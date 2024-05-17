В Старом Осколе школьница пришла на собеседование в магазин - и через час родила в туалете ТЦ

Героиня этой истории живёт с родителями и бабушкой, учится в местном техникуме. Когда она познакомилась с 18-летним парнем, бабушка девочки предупредила её о возможных последствиях необдуманных отношений. Студентка покивала головой - и практически сразу же "залетела". Животик всю беременность был небольшим, и ей удавалось скрывать своё положение от родных. Даже бабушка не догадывалась о скором прибавлении в семействе!





В тот день девочка с матерью отправились в ТЦ: студентка хотела устроиться на работу в магазин "Европа", а мать решила поддержать своего ребёнка. Когда во время собеседования начались схватки, девушка отпросилась в туалет, где начала рожать. Шокированная мать помогла дочери разрешиться от бремени, но после долго не могла прийти в себя.



