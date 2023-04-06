В России появится белорусский аналог IKEA

В апреле первый магазин белорусского бренда Swed House откроется в Москве. В магазине будут продаваться вещи и предметы интерьера собственного бренда Swed House, а также аналоги IKEA. И да, акулы тоже будут!
15 апреля в ТРЦ «Щелковский» появится магазин Swed House с товарами для дома, мебелью, аксессуарами. Представитель бренда заявили, что знаменитые икеевские акулы тоже будут.
15 апреля в ТРЦ «Щелковский» откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA, <…> будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные акулы, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТЦ.
Судя по товарам, Swed House действительно аналог IKEA. В нём есть посуда, мебель, кухня, аксессуары и другие товары. Вот только россияне недовольны этим. По мнению многих, без "разных икей" нам жилось намного лучше!
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Оказалось, что эта белорусская компания Swed House в 2023 году запустит в России 10 магазинов. Первый из них должен открыться уже в марте.
Магазины будут располагаться в том числе в торговых центрах «Мега», где раньше продавали Икею. Планируют, что в ближайшие годы в России откроется до 50 магазинов белорусской компании.
Там будут товары для дома, мягкая мебель, корпусная мебель и шкафы, посуда, постельное белье и текстиль. Swed House, по словам его представителя, наладила сотрудничество со всеми производствами, которые работали с компаниями, ушедшими с рынков России и Беларуси, в том числе IKEA."
Сколько магазинов Swed House откроется еще в Минске, к сожалению, не пишут.
У меня была 12 лет кухня икея. Собирал я ее сам. Она мне очень нравилась но пришло время ее поменять и купил я себе за 200р кухню в леруа.
Собирал тоже сам и я могу с уверенностью заявить, что леруа не разу не икея вообще.
А сколько в икее было всяких мелочей типа вазочек, рамочек, полотенчиков тряпок ложек кружек и прочего? И всё можно было покрутить в руках и посмотреть как это будет выглядеть в интерьере...
Я месяц не могу купить себе декор в обновленный ремонт. Всё в разных местах ищется. А в икее я бы за 2 часа всё купил и вообще меня бы не беспокоили больше эти проблему.