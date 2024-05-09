11 самых больших блюд мира

Подборка блюд со всего мира, которые установили рекорд и вошли в кулинарную историю.
Мировые рекорды не ограничиваются только спортивными достижениями. Всё значительно интересней. Существуют люди, которые желают устанавливать вкусные рекорды, радуя всех любителей покушать (и себя, конечно же). Они готовят огромные гамбургеры, пироги, пиццу и многое другое, что заставляет общественность восхищаться и пускать слюнки. Все эти великолепные творения, содержащие море калорий, стоят того, чтобы вы их увидели и по достоинству оценили. Конечно, очень жаль, что у вас нет возможности попробовать их на вкус.
Самое большое в мире печенье Oreo
Жительница Огайо помпезно отпраздновала своё 95-летие, приготовив гигантское печенье, которое весило 80 килограммов. В этом непростом деле старушке помогал её внук. Для создание такого печенья им понадобилось 32 килограмма масла, 90 яиц, 11 килограммов муки, почти 7 килограммов какао-порошка и целых 11 килограммов сахара.
Самый длинный и самый большой в мире хотдог
Самый длинный хот-дог в мире состоял из 60-метровой сосиски и 60,3-метровой булочки. Ещё один рекордно большой фаст-фуд был создан американцем Дэнном Аббате, который придумал готовить большие хот-доги для гриля. Вес одной такой вкусности составляет 3,18 килограмма.
Самый большой в мире сладкий пончик
Кулинары из США и Японии испекли самый большой в мире пончик со сладкой начинкой. Вес сладости составил 100 килограммов. На его изготовление ушло более 8 часов.
Самый большой в мире бургер
Бургер, который весил 804 килограмма, был приготовлен одним из гриль-баров в штате Мичиган, США. Кстати, при желании гости заведения по-прежнему могут его заказать и попробовать. Однако своего заказа придётся ждать в течение трёх дней.
Самая большая в мире коробка конфет
Гигантская коробка шоколадных конфет — мечта любого сладкоежки. Её попытались воплотить в жизнь кондитеры из штата Миссури, США. Они создали сладкую композицию, которая включала 205 гигантских кусочков шоколада с разными вкусами. Вес готового изделия составил 2547,5 килограммов.
Самая большая в мире пицца из доставки
Американская сеть пиццерий «Big Mama’s & Papa’s» попала в Книгу рекордов Гиннеса за самую большую пиццу в мире, которую можно доставить домой. Изделие состоит из 200 кусочков, им можно накормить более 70 человек.
Самый большой в мире суп с лапшой
Огромный суп с лапшой весом 1300 килограммов накормил почти 2000 человек во Вьетнаме в 2018 году.
Самый большой в мире омлет
Самый большой омлет в мире был приготовлен из 5214 яиц, 20 литров масла и 50 килограммов лука и чеснока. Гигантское блюдо накормило 700 человек в О (в оригинале Haux), небольшом французском городке. Подобное по масштабу мероприятие ежегодно проходит в Аббевиле, США. Однако там для приготовления огромных омлетов используется несколько меньшее количество яиц (от 600 до 5000).
Самая большая в мире фрикаделька
Самая большая в мире фрикаделька весила 50 килограммов и была приготовлена итальянским спортивным клубом «Колумбус» в 2011 году.
Самая большая в мире самоса
Самая большая индийская самоса весила 110,8 килограммов. Её приготовили в Великобритании, в колледже Брэдфорд.
Самый большой в мире бублик
Самый большой бублик из когда-либо созданных был изготовлен компанией «Brueggers Bagels» в августе 2004 года. Этот гигант имел вес 393 килограмма.
Источник:
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