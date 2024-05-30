Обезумевший ревнивец устроил поножовщину в Москве

Сейчас подозреваемый находится в одной из столичных больниц. Две пострадавших женщины также госпитализированы. При попытке задержания неадеквата был ранен в плечо полицейский, ему также оказывается медицинская помощь. Расследование уголовных дел находится на контроле в прокуратуре Северного административного округа.

Upd: Устроивший поножовщину молодой человек приехал в Москву вместе с девушкой из Владивостока. Спустя время она ушла от него к трейдеру и криптовалютчику Алексею Вайншелю - его-то и убил Кельвин. Информация пока не подтверждена официально.