Фотограф стал рекордсменом за самую глубоководную фотосессию

Фотограф Стивен Хейнинг (Steven Haining) и модель Мариши Клупс вместе установили рекорд самой глубокой фотосессии. Они отправились на озеро в Канаде и погрузились на глубину 30 метров.
В 2021 году фотограф Стивен Хейнинг попал в Книгу рекордов Гиннеса за самую глубоководную фотосессию в мире. Но на сей раз он решил побить собственный рекорд и отправился на озеро Гурон (Онтарио, Канада) в компании модели Мариши Клупс и дайвера Марио Медаревича.
Сплочённая команда погрузилась на глубину 30 метров к затонувшему кораблю «Niagara II», превзойдя предыдущее достижение на 23,6 метров.
Стивен рассказал, что вообще для подводных фотосессий нет нужды нырять настолько глубоко, так что в этот раз всё было сделано исключительно ради рекорда.
Особенные трудности вызывали плохая видимость под водой и холод. Собственно, именно из-за холода всё и завершилось. В какой-то момент Мариша знаками дала понять, что не может больше находиться в холодной воде. В итоге весь процесс съёмки, включая погружение и всплытие, занял 33 минуты.
Любуясь снимками и гордясь новым рекордом, фотограф добавил, что теперь ему хочется попробовать устроить фотосессию высоко в небе. После плавания в водных глубинах пришло время полетать.
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