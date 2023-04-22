Парашютисты, которым больше 60-ти лет, сделали в воздухе фигуру снежинки и стали рекордсменами

Организация «Skydivers Over Sixty» объединяет людей, увлекающихся прыжками с парашютом. Но есть обязательное условие: все участники должны быть не моложе 60-ти лет.
Недавно парашютисты собрались в Перрисе (Калифорния, США), чтобы не только интересно провести время, но и побить мировой рекорд.
Экстремалы в количестве 101 человека прыгнули с парашютом и сделали в воздухе фигуру снежинки, тем самым увековечившись в Книге рекордов Гиннеса.
Предыдущий рекорд был установлен пожилыми прыгунами в 2018 году в Иллинойсе (США) — тогда насчитывалось 75 человек. Так что нынешняя снежинка получилась куда более массовой.
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В прошлом году Калифорнийская группа уже пыталась побить рекорд, но неблагоприятные погодные условия помешали тому, чтобы сделать и достаточно долго удерживать форму снежинки. Но зато теперь парашютистам есть с чем себя поздравить.
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