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В Старом Осколе школьница пришла на собеседование в магазин - и через час родила в туалете ТЦ

В Старом Осколе школьница пришла на собеседование в магазин - и через час родила в туалете ТЦ

Автор:
17 мая 2024 06:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Белгородская область   Видео   история из жизни   магазин   рождение ребенка   скрыла беременность   старый оскол   
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16-летняя девочка все девять месяцев скрывала беременность от родителей - те говорят, что и не подозревали об "интересном положении" своей дочери.

Героиня этой истории живёт с родителями и бабушкой, учится в местном техникуме. Когда она познакомилась с 18-летним парнем, бабушка девочки предупредила её о возможных последствиях необдуманных отношений. Студентка покивала головой - и практически сразу же "залетела". Животик всю беременность был небольшим, и ей удавалось скрывать своё положение от родных. Даже бабушка не догадывалась о скором прибавлении в семействе!


В тот день девочка с матерью отправились в ТЦ: студентка хотела устроиться на работу в магазин "Европа", а мать решила поддержать своего ребёнка. Когда во время собеседования начались схватки, девушка отпросилась в туалет, где начала рожать. Шокированная мать помогла дочери разрешиться от бремени, но после долго не могла прийти в себя.


Как бы то ни было, на свет появился здоровый мальчик весом 2,3 кг и ростом 47 см. Сейчас он находится с в отделении для новорождённых, а молодую маму пока забрали в реанимацию, но врачи обещают, что с ней всё будет хорошо.


На 18-летнего юного отца семья не собирается писать заявление в полицию. О том, знал ли он, что скоро станет папой, СМИ не сообщают, но произошедшему парень рад и уже ищет работу, чтобы содержать свою семью. Инцидент была обязана проверить прокуратура - известно, что ведомство выяснит причины произошедшего и даст оценку "работе органов профилактики, исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних".


Родить - нельзя погодить, или Сюрприз от дочки, который запомнится на всю жизнь.

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Метки: Ynews   Белгородская область   Видео   история из жизни   магазин   рождение ребенка   скрыла беременность   старый оскол   
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12  комментариев
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18k
GROMOZEKA Час назад
Ну история не нова.
Хорошо хоть не выбросила.
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3k
Radugananebe Полчаса назад
Ну еще месяца до пятого беременность можно не замечать )и то - посторонним, а не родителям, которые даже по глазам видят, что ребенок просто начинает заболевать, не говоря уж о большем.

Но 9 месяцев -- это же большой живот! Разве что девочка была с серьезным ожирением. Но га фото она довольно худенькая.

В общем, удивляюсь, но не истории, а родителям девочки.
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7k
livaneth Полчаса назад
Толстая. Беременный живот можно спрятать посреди жировых складок, если их много и они большие.
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492
Alex 52 минуты назад
Анекдот:
1 сентября, дети в школе пишут сочинение "как я провел лето"
Во время урока Танечка поднимает руку и говорит:
- Марьявановна, а как правильно писать "забЕременела" или забИременела"?
- Ты, Танечка про лето не пиши, напиши лучше что нибудь про Пушкина...
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34k
Slonyash Час назад
Мдя... уж...
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60k
alertol Час назад
Простите но очень странно. Живот от беременности сильно отличается от живота просто жирухи, уж мать заметила бы ещё в первый месяц... Даже не по животу, по поведению, гормоны тоже там херачат... Возможно мать с отцом не считают её любимым ребёнком и всё внимание уделяют братику/сестре а ты крутись как хочешь...
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4k
Алекс Лом Час назад
На работу то взяли ?
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158
aleksey090 Алекс Лом 50 минут назад
А что беременных на работу брать нельзя?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2095 постов (2085 в горячем)

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