлось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Никита Mr.Keks 4 часа назад
Это же каким кретином быть надо слепым, чтобы на вилке/ложке не заметить шпажку в несколько см? Или же люди торты огромными кусками в свою хлеборезку палкой заталкивают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Объект реальности 5 часов назад
У нас другая традиция, перед тем как есть торт надо пару часов есть салаты, мясо, картоху, колбаски, сыры и запивать все это большим количеством "сильногазированных" напитков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор 6 часов назад
Да и с вилами поаккуратнее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
475
Glassy 6 часов назад
40 лет почти прожил и ни одного раза, ни на одном Дне Рождения не было случаев, когда кто-то кого-то пытался макнуть лицом в торт. Может быть проблема в кольутных ценностях США? Тогда кому адресован данный пост? Или у нас теперь тоже дебилы именниников в торты мокают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
462
Алексей Ключко Glassy 6 часов назад
У нас торты едят обычно с чаем. А морду не макают, а в морду бьют, и не тортом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
sanchesS80 6 часов назад
"Дважды подумайте"
Я даже 1 раз думать не буду - просто никогда в голову не придёт такой хренью заниматься. Реально каким-то идиотизмом попахивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 28 комментариев
Показать ещё
Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди (7 фото) Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди (7 фото) Учения солдат в Таиланде могут спровоцировать новую пандемию Учения солдат в Таиланде могут спровоцировать новую пандемию Попытка сфотографироваться с диким оленем закончилась плачевно Попытка сфотографироваться с диким оленем закончилась плачевно Женщина внезапно узнала, что с ней несколько недель живёт незнакомец Женщина внезапно узнала, что с ней несколько недель живёт незнакомец Дошколенок привел себе удивительного друга из леса и стал звездой интернета Дошколенок привел себе удивительного друга из леса и стал звездой интернета Пользовательница Твиттера обнаружила на туалетной бумаге сюрприз Пользовательница Твиттера обнаружила на туалетной бумаге сюрприз
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

718186



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
3
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
Гифки
1
24
Гифки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самодельная машина с тормозным парашютом: реплику «Тасманийского дьявола» выставили на продажу
0
0
Самодельная машина с тормозным парашютом: реплику «Тасманийского дьявола» выставили...
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди (7 фото)
Назло родителям? Девушка стала копией Барби с 11-м размером груди (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#люди#картинки#интересное#дтп#страна#природа#кино#Украина#приколы
#Юмор#СССР#факты#подборка#прикольные#животные#аварии#смешные#забавно#прошлое
#фото#фотографии#история#Россия#спорт#прикол#девушки#фильм#комментарии#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться