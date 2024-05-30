Обезумевший ревнивец устроил поножовщину в Москве

Вооруженный ножом мужчина сначала убил нового ухажёра своей бывшей девушки, а затем ранил несколько человек, гоняясь за любимой. Полиции пришлось применять табельное оружие, чтобы задержать неадеквата.
Минувшей ночью на севере Москвы разыгралась настоящая драма. В магазин "Магнолия" ворвался вооружённый ножом мужчина, который стал бросаться на людей. По словам сотрудниц заведения, были ранены несколько её коллег. Безумца пытались обезвредить, но он сопротивлялся.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
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Тогда прибывшие по вызову полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Вооружённый был ранен и задержан.
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Известно, что у мужчины "сорвало крышу" на почве ревности. Сначала он нанёс визит к своей бывшей девушке, там он убил её нового возлюбленного и стал бросаться с ножом на неё.
Раненой девушке удалось убежать из квартиры. Полиция пыталась задержать убийцу еще на улице, но тот напал на правоохранителя и поспешил спрятаться в магазине, где продолжил безумствовать.
В этой ситуации применение табельного оружия было единственным действенным способом, чтобы прекратить этот беспредел.
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К магазину были вызваны бригады скорой помощи. Всех раненых доставили в больницу.
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра людям с неустойчивой психикой!
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Как сообщает Телеграм-канал "Прокуратура Москвы", в отношении мужчины 1998 г.р. возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Сейчас подозреваемый находится в одной из столичных больниц. Две пострадавших женщины также госпитализированы. При попытке задержания неадеквата был ранен в плечо полицейский, ему также оказывается медицинская помощь. Расследование уголовных дел находится на контроле в прокуратуре Северного административного округа.
Upd: Устроивший поножовщину молодой человек приехал в Москву вместе с девушкой из Владивостока. Спустя время она ушла от него к трейдеру и криптовалютчику Алексею Вайншелю - его-то и убил Кельвин. Информация пока не подтверждена официально.
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а почему не Бастрыкин..
"Видео содержит сцены жестокости!", "Видео не предназначено для просмотра людям с неустойчивой психикой!". Ни на одном видео ничего такого нет.
Пара родом из Владивостока, они оба переехали в Москву. Вместе качались и работали инструкторами и моделями. Но не так давно 23-летняя Ника ушла от Кельвина и начала встречаться с 38-летним бизнесменом.
Парню бы радоваться что шлюка сбежала сей час, а не когда уже семья и деть. А он идиот уничтожил свою жизнь и любей поубивал . А шлюка дальше будет по куям скакать и радоваться жизни.