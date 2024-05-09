11 самых больших блюд мира

Мировые рекорды не ограничиваются только спортивными достижениями. Всё значительно интересней. Существуют люди, которые желают устанавливать вкусные рекорды, радуя всех любителей покушать (и себя, конечно же). Они готовят огромные гамбургеры, пироги, пиццу и многое другое, что заставляет общественность восхищаться и пускать слюнки. Все эти великолепные творения, содержащие море калорий, стоят того, чтобы вы их увидели и по достоинству оценили. Конечно, очень жаль, что у вас нет возможности попробовать их на вкус.

Самое большое в мире печенье Oreo