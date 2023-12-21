Фотограф стал рекордсменом за самую глубоководную фотосессию

Особенные трудности вызывали плохая видимость под водой и холод. Собственно, именно из-за холода всё и завершилось. В какой-то момент Мариша знаками дала понять, что не может больше находиться в холодной воде. В итоге весь процесс съёмки, включая погружение и всплытие, занял 33 минуты.