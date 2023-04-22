FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8111 постов • 836 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Парашютисты, которым больше 60-ти лет, сделали в воздухе фигуру снежинки и стали рекордсменами

Парашютисты, которым больше 60-ти лет, сделали в воздухе фигуру снежинки и стали рекордсменами

Автор:
22 апреля 2023 08:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   люди   небо   парашютисты   прыжок   рекорд   снежинка   
205
3
1


Организация «Skydivers Over Sixty» объединяет людей, увлекающихся прыжками с парашютом. Но есть обязательное условие: все участники должны быть не моложе 60-ти лет.

Недавно парашютисты собрались в Перрисе (Калифорния, США), чтобы не только интересно провести время, но и побить мировой рекорд.

Экстремалы в количестве 101 человека прыгнули с парашютом и сделали в воздухе фигуру снежинки, тем самым увековечившись в Книге рекордов Гиннеса.

Предыдущий рекорд был установлен пожилыми прыгунами в 2018 году в Иллинойсе (США) — тогда насчитывалось 75 человек. Так что нынешняя снежинка получилась куда более массовой.


В прошлом году Калифорнийская группа уже пыталась побить рекорд, но неблагоприятные погодные условия помешали тому, чтобы сделать и достаточно долго удерживать форму снежинки. Но зато теперь парашютистам есть с чем себя поздравить.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   люди   небо   парашютисты   прыжок   рекорд   снежинка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48k
Андрей 10 часов назад
А деньги за эти рекорды платят или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

491004



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода
Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода
Самый сильный человек Новой Зеландии объявил о своём участии в чемпионате по тяжелой атлетике в качестве женщины
Самый сильный человек Новой Зеландии объявил о своём участии в чемпионате по тяжелой...
Набирающие популярность в сообществах
Нейромастер проиллюстрировал женские имена с учётом значения каждого, превратив их в прекрасных девушек
Нейромастер проиллюстрировал женские имена с учётом значения каждого, превратив их в...
Искусственный интеллект сделал персонажей «Симпсонов» реальными людьми
Искусственный интеллект сделал персонажей «Симпсонов» реальными людьми
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – народный смартфон уже в России
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – народный смартфон уже в России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина увольнения

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#автомир#машина#люди#авто аварии#Еда#кино#Приколы
#Юмор#интересно#интересное#в мире#аварии#США#познавательно#забавно#Мемы#Фотографии
#история#факты#автомобили#Прикол#дтп#кот#кошка#картинки#наука#Автовсячина
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – народный смартфон уже в России OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – народный смартфон уже в России Самый быстрый марафонец, толкающий инвалидную коляску Самый быстрый марафонец, толкающий инвалидную коляску Старец, побивший все рекорды: как Ширали Муслимов прожил 168 лет Старец, побивший все рекорды: как Ширали Муслимов прожил 168 лет Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству Фанат Pepsi побил рекорд, собрав более 12 400 банок Фанат Pepsi побил рекорд, собрав более 12 400 банок Вот так улов: мужчина поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов Вот так улов: мужчина поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов

На что жалуетесь?

Вернуться