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В России появится белорусский аналог IKEA

В России появится белорусский аналог IKEA

Автор:
06 апреля 2023 13:01
Сообщество : Жить в России
Метки: ikea   Белоруссия   Россия   интересное   магазин   мебель   фото   
1526
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В апреле первый магазин белорусского бренда Swed House откроется в Москве. В магазине будут продаваться вещи и предметы интерьера собственного бренда Swed House, а также аналоги IKEA. И да, акулы тоже будут!

15 апреля в ТРЦ «Щелковский» появится магазин Swed House с товарами для дома, мебелью, аксессуарами. Представитель бренда заявили, что знаменитые икеевские акулы тоже будут.

15 апреля в ТРЦ «Щелковский» откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA, <…> будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные акулы, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТЦ.

Судя по товарам, Swed House действительно аналог IKEA. В нём есть посуда, мебель, кухня, аксессуары и другие товары. Вот только россияне недовольны этим. По мнению многих, без "разных икей" нам жилось намного лучше!

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Метки: ikea   Белоруссия   Россия   интересное   магазин   мебель   фото   
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31  комментарий
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2k
ChePaev Час назад
ну и назвали бы Bel House, нахрена проводить ассоциацию с м...ками шведами покинувшими наш рынок?
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1k
Светлана 8 минут назад
В меге когда? мне не хватает ИХНИХ тарелочек))
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944
Николай 9 минут назад
Кому там не нравилась Икея!?
У меня была 12 лет кухня икея. Собирал я ее сам. Она мне очень нравилась но пришло время ее поменять и купил я себе за 200р кухню в леруа.
Собирал тоже сам и я могу с уверенностью заявить, что леруа не разу не икея вообще.
А сколько в икее было всяких мелочей типа вазочек, рамочек, полотенчиков тряпок ложек кружек и прочего? И всё можно было покрутить в руках и посмотреть как это будет выглядеть в интерьере...
Я месяц не могу купить себе декор в обновленный ремонт. Всё в разных местах ищется. А в икее я бы за 2 часа всё купил и вообще меня бы не беспокоили больше эти проблему.
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668
ruslan d 13 минут назад
Ну и хорошо
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614
alex72 24 минуты назад
поживем - увидим, лучше или хуже
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9k
Copycat 38 минут назад
Не знаю как мебель но продукты у них топовые, у нас в казахстане много магазинов которые прдают например колбасные изделия из белорусии, всегда вкусно
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4k
Трям 39 минут назад
А белорусские фрикадельки будут?
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1k
OnLyMiD 49 минут назад
Икеа была отличным магазином. Мне его не хватает. Ну за то, что белорусы приходят, можно только порадоваться за братьев. Что за недовольство? Совсем что ли? Раз наши ни куя не могу предложить. Жду открытия такого магазина у себя в Питере. Да, скажу честно, название смущает, зачем белорусы "рекламируют" Швецию, не понимаю. Но это их дело.
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25k
Влад Час назад
Если зло неизбежно то пусть уж будет родное, белорусское
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15k
K7OO Час назад
А почему собственно россияне должны быть недовольны? Понятно, что продукцию делают белорусы, наверняка в кооперации с нашими и китайцами. Там из шведского только название, чисто в целях маркетинга. Тем более, что Икея к Швеции давно уж не имеет отношения.
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49k
Сергей Час назад
а тефтельки с вареньем будут?
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9k
Garpia121 Час назад
А зип-лок пакетики будут? Единственное по чему скучаю.
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