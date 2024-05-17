В Старом Осколе школьница пришла на собеседование в магазин - и через час родила в туалете ТЦ

16-летняя девочка все девять месяцев скрывала беременность от родителей - те говорят, что и не подозревали об "интересном положении" своей дочери.
Героиня этой истории живёт с родителями и бабушкой, учится в местном техникуме. Когда она познакомилась с 18-летним парнем, бабушка девочки предупредила её о возможных последствиях необдуманных отношений. Студентка покивала головой - и практически сразу же "залетела". Животик всю беременность был небольшим, и ей удавалось скрывать своё положение от родных. Даже бабушка не догадывалась о скором прибавлении в семействе!
В тот день девочка с матерью отправились в ТЦ: студентка хотела устроиться на работу в магазин "Европа", а мать решила поддержать своего ребёнка. Когда во время собеседования начались схватки, девушка отпросилась в туалет, где начала рожать. Шокированная мать помогла дочери разрешиться от бремени, но после долго не могла прийти в себя.
Источник:
Как бы то ни было, на свет появился здоровый мальчик весом 2,3 кг и ростом 47 см. Сейчас он находится с в отделении для новорождённых, а молодую маму пока забрали в реанимацию, но врачи обещают, что с ней всё будет хорошо.
На 18-летнего юного отца семья не собирается писать заявление в полицию. О том, знал ли он, что скоро станет папой, СМИ не сообщают, но произошедшему парень рад и уже ищет работу, чтобы содержать свою семью. Инцидент была обязана проверить прокуратура - известно, что ведомство выяснит причины произошедшего и даст оценку "работе органов профилактики, исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних".
Родить - нельзя погодить, или Сюрприз от дочки, который запомнится на всю жизнь.
Источник:
- В Белгородской области сошли с рельсов 15 вагонов
- В Курске пьяный посетитель магазина сломал продавцу нос, требуя ответить, где находится Монголия
- "Вы находитесь на территории Советского Союза": житель Шебекино взорвал свой дом, чтобы защитить от полицейских "территориальную целостность страны"
- Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик
- В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке, погибли люди
Хорошо хоть не выбросила.
Но 9 месяцев -- это же большой живот! Разве что девочка была с серьезным ожирением. Но га фото она довольно худенькая.
В общем, удивляюсь, но не истории, а родителям девочки.
1 сентября, дети в школе пишут сочинение "как я провел лето"
Во время урока Танечка поднимает руку и говорит:
- Марьявановна, а как правильно писать "забЕременела" или забИременела"?
- Ты, Танечка про лето не пиши, напиши лучше что нибудь про Пушкина...