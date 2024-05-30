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Обезумевший ревнивец устроил поножовщину в Москве

Обезумевший ревнивец устроил поножовщину в Москве

Автор:
30 мая 2024 08:36
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Москва   Хорошевское шоссе   магазин   неадекват   полиция   поножовщина   убийство   
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Вооруженный ножом мужчина сначала убил нового ухажёра своей бывшей девушки, а затем ранил несколько человек, гоняясь за любимой. Полиции пришлось применять табельное оружие, чтобы задержать неадеквата.

Минувшей ночью на севере Москвы разыгралась настоящая драма. В магазин "Магнолия" ворвался вооружённый ножом мужчина, который стал бросаться на людей. По словам сотрудниц заведения, были ранены несколько её коллег. Безумца пытались обезвредить, но он сопротивлялся.


Тогда прибывшие по вызову полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Вооружённый был ранен и задержан.


Известно, что у мужчины "сорвало крышу" на почве ревности. Сначала он нанёс визит к своей бывшей девушке, там он убил её нового возлюбленного и стал бросаться с ножом на неё.



Раненой девушке удалось убежать из квартиры. Полиция пыталась задержать убийцу еще на улице, но тот напал на правоохранителя и поспешил спрятаться в магазине, где продолжил безумствовать.



В этой ситуации применение табельного оружия было единственным действенным способом, чтобы прекратить этот беспредел.


К магазину были вызваны бригады скорой помощи. Всех раненых доставили в больницу.


Как сообщает Телеграм-канал "Прокуратура Москвы", в отношении мужчины 1998 г.р. возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).


Сейчас подозреваемый находится в одной из столичных больниц. Две пострадавших женщины также госпитализированы. При попытке задержания неадеквата был ранен в плечо полицейский, ему также оказывается медицинская помощь. Расследование уголовных дел находится на контроле в прокуратуре Северного административного округа.


Upd: Устроивший поножовщину молодой человек приехал в Москву вместе с девушкой из Владивостока. Спустя время она ушла от него к трейдеру и криптовалютчику Алексею Вайншелю - его-то и убил Кельвин. Информация пока не подтверждена официально.


Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Москва   Хорошевское шоссе   магазин   неадекват   полиция   поножовщина   убийство   
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17  комментариев
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149k
parallax Час назад
Надо было обезвредить в голову.
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3k
Radugananebe 9 минут назад
В таких историях всегда жалко посторонних людей. Продавец, которую урод поранил, полицейский - они-то тут причем?
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 15 минут назад
Расследование уголовных дел находится на контроле в прокуратуре Северного административного округа.
а почему не Бастрыкин..
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896
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 18 минут назад
Обезумевший ревнивец устроил поножовщину в МосквеПосмотреть
Обезумевший ревнивец устроил поножовщину в Москве
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569
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Очередной,просто необходимейший специалист,который ещё вчера овцу любил?
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1k
liveevil 45 минут назад
Блин, ТС, ты такая неженка.

"Видео содержит сцены жестокости!", "Видео не предназначено для просмотра людям с неустойчивой психикой!". Ни на одном видео ничего такого нет.
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2k
Михаил 47 минут назад
Согласен, очень жаль что не в голову его остановили... А наши сидят и дальше толерантничают... тьфу...
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8k
pinbalist 56 минут назад
Да смысле "ранен"? Бешеных животных отстреливают.
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1k
DuckTales Час назад
Вот как так можно расстраиваться из-за барышень ..?
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17k
Booka1a Час назад
очередной урок о том, что нехер быть чернильницей... но он конечно никого не научит
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Резню в московском супермаркете устроил фитнес-модель и тренер. По данным SHOT, 25-летний Кельвин сначала заявился в квартиру, где находилась его бывшая девушка-модель. Он застал её с другим. Парень сошёл с ума от ревности  зарезал соперника, а потом бросился на убегающую возлюбленную.

Пара родом из Владивостока, они оба переехали в Москву. Вместе качались и работали инструкторами и моделями. Но не так давно 23-летняя Ника ушла от Кельвина и начала встречаться с 38-летним бизнесменом.
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40k
Александр Час назад
Национальность , видимо, неназываемая...
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Ставлю на чёрное.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2147 постов (2137 в горячем)

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